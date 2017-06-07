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У Крайова 1948
Университатя Клуж
«Тосно» подписал трехлетний контракт с полузащитником сборной Кабо-Верде
7 июня 2017, 14:49
8
«Тосно» подписал трехлетний контракт с полузащитником сборной Кабо-Верде
7 июня 2017, 14:49
8
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Ботошани
3 : 1
14.04.2024
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0 : 0
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1 : 0
21.04.2024
Университатя Клуж
Румыния. Лига I, 4 тур
Университатя Клуж
1 : 2
13.04.2024
Петролул
Румыния. Лига I, 3 тур
Херманнштадт
1 : 1
07.04.2024
Университатя Клуж
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Расписание матчей
Румыния. Лига I
У Крайова 1948 - Университатя Клуж
У Крайова 1948 - Университатя Клуж: обзор матча 27 апреля 2024
У Крайова 1948
27.04.2024, суббота, 17:30
Румыния. Лига I, 7 тур
3 : 2
Матч завершен
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Университатя Клуж
25'
W. Baeten
55'
W. Baeten
76'
V. Blănuță
16'
R. Silaghi
74'
F. Anselmo
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол У Крайова 1948 - Университатя Клуж
Матч завершен
Желтая карточка
Léo Lacroix
82'
80'
Замена
Ștefan Pănoiu
️️️️➡️️
Kevin Doukoure
Замена
Benjamin van Durmen
️️️️➡️️
V. Pop
78'
ГОЛ! 3:2
Vladislav Blănuță
76'
Замена
A. Chitu
️️️️➡️️
Y. Bahassa
76'
74'
ГОЛ! 2:2
Federico Anselmo
Замена
D. Albu
️️️️➡️️
V. Achim
72'
68'
Замена
Ovidiu Bic
️️️️➡️️
Dorinel Oancea
60'
Замена
Federico Anselmo
️️️️➡️️
Gabriel Simion
ГОЛ! 2:1
W. Baeten
55'
Желтая карточка
Y. Bahassa
52'
ГОЛ! 1:1
W. Baeten
25'
16'
ГОЛ! 0:1
Robert Silaghi
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
У Крайова 1948
50
Ion Gurau
ВР
10
Juan Bauza
ЦП
99
Vladislav Blănuță
ЦФ
72
Andrea Padula
ЦФ
4
Léo Lacroix
ЦФ
Главный тренер
Николае Дикэ
Университатя Клуж
30
Эдвинас Гертмонас
ВР
2
Талиссон
ЦЗ
25
Лукас Масоэро
ЦЗ
26
Dorinel Oancea
ЦЗ
20
Валентин Джордже
ЦП
4
Kevin Doukoure
ЦП
10
Дан Нистор
(К)
ЦП
96
Robert Silaghi
ЦП
24
Ante Roguljić
ЦП
8
Роджер
АП
98
Gabriel Simion
ЦФ
Главный тренер
Антон Петря
У Крайова 1948
21
Mario Enache
ВР
7
Andrei Dragu
ЦЗ
3
Rokas Lekiatas
ЦЗ
5
Amar Kvakic
ЦЗ
15
Alexandru Blidar
ЦП
30
Benjamin van Durmen
ЦФ
51
S. Sidibe
ЦФ
Университатя Клуж
33
Andrei Gorcea
ВР
77
Андрей Петелеу
ЦЗ
17
Andrei Pițian
ЦЗ
71
Ștefan Pănoiu
ЦП
9
Filip Ilie
ЦФ
94
Ovidiu Bic
ЦФ
32
Federico Anselmo
ЦФ
19
Daniel Popa
ЦФ
27
Александру Кипчиу
ЦФ
11
Dragoș Tescan
ЦФ
1-3
50
10
4
72
99
3-5-1-1
30
Гертмонас
2
Талиссон
25
Масоэро
26
20
Джордже
10
Нистор
96
24
4
8
Роджер
98
30
30
4
71
71
4
26
94
94
26
98
32
32
98
Остались в запасе
У Крайова 1948
Университатя Клуж
21
Mario Enache
ВР
7
Andrei Dragu
ЦЗ
3
Rokas Lekiatas
ЦЗ
5
Amar Kvakic
ЦЗ
15
Alexandru Blidar
ЦП
51
S. Sidibe
ЦФ
Главный тренер
Николае Дикэ
33
Andrei Gorcea
ВР
77
Андрей Петелеу
ЦЗ
17
Andrei Pițian
ЦЗ
9
Filip Ilie
ЦФ
19
Daniel Popa
ЦФ
27
Александру Кипчиу
ЦФ
11
Dragoș Tescan
ЦФ
Главный тренер
Антон Петря
Остались в запасе
21
Mario Enache
ВР
7
Andrei Dragu
ЦЗ
3
Rokas Lekiatas
ЦЗ
5
Amar Kvakic
ЦЗ
15
Alexandru Blidar
ЦП
51
S. Sidibe
ЦФ
Остались в запасе
33
Andrei Gorcea
ВР
77
Андрей Петелеу
ЦЗ
17
Andrei Pițian
ЦЗ
9
Filip Ilie
ЦФ
19
Daniel Popa
ЦФ
27
Александру Кипчиу
ЦФ
11
Dragoș Tescan
ЦФ
Главный тренер
Николае Дикэ
Главный тренер
Антон Петря
Статистика матча У Крайова 1948 - Университатя Клуж
2
Всего ударов по воротам
9
9
Удары в створ
6
5
Владение мячом %
50
50
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
6
3
Нарушения
7
11
Офсайды
2
3
Количество передач
427
445
Сейвы
3
3
Точность передач %
83
79
Удары мимо ворот
2
2
Блокированные удары
1
2
Удары из пределов штрафной
6
5
Удары из-за пределов штрафной
3
4
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Информация о матче
Главный судья:
Horia Gabriel Mladinovici, Romania
Стадион:
Stadionul Ion Oblemenco, Craiova
Румыния. Лига I
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- : -
03.05.2024
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Ботошани
- : -
04.05.2024
Волунтари
Румыния. Лига I, 8 тур
Университатя Клуж
- : -
04.05.2024
Динамо
Румыния. Лига I, 8 тур
Петролул
- : -
05.05.2024
Оцелул
Румыния. Лига I, 8 тур
ЧФР Клуж
- : -
05.05.2024
Рапид
Румыния. Лига I, 8 тур
Фарул
- : -
03.05.2024
Сепси
Румыния. Лига I, 8 тур
Ботошани
- : -
04.05.2024
Волунтари
Румыния. Лига I, 8 тур
Университатя Клуж
- : -
04.05.2024
Динамо
Румыния. Лига I, 8 тур
Петролул
- : -
05.05.2024
Оцелул
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