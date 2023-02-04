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Оцелул
Университатя Клуж
«Балтика» отправила португальского хавбека в румынский клуб
17 января, 07:55
0
Румынский «Оцелул» отказался платить «Енисею» компенсацию за отмену матча за час до начала
4 февраля 2023, 09:28
4
Румынский клуб отказался играть матч с «Енисеем». Ему запретила Федерация футбола страны
1 февраля 2023, 11:26
2
«Тосно» подписал трехлетний контракт с полузащитником сборной Кабо-Верде
7 июня 2017, 14:49
8
«Барселона» заставила «Оцелул» изменить клубную эмблему
1 октября 2015, 19:43
2
«Балтика» отправила португальского хавбека в румынский клуб
17 января, 07:55
0
Румынский «Оцелул» отказался платить «Енисею» компенсацию за отмену матча за час до начала
4 февраля 2023, 09:28
4
Румынский клуб отказался играть матч с «Енисеем». Ему запретила Федерация футбола страны
1 февраля 2023, 11:26
2
«Барселона» заставила «Оцелул» изменить клубную эмблему
1 октября 2015, 19:43
2
«Тосно» подписал трехлетний контракт с полузащитником сборной Кабо-Верде
7 июня 2017, 14:49
8
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Последние матчи
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Оцелул
Университатя Клуж
Румыния. Лига I, 3 тур
Херманнштадт
1 : 1
07.04.2024
Университатя Клуж
Румыния. Лига I, 3 тур
Оцелул
1 : 0
08.04.2024
Динамо
Румыния. Лига I, 4 тур
Волунтари
1 : 1
13.04.2024
Оцелул
Румыния. Лига I, 4 тур
Университатя Клуж
1 : 2
13.04.2024
Петролул
Румыния. Лига I, 5 тур
Оцелул
1 : 0
21.04.2024
Университатя Клуж
Румыния. Лига I, 7 тур
Оцелул
1 : 0
28.04.2024
Херманнштадт
Румыния. Лига I, 6 тур
УТА Арад
3 : 1
25.04.2024
Оцелул
Румыния. Лига I, 5 тур
Оцелул
1 : 0
21.04.2024
Университатя Клуж
Румыния. Лига I, 4 тур
Волунтари
1 : 1
13.04.2024
Оцелул
Румыния. Лига I, 3 тур
Оцелул
1 : 0
08.04.2024
Динамо
Румыния. Лига I, 7 тур
У Крайова 1948
3 : 2
27.04.2024
Университатя Клуж
Румыния. Лига I, 6 тур
Университатя Клуж
1 : 0
24.04.2024
Политехника Яссы
Румыния. Лига I, 5 тур
Оцелул
1 : 0
21.04.2024
Университатя Клуж
Румыния. Лига I, 4 тур
Университатя Клуж
1 : 2
13.04.2024
Петролул
Румыния. Лига I, 3 тур
Херманнштадт
1 : 1
07.04.2024
Университатя Клуж

Оцелул - Университатя Клуж: обзор матча 21 апреля 2024

Оцелул
21.04.2024, воскресенье, 16:00
Румыния. Лига I, 5 тур
1 : 0
Матч завершен
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Университатя Клуж
40' F. Maciel
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Оцелул - Университатя Клуж
Матч завершен
Желтая карточка
Teles
90' +4
Замена
Ștefan Farcaș ️️️️➡️️ Жоау Ламейра
90' +3
Замена
Aly Mallé ️️️️➡️️ J. Cisotti (pen.)
90' +3
Вторая желтая
Frédéric Maciel
87'
77'
Желтая карточка
Александру Кипчиу
Желтая карточка
Frédéric Maciel
76'
76'
Замена
Лукас Масоэро ️️️️➡️️ Andrei Pițian
70'
Замена
Federico Anselmo ️️️️➡️️ Kevin Doukoure
Замена
Teles ️️️️➡️️ A. Pop
63'
62'
Замена
Роджер ️️️️➡️️ Валентин Джордже
62'
Замена
Dorinel Oancea ️️️️➡️️ Ante Roguljić
62'
Замена
Gabriel Simion ️️️️➡️️ Ovidiu Bic
Замена
R. Tanasa ️️️️➡️️ S. Bodisteanu
51'
ГОЛ! 1:0
Frédéric Maciel
40'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оцелул
15
Francois Yabre
ЦЗ
28
Miguel Silva
ЦЗ
6
Jonathan Cissé
ЦЗ
66
Жоау Ламейра
ОП
2
Milen Zhelev
ЦФ
94
Eduard Pap
ЦФ
67
Frédéric Maciel
ЦФ
Главный тренер
Доринел Мунтяну
Университатя Клуж
33
Andrei Gorcea
ВР
17
Andrei Pițian
ЦЗ
43
Alin Chintes
ЦЗ
2
Талиссон
ЦЗ
4
Kevin Doukoure
ЦП
20
Валентин Джордже
ЦП
10
Дан Нистор
ЦП
24
Ante Roguljić
ЦП
19
Daniel Popa
ЦФ
94
Ovidiu Bic
ЦФ
27
Александру Кипчиу
(К) ЦФ
Главный тренер
Антон Петря
Оцелул
12
Relu Marian Stoian
ВР
26
Mihai Adascalitei
ЦЗ
18
Ștefan Farcaș
ЦЗ
22
Dan Panait
ЦЗ
14
Andrei Rus
ЦЗ
27
Pablo Gaitan
ЦП
8
Ionuț Neagu
ЦП
19
Aly Mallé
ЦФ
9
Анес Рушевич
ЦФ
Университатя Клуж
30
Эдвинас Гертмонас
ВР
41
Alin Techereș
ЦЗ
25
Лукас Масоэро
ЦЗ
26
Dorinel Oancea
ЦЗ
77
Андрей Петелеу
ЦЗ
96
Robert Silaghi
ЦП
71
Ștefan Pănoiu
ЦП
8
Роджер
АП
32
Federico Anselmo
ЦФ
98
Gabriel Simion
ЦФ
3-1-3
15
28
6
66
Ламейра
67
94
2
3-4-3
33
17
43
2
Талиссон
20
Джордже
10
Нистор
24
4
27
Кипчиу
94
19
66
Ламейра
18
18
66
Ламейра
19
19
17
25
Масоэро
25
Масоэро
17
24
26
26
24
20
Джордже
8
Роджер
8
Роджер
20
Джордже
4
32
32
4
94
98
98
94
Остались в запасе
Оцелул
Университатя Клуж
12
Relu Marian Stoian
ВР
26
Mihai Adascalitei
ЦЗ
22
Dan Panait
ЦЗ
14
Andrei Rus
ЦЗ
27
Pablo Gaitan
ЦП
8
Ionuț Neagu
ЦП
9
Анес Рушевич
ЦФ
Главный тренер
Доринел Мунтяну
30
Эдвинас Гертмонас
ВР
41
Alin Techereș
ЦЗ
77
Андрей Петелеу
ЦЗ
96
Robert Silaghi
ЦП
71
Ștefan Pănoiu
ЦП
Главный тренер
Антон Петря
Остались в запасе
12
Relu Marian Stoian
ВР
26
Mihai Adascalitei
ЦЗ
22
Dan Panait
ЦЗ
14
Andrei Rus
ЦЗ
27
Pablo Gaitan
ЦП
8
Ionuț Neagu
ЦП
9
Анес Рушевич
ЦФ
Остались в запасе
30
Эдвинас Гертмонас
ВР
41
Alin Techereș
ЦЗ
77
Андрей Петелеу
ЦЗ
96
Robert Silaghi
ЦП
71
Ștefan Pănoiu
ЦП
Главный тренер
Доринел Мунтяну
Главный тренер
Антон Петря
Статистика матча Оцелул - Университатя Клуж
2
1
1
Всего ударов по воротам
7
11
Удары в створ
2
1
Владение мячом %
42
58
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
1
4
Нарушения
16
10
Офсайды
0
1
Количество передач
333
460
Сейвы
1
1
Точность передач %
67
75
Удары мимо ворот
4
6
Блокированные удары
1
4
Удары из пределов штрафной
5
5
Удары из-за пределов штрафной
2
6
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Rares George Vidican, Romania
Стадион:
Stadionul Oțelul, Galati
Румыния. Лига I
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Румыния. Лига I, 8 тур
Фарул
- : -
03.05.2024
Сепси
Румыния. Лига I, 8 тур
Ботошани
- : -
04.05.2024
Волунтари
Румыния. Лига I, 8 тур
Университатя Клуж
- : -
04.05.2024
Динамо
Румыния. Лига I, 8 тур
Петролул
- : -
05.05.2024
Оцелул
Румыния. Лига I, 8 тур
ЧФР Клуж
- : -
05.05.2024
Рапид
Румыния. Лига I, 8 тур
Фарул
- : -
03.05.2024
Сепси
Румыния. Лига I, 8 тур
Ботошани
- : -
04.05.2024
Волунтари
Румыния. Лига I, 8 тур
Университатя Клуж
- : -
04.05.2024
Динамо
Румыния. Лига I, 8 тур
Петролул
- : -
05.05.2024
Оцелул
Румыния. Лига I, 8 тур
ЧФР Клуж
- : -
05.05.2024
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