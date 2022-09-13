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Херманнштадт
Ботошани
Стало известно, сколько «Торпедо» предлагал за бразильца Крисиуму
13 сентября 2022, 15:24
1
Агент рассказал о срыве перехода бразильского вингера в «Торпедо»
13 сентября 2022, 13:46
1
«Сочи» подписал контракт с Марко Дуганджичем
14 октября 2020, 12:31
3
Товарищеские матчи. «Тосно» и румынский клуб забили четыре гола, «Динамо» вырвало у румын победу
18 января 2018, 18:51
2
Президент «Ботошани» заявил, что клуб не спешит продавать Моруцана, на которого претендует ЦСКА
24 июня 2017, 17:38
3
Стало известно, сколько «Торпедо» предлагал за бразильца Крисиуму
13 сентября 2022, 15:24
1
Агент рассказал о срыве перехода бразильского вингера в «Торпедо»
13 сентября 2022, 13:46
1
«Сочи» подписал контракт с Марко Дуганджичем
14 октября 2020, 12:31
3
Товарищеские матчи. «Тосно» и румынский клуб забили четыре гола, «Динамо» вырвало у румын победу
18 января 2018, 18:51
2
Президент «Ботошани» заявил, что клуб не спешит продавать Моруцана, на которого претендует ЦСКА
24 июня 2017, 17:38
3
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Последние матчи
Все
Херманнштадт
Ботошани
Румыния. Лига I, 3 тур
УТА Арад
1 : 0
05.04.2024
Ботошани
Румыния. Лига I, 3 тур
Херманнштадт
1 : 1
07.04.2024
Университатя Клуж
Румыния. Лига I, 4 тур
УТА Арад
1 : 3
12.04.2024
Херманнштадт
Румыния. Лига I, 4 тур
Ботошани
3 : 1
14.04.2024
У Крайова 1948
Румыния. Лига I, 5 тур
Херманнштадт
1 : 0
19.04.2024
Ботошани
Румыния. Лига I, 7 тур
Оцелул
1 : 0
28.04.2024
Херманнштадт
Румыния. Лига I, 6 тур
Херманнштадт
2 : 0
25.04.2024
Петролул
Румыния. Лига I, 5 тур
Херманнштадт
1 : 0
19.04.2024
Ботошани
Румыния. Лига I, 4 тур
УТА Арад
1 : 3
12.04.2024
Херманнштадт
Румыния. Лига I, 3 тур
Херманнштадт
1 : 1
07.04.2024
Университатя Клуж
Румыния. Лига I, 7 тур
Петролул
1 : 2
29.04.2024
Ботошани
Румыния. Лига I, 6 тур
Ботошани
2 : 1
23.04.2024
Динамо
Румыния. Лига I, 5 тур
Херманнштадт
1 : 0
19.04.2024
Ботошани
Румыния. Лига I, 4 тур
Ботошани
3 : 1
14.04.2024
У Крайова 1948
Румыния. Лига I, 3 тур
УТА Арад
1 : 0
05.04.2024
Ботошани

Херманнштадт - Ботошани: обзор матча 19 апреля 2024

Херманнштадт
19.04.2024, пятница, 17:30
Румыния. Лига I, 5 тур
1 : 0
Матч завершен
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Ботошани
90+2' C. Neguț
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Херманнштадт - Ботошани
Матч завершен
ГОЛ! 1:0
Cristian Neguț
90' +2
87'
Желтая карточка
Juan Kaprof
Замена
Rúben Fonseca ️️️️➡️️ Sota Mino
84'
74'
Замена
Francesco Margiotta ️️️️➡️️ Enzo López
70'
Замена
Ioan Filip ️️️️➡️️ Ромарио Бензар
Замена
Ionuț Biceanu ️️️️➡️️ Габриэл Янку
68'
Замена
Dragoș Iancu ️️️️➡️️ Ианис Стоица
68'
Замена
Cristian Neguț ️️️️➡️️ Silviu Balaure
68'
46'
Замена
Juan Kaprof ️️️️➡️️ Aldaír Ferreira
45' +3
Желтая карточка
Rijad Sadiku
Желтая карточка
Sota Mino
38'
31'
Желтая карточка
Aldaír Ferreira
Красная карточка
Алессандро Мургиа
24'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Херманнштадт
16
Алессандро Мургиа
ВР
25
Cătălin Căbuz
ВР
28
Раул Опруц
ЛЗ
5
Florin Bejan
(К) ЦЗ
17
Mihai Butean
ЦЗ
14
Sota Mino
ЦП
96
Silviu Balaure
ЦП
7
Ианис Стоица
ЦФ
27
Valerică Găman
ЦФ
30
Daniel Paraschiv
ЦФ
10
Габриэл Янку
ЦФ
Главный тренер
Мариуш Мэлдэрэшану
Ботошани
4
Andrei Miron
(К) ЦЗ
28
Чарльз Петро
ОП
83
Aldaír Ferreira
ЦП
6
Victor Dican
ЦП
20
Ромарио Бензар
ЦП
30
A. Tiganasu
ЦФ
8
E. Florescu
ЦФ
44
Rijad Sadiku
ЦФ
93
Zoran Mitrov
ЦФ
68
Răzvan Ducan
ЦФ
27
Enzo López
ЦФ
Главный тренер
Михай Чобану
Херманнштадт
22
Ionuţ Pop
ВР
31
Vlad Muțiu
ВР
4
Ionuț Stoica
ЦЗ
98
Kevin Ciubotaru
ЦЗ
51
Alexandru Oroian
ЦЗ
97
Alexandru Daniel Jipa
ЦП
29
Ionuț Biceanu
ЦП
6
Marius Antoche
ЦП
11
Dragoș Iancu
ЦП
26
Cristian Neguț
ЦФ
2
Paolo Medina
ЦФ
99
Rúben Fonseca
ЦФ
Ботошани
1
Luka Kukić
ВР
5
Daniel Celea
ЦЗ
88
Lóránd Fülöp
ЦП
16
Ioan Filip
ЦП
70
George Gligor
ЦП
32
Alin Şeroni
ЦФ
11
R. Ofosu
ЦФ
10
Juan Kaprof
ЦФ
19
Francesco Margiotta
ЦФ
3-2-4
16
Мургиа
28
Опруц
17
5
14
96
7
Стоица
10
Янку
30
27
1-1-3-5
4
28
Петро
83
6
20
Бензар
8
27
68
93
44
10
Янку
29
29
10
Янку
7
Стоица
11
11
7
Стоица
96
26
26
96
14
99
99
14
20
Бензар
16
16
20
Бензар
83
10
10
83
27
19
19
27
Остались в запасе
Херманнштадт
Ботошани
22
Ionuţ Pop
ВР
31
Vlad Muțiu
ВР
4
Ionuț Stoica
ЦЗ
98
Kevin Ciubotaru
ЦЗ
51
Alexandru Oroian
ЦЗ
97
Alexandru Daniel Jipa
ЦП
6
Marius Antoche
ЦП
2
Paolo Medina
ЦФ
Главный тренер
Мариуш Мэлдэрэшану
1
Luka Kukić
ВР
5
Daniel Celea
ЦЗ
88
Lóránd Fülöp
ЦП
70
George Gligor
ЦП
32
Alin Şeroni
ЦФ
11
R. Ofosu
ЦФ
Главный тренер
Михай Чобану
Остались в запасе
22
Ionuţ Pop
ВР
31
Vlad Muțiu
ВР
4
Ionuț Stoica
ЦЗ
98
Kevin Ciubotaru
ЦЗ
51
Alexandru Oroian
ЦЗ
97
Alexandru Daniel Jipa
ЦП
6
Marius Antoche
ЦП
2
Paolo Medina
ЦФ
Остались в запасе
1
Luka Kukić
ВР
5
Daniel Celea
ЦЗ
88
Lóránd Fülöp
ЦП
70
George Gligor
ЦП
32
Alin Şeroni
ЦФ
11
R. Ofosu
ЦФ
Главный тренер
Мариуш Мэлдэрэшану
Главный тренер
Михай Чобану
Статистика матча Херманнштадт - Ботошани
1
1
3
Всего ударов по воротам
6
11
Удары в створ
2
3
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
10
5
Нарушения
9
17
Офсайды
1
1
Количество передач
416
436
Сейвы
2
1
Точность передач %
78
78
Удары мимо ворот
1
5
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
4
4
Удары из-за пределов штрафной
2
7
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Sebastian Coltescu, Romania
Стадион:
Municipal Sibiu, Sibiu
Румыния. Лига I
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Румыния. Лига I, 8 тур
Фарул
- : -
03.05.2024
Сепси
Румыния. Лига I, 8 тур
Ботошани
- : -
04.05.2024
Волунтари
Румыния. Лига I, 8 тур
Университатя Клуж
- : -
04.05.2024
Динамо
Румыния. Лига I, 8 тур
Петролул
- : -
05.05.2024
Оцелул
Румыния. Лига I, 8 тур
ЧФР Клуж
- : -
05.05.2024
Рапид
Румыния. Лига I, 8 тур
Фарул
- : -
03.05.2024
Сепси
Румыния. Лига I, 8 тур
Ботошани
- : -
04.05.2024
Волунтари
Румыния. Лига I, 8 тур
Университатя Клуж
- : -
04.05.2024
Динамо
Румыния. Лига I, 8 тур
Петролул
- : -
05.05.2024
Оцелул
Румыния. Лига I, 8 тур
ЧФР Клуж
- : -
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