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Динамо
Политехника Яссы
В игрока «Стяуа» бросили сиденье. Он отбросил его и продолжил игру
18 февраля 2020, 09:16
2
Товарищеский матч. «Краснодар» победил бухарестское «Динамо»
22 января 2020, 19:54
4
Тренер бухарестского «Динамо» перенес сердечный приступ во время матча
22 июля 2019, 02:23
3
Защитник бухарестского «Динамо» перешел в «Уфу». Презентация игрока прошла через инстаграм
15 февраля 2018, 23:09
3
«Динамо» Бухарест арендовало Торже у «Ахмата»
2 февраля 2018, 15:39
2
В игрока «Стяуа» бросили сиденье. Он отбросил его и продолжил игру
18 февраля 2020, 09:16
2
Товарищеский матч. «Краснодар» победил бухарестское «Динамо»
22 января 2020, 19:54
4
Тренер бухарестского «Динамо» перенес сердечный приступ во время матча
22 июля 2019, 02:23
3
Защитник бухарестского «Динамо» перешел в «Уфу». Презентация игрока прошла через инстаграм
15 февраля 2018, 23:09
3
«Динамо» Бухарест арендовало Торже у «Ахмата»
2 февраля 2018, 15:39
2
Товарищеский матч. Карпин начал карьеру в «Ростове» с ничьей
18 января 2018, 18:01
4
Милевский вышел на замену в чемпионате Румынии и через три минуты был удален
30 марта 2016, 21:47
5
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Последние матчи
Все
Динамо
Политехника Яссы
Румыния. Лига I, 3 тур
Политехника Яссы
0 : 0
08.04.2024
У Крайова 1948
Румыния. Лига I, 3 тур
Оцелул
1 : 0
08.04.2024
Динамо
Румыния. Лига I, 4 тур
Динамо
1 : 0
14.04.2024
Политехника Яссы
Румыния. Лига I, 5 тур
Политехника Яссы
3 : 1
20.04.2024
Волунтари
Румыния. Лига I, 5 тур
У Крайова 1948
1 : 1
20.04.2024
Динамо
Румыния. Лига I, 7 тур
Динамо
1 : 1
26.04.2024
Волунтари
Румыния. Лига I, 6 тур
Ботошани
2 : 1
23.04.2024
Динамо
Румыния. Лига I, 5 тур
У Крайова 1948
1 : 1
20.04.2024
Динамо
Румыния. Лига I, 4 тур
Динамо
1 : 0
14.04.2024
Политехника Яссы
Румыния. Лига I, 3 тур
Оцелул
1 : 0
08.04.2024
Динамо
Румыния. Лига I, 7 тур
Политехника Яссы
0 : 2
28.04.2024
УТА Арад
Румыния. Лига I, 6 тур
Университатя Клуж
1 : 0
24.04.2024
Политехника Яссы
Румыния. Лига I, 5 тур
Политехника Яссы
3 : 1
20.04.2024
Волунтари
Румыния. Лига I, 4 тур
Динамо
1 : 0
14.04.2024
Политехника Яссы
Румыния. Лига I, 3 тур
Политехника Яссы
0 : 0
08.04.2024
У Крайова 1948

Динамо - Политехника Яссы: обзор матча 14 апреля 2024

Динамо
14.04.2024, воскресенье, 18:15
Румыния. Лига I, 4 тур
1 : 0
Матч завершен
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Политехника Яссы
90+3' A. Bani
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Динамо - Политехника Яссы
Матч завершен
90' +6
Желтая карточка
Михай Бордеяну
ГОЛ! 1:0
A. Bani
90' +3
Замена
A. Bani ️️️️➡️️ Дарко Велкоски
82'
Замена
Георгий Миланов ️️️️➡️️ Hakim Abdallah
72'
64'
Замена
Carlos Jatobá ️️️️➡️️ Михай Бордеяну
64'
Замена
Allanzinho ️️️️➡️️ Сергиу Бус
64'
Замена
Кэтэлин Иту ️️️️➡️️ Nicolás Samayoa
Замена
Antonio Alexandru Bordușanu ️️️️➡️️ Costin Amzăr
61'
Замена
Астрит Селмани ️️️️➡️️ Dennis Politic
61'
55'
Желтая карточка
Rareș Sebastian Ispas
Желтая карточка
Costin Amzăr
54'
Желтая карточка
Dennis Politic
50'
Замена
Cristian Costin ️️️️➡️️ Josué Homawoo
46'
Желтая карточка
Josué Homawoo
36'
36'
Замена
Andrei Gheorghita ️️️️➡️️ Luca Mihai
24'
Замена
Florin Ilie ️️️️➡️️ Alin Roman
20'
Красная карточка
Рашид Бухенна
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо
1
Adnan Golubović
ВР
23
Răzvan Patriche
(К) ЦЗ
2
Gabriel
ЦЗ
28
Josué Homawoo
ЦЗ
31
Costin Amzăr
ЦЗ
17
Dennis Politic
ЦП
18
Домагой Павичич
ЦП
24
Дарко Велкоски
ЦП
8
Эдди Гнаоре
ЦП
19
Hakim Abdallah
ЦФ
Главный тренер
Овидиу Буркэ
Политехника Яссы
1
Silviu Lung Jr.
(К) ВР
3
Nicolás Samayoa
ЦЗ
27
Rareș Sebastian Ispas
ЦЗ
5
Рашид Бухенна
ЦЗ
30
Тодор Тодороски
ПЗ
10
Alin Roman
ЦП
24
Julian Marchioni
ЦП
8
Luca Mihai
ЦП
37
Михай Бордеяну
ЦП
9
Сергиу Бус
ЦФ
7
Адель Беттаиб
ЦФ
Главный тренер
Лео Грозаву
Динамо
39
Дориан Райлеан
ВР
32
Эдгар Ие
ЦЗ
98
Cristian Costin
ЦП
10
Daniel Iglesias
ЦП
30
Neluț Roşu
ЦП
20
Antonio Alexandru Bordușanu
ЦП
29
Alexandru Irimia
ЦП
77
Георгий Миланов
ЦП
27
Ricardo Grigore
ЦФ
9
Астрит Селмани
ЦФ
Политехника Яссы
12
Ionuţ Ailenei
ВР
18
Ștefan Stefanovici
ЦЗ
32
Matija Katanec
ЦЗ
2
Marius Martac
ЦЗ
6
Florin Ilie
ЦЗ
95
Carlos Jatobá
ЦП
19
Кэтэлин Иту
ЦП
11
Кевин Кабран
АП
35
Hamza Saghiri
ЦФ
80
Andrei Gheorghita
ЦФ
21
Allanzinho
ЦФ
4-4-1
1
23
28
31
2
17
24
Велкоски
8
Гнаоре
18
Павичич
19
4-4-2
1
30
Тодороски
27
5
Бухенна
3
24
8
37
Бордеяну
10
7
Беттаиб
9
Бус
28
98
98
28
31
20
20
31
19
77
Миланов
77
Миланов
19
17
9
Селмани
9
Селмани
17
10
6
6
10
37
Бордеяну
95
95
37
Бордеяну
3
19
Иту
19
Иту
3
8
80
80
8
9
Бус
21
21
9
Бус
Остались в запасе
Динамо
Политехника Яссы
39
Дориан Райлеан
ВР
32
Эдгар Ие
ЦЗ
10
Daniel Iglesias
ЦП
30
Neluț Roşu
ЦП
29
Alexandru Irimia
ЦП
27
Ricardo Grigore
ЦФ
Главный тренер
Овидиу Буркэ
12
Ionuţ Ailenei
ВР
18
Ștefan Stefanovici
ЦЗ
32
Matija Katanec
ЦЗ
2
Marius Martac
ЦЗ
11
Кевин Кабран
АП
35
Hamza Saghiri
ЦФ
Главный тренер
Лео Грозаву
Остались в запасе
39
Дориан Райлеан
ВР
32
Эдгар Ие
ЦЗ
10
Daniel Iglesias
ЦП
30
Neluț Roşu
ЦП
29
Alexandru Irimia
ЦП
27
Ricardo Grigore
ЦФ
Остались в запасе
12
Ionuţ Ailenei
ВР
18
Ștefan Stefanovici
ЦЗ
32
Matija Katanec
ЦЗ
2
Marius Martac
ЦЗ
11
Кевин Кабран
АП
35
Hamza Saghiri
ЦФ
Главный тренер
Овидиу Буркэ
Главный тренер
Лео Грозаву
Статистика матча Динамо - Политехника Яссы
3
1
2
Всего ударов по воротам
16
9
Удары в створ
5
4
Владение мячом %
63
37
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
5
1
Нарушения
18
15
Офсайды
4
1
Количество передач
448
283
Сейвы
3
4
Точность передач %
84
73
Удары мимо ворот
7
4
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
9
4
Удары из-за пределов штрафной
7
5
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Ovidiu Hategan, Romania
Стадион:
Dinamo Stadium, Bucharest
Румыния. Лига I
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Румыния. Лига I, 8 тур
Фарул
- : -
03.05.2024
Сепси
Румыния. Лига I, 8 тур
Ботошани
- : -
04.05.2024
Волунтари
Румыния. Лига I, 8 тур
Университатя Клуж
- : -
04.05.2024
Динамо
Румыния. Лига I, 8 тур
Петролул
- : -
05.05.2024
Оцелул
Румыния. Лига I, 8 тур
ЧФР Клуж
- : -
05.05.2024
Рапид
Румыния. Лига I, 8 тур
Фарул
- : -
03.05.2024
Сепси
Румыния. Лига I, 8 тур
Ботошани
- : -
04.05.2024
Волунтари
Румыния. Лига I, 8 тур
Университатя Клуж
- : -
04.05.2024
Динамо
Румыния. Лига I, 8 тур
Петролул
- : -
05.05.2024
Оцелул
Румыния. Лига I, 8 тур
ЧФР Клуж
- : -
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