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Ботошани
У Крайова 1948
Стало известно, сколько «Торпедо» предлагал за бразильца Крисиуму
13 сентября 2022, 15:24
1
Агент рассказал о срыве перехода бразильского вингера в «Торпедо»
13 сентября 2022, 13:46
1
«Сочи» подписал контракт с Марко Дуганджичем
14 октября 2020, 12:31
3
Товарищеские матчи. «Тосно» и румынский клуб забили четыре гола, «Динамо» вырвало у румын победу
18 января 2018, 18:51
2
Президент «Ботошани» заявил, что клуб не спешит продавать Моруцана, на которого претендует ЦСКА
24 июня 2017, 17:38
3
Стало известно, сколько «Торпедо» предлагал за бразильца Крисиуму
13 сентября 2022, 15:24
1
Агент рассказал о срыве перехода бразильского вингера в «Торпедо»
13 сентября 2022, 13:46
1
«Сочи» подписал контракт с Марко Дуганджичем
14 октября 2020, 12:31
3
Товарищеские матчи. «Тосно» и румынский клуб забили четыре гола, «Динамо» вырвало у румын победу
18 января 2018, 18:51
2
Президент «Ботошани» заявил, что клуб не спешит продавать Моруцана, на которого претендует ЦСКА
24 июня 2017, 17:38
3
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Ботошани
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1 : 2
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23.04.2024
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1 : 0
19.04.2024
Ботошани
Румыния. Лига I, 4 тур
Ботошани
3 : 1
14.04.2024
У Крайова 1948
Румыния. Лига I, 3 тур
УТА Арад
1 : 0
05.04.2024
Ботошани
Румыния. Лига I, 7 тур
У Крайова 1948
3 : 2
27.04.2024
Университатя Клуж
Румыния. Лига I, 6 тур
Волунтари
0 : 0
23.04.2024
У Крайова 1948
Румыния. Лига I, 5 тур
У Крайова 1948
1 : 1
20.04.2024
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Румыния. Лига I, 4 тур
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3 : 1
14.04.2024
У Крайова 1948
Румыния. Лига I, 3 тур
Политехника Яссы
0 : 0
08.04.2024
У Крайова 1948

Ботошани - У Крайова 1948: обзор матча 14 апреля 2024

Ботошани
14.04.2024, воскресенье, 13:30
Румыния. Лига I, 4 тур
3 : 1
Матч завершен
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У Крайова 1948
58' E. López (П)
79' E. López
90' E. Florescu
20' V. Blănuță
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Ботошани - У Крайова 1948
Матч завершен
ГОЛ! 3:1
E. Florescu
90'
Замена
Чарльз Петро ️️️️➡️️ Ромарио Бензар
84'
Желтая карточка
Răzvan Ducan
83'
81'
Замена
Y. Bahassa ️️️️➡️️ W. Baeten
81'
Замена
J. Ibrahim ️️️️➡️️ G. Compagnucci
Желтая карточка
Enzo López
79'
ГОЛ! 2:1
Enzo López
79'
73'
Замена
R. Negru ️️️️➡️️ S. Sidibe
70'
Вторая желтая
A. Chitu
64'
Желтая карточка
A. Chitu
63'
Замена
V. Achim ️️️️➡️️ V. Pop
ГОЛ с пенальти! 1:1
Enzo López
58'
Замена
Aldaír Ferreira ️️️️➡️️ Ioan Filip
46'
Замена
E. Florescu ️️️️➡️️ J. Mouaddib
46'
Желтая карточка
J. Mouaddib
33'
20'
ГОЛ! 0:1
Vladislav Blănuță
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ботошани
4
Andrei Miron
(К) ЦЗ
16
Ioan Filip
ЦП
6
Victor Dican
ЦП
20
Ромарио Бензар
ЦП
44
Rijad Sadiku
ЦФ
11
R. Ofosu
ЦФ
68
Răzvan Ducan
ЦФ
27
Enzo López
ЦФ
30
A. Tiganasu
ЦФ
Главный тренер
Михай Чобану
У Крайова 1948
50
Ion Gurau
ВР
3
Rokas Lekiatas
ЦЗ
4
Léo Lacroix
ЦФ
99
Vladislav Blănuță
ЦФ
51
S. Sidibe
ЦФ
72
Andrea Padula
ЦФ
Главный тренер
Николае Дикэ
Ботошани
1
Luka Kukić
ВР
28
Чарльз Петро
ОП
83
Aldaír Ferreira
ЦП
70
George Gligor
ЦП
12
Adams Friday
ЦП
88
Lóránd Fülöp
ЦП
10
Juan Kaprof
ЦФ
93
Zoran Mitrov
ЦФ
19
Francesco Margiotta
ЦФ
8
E. Florescu
ЦФ
32
Alin Şeroni
ЦФ
У Крайова 1948
31
Robert Popa
ВР
5
Amar Kvakic
ЦЗ
15
Alexandru Blidar
ЦП
27
Mario Ilie
ЦФ
1-3-5
4
16
6
20
Бензар
11
30
27
68
44
1-4
50
3
72
51
99
4
20
Бензар
28
Петро
28
Петро
20
Бензар
16
83
83
16
8
8
Остались в запасе
Ботошани
У Крайова 1948
1
Luka Kukić
ВР
70
George Gligor
ЦП
12
Adams Friday
ЦП
88
Lóránd Fülöp
ЦП
10
Juan Kaprof
ЦФ
93
Zoran Mitrov
ЦФ
19
Francesco Margiotta
ЦФ
32
Alin Şeroni
ЦФ
Главный тренер
Михай Чобану
31
Robert Popa
ВР
5
Amar Kvakic
ЦЗ
15
Alexandru Blidar
ЦП
27
Mario Ilie
ЦФ
Главный тренер
Николае Дикэ
Остались в запасе
1
Luka Kukić
ВР
70
George Gligor
ЦП
12
Adams Friday
ЦП
88
Lóránd Fülöp
ЦП
10
Juan Kaprof
ЦФ
93
Zoran Mitrov
ЦФ
19
Francesco Margiotta
ЦФ
32
Alin Şeroni
ЦФ
Остались в запасе
31
Robert Popa
ВР
5
Amar Kvakic
ЦЗ
15
Alexandru Blidar
ЦП
27
Mario Ilie
ЦФ
Главный тренер
Михай Чобану
Главный тренер
Николае Дикэ
Статистика матча Ботошани - У Крайова 1948
3
1
1
Всего ударов по воротам
8
6
Удары в створ
4
2
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
2
4
Нарушения
8
17
Офсайды
2
4
Количество передач
318
278
Сейвы
1
0
Точность передач %
74
72
Удары мимо ворот
4
2
Блокированные удары
0
2
Удары из пределов штрафной
8
4
Удары из-за пределов штрафной
0
2
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Iulian Calin, Romania
Стадион:
Stadionul Municipal, Botosani
Румыния. Лига I
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Румыния. Лига I, 8 тур
Фарул
- : -
03.05.2024
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Румыния. Лига I, 8 тур
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- : -
04.05.2024
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Университатя Клуж
- : -
04.05.2024
Динамо
Румыния. Лига I, 8 тур
Петролул
- : -
05.05.2024
Оцелул
Румыния. Лига I, 8 тур
ЧФР Клуж
- : -
05.05.2024
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Румыния. Лига I, 8 тур
Фарул
- : -
03.05.2024
Сепси
Румыния. Лига I, 8 тур
Ботошани
- : -
04.05.2024
Волунтари
Румыния. Лига I, 8 тур
Университатя Клуж
- : -
04.05.2024
Динамо
Румыния. Лига I, 8 тур
Петролул
- : -
05.05.2024
Оцелул
Румыния. Лига I, 8 тур
ЧФР Клуж
- : -
05.05.2024
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Россия
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