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Оцелул
Динамо
«Балтика» отправила португальского хавбека в румынский клуб
17 января, 07:55
0
Румынский «Оцелул» отказался платить «Енисею» компенсацию за отмену матча за час до начала
4 февраля 2023, 09:28
4
Румынский клуб отказался играть матч с «Енисеем». Ему запретила Федерация футбола страны
1 февраля 2023, 11:26
2
В игрока «Стяуа» бросили сиденье. Он отбросил его и продолжил игру
18 февраля 2020, 09:16
2
Товарищеский матч. «Краснодар» победил бухарестское «Динамо»
22 января 2020, 19:54
4
«Балтика» отправила португальского хавбека в румынский клуб
17 января, 07:55
0
Румынский «Оцелул» отказался платить «Енисею» компенсацию за отмену матча за час до начала
4 февраля 2023, 09:28
4
Румынский клуб отказался играть матч с «Енисеем». Ему запретила Федерация футбола страны
1 февраля 2023, 11:26
2
«Барселона» заставила «Оцелул» изменить клубную эмблему
1 октября 2015, 19:43
2
В игрока «Стяуа» бросили сиденье. Он отбросил его и продолжил игру
18 февраля 2020, 09:16
2
Товарищеский матч. «Краснодар» победил бухарестское «Динамо»
22 января 2020, 19:54
4
Тренер бухарестского «Динамо» перенес сердечный приступ во время матча
22 июля 2019, 02:23
3
Защитник бухарестского «Динамо» перешел в «Уфу». Презентация игрока прошла через инстаграм
15 февраля 2018, 23:09
3
«Динамо» Бухарест арендовало Торже у «Ахмата»
2 февраля 2018, 15:39
2
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Оцелул
Динамо
Румыния. Лига I, 3 тур
Оцелул
1 : 0
08.04.2024
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Румыния. Лига I, 4 тур
Волунтари
1 : 1
13.04.2024
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Румыния. Лига I, 4 тур
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1 : 0
14.04.2024
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Румыния. Лига I, 5 тур
У Крайова 1948
1 : 1
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Румыния. Лига I, 5 тур
Оцелул
1 : 0
21.04.2024
Университатя Клуж
Румыния. Лига I, 7 тур
Оцелул
1 : 0
28.04.2024
Херманнштадт
Румыния. Лига I, 6 тур
УТА Арад
3 : 1
25.04.2024
Оцелул
Румыния. Лига I, 5 тур
Оцелул
1 : 0
21.04.2024
Университатя Клуж
Румыния. Лига I, 4 тур
Волунтари
1 : 1
13.04.2024
Оцелул
Румыния. Лига I, 3 тур
Оцелул
1 : 0
08.04.2024
Динамо
Румыния. Лига I, 7 тур
Динамо
1 : 1
26.04.2024
Волунтари
Румыния. Лига I, 6 тур
Ботошани
2 : 1
23.04.2024
Динамо
Румыния. Лига I, 5 тур
У Крайова 1948
1 : 1
20.04.2024
Динамо
Румыния. Лига I, 4 тур
Динамо
1 : 0
14.04.2024
Политехника Яссы
Румыния. Лига I, 3 тур
Оцелул
1 : 0
08.04.2024
Динамо

Оцелул - Динамо: обзор матча 08 апреля 2024

Оцелул
08.04.2024, понедельник, 20:30
Румыния. Лига I, 3 тур
1 : 0
Матч завершен
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Динамо
90+3' R. Tanasa
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Оцелул - Динамо
Матч завершен
ГОЛ! 1:0
R. Tanasa
90' +3
Желтая карточка
Жоау Ламейра
86'
Замена
Aly Mallé ️️️️➡️️ Frédéric Maciel
85'
Замена
Francois Yabre ️️️️➡️️ Costin Ghiocel
85'
76'
Замена
Costin Amzăr ️️️️➡️️ Antonio Alexandru Bordușanu
76'
Замена
Астрит Селмани ️️️️➡️️ G. Gregorio
Желтая карточка
Teles
75'
Замена
Анес Рушевич ️️️️➡️️ A. Pop
74'
Замена
R. Tanasa ️️️️➡️️ S. Bodisteanu
66'
63'
Замена
Daniel Iglesias ️️️️➡️️ Георгий Миланов
63'
Замена
Hakim Abdallah ️️️️➡️️ Dennis Politic
Замена
Miguel Silva ️️️️➡️️ Mihai Adascalitei
46'
Желтая карточка
J. Cisotti (pen.)
21'
21'
Желтая карточка
Gabriel
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оцелул
6
Jonathan Cissé
ЦЗ
26
Mihai Adascalitei
ЦЗ
16
Costin Ghiocel
ЦЗ
66
Жоау Ламейра
ОП
94
Eduard Pap
ЦФ
2
Milen Zhelev
ЦФ
67
Frédéric Maciel
ЦФ
Главный тренер
Доринел Мунтяну
Динамо
1
Adnan Golubović
ВР
23
Răzvan Patriche
(К) ЦЗ
2
Gabriel
ЦЗ
28
Josué Homawoo
ЦЗ
24
Дарко Велкоски
ЦП
8
Эдди Гнаоре
ЦП
17
Dennis Politic
ЦП
18
Домагой Павичич
ЦП
77
Георгий Миланов
ЦП
20
Antonio Alexandru Bordușanu
ЦП
Главный тренер
Овидиу Буркэ
Оцелул
12
Relu Marian Stoian
ВР
28
Miguel Silva
ЦЗ
14
Andrei Rus
ЦЗ
15
Francois Yabre
ЦЗ
22
Dan Panait
ЦЗ
27
Pablo Gaitan
ЦП
8
Ionuț Neagu
ЦП
19
Aly Mallé
ЦФ
9
Анес Рушевич
ЦФ
Динамо
39
Дориан Райлеан
ВР
32
Эдгар Ие
ЦЗ
31
Costin Amzăr
ЦЗ
16
Christian Ilic
ЦП
30
Neluț Roşu
ЦП
98
Cristian Costin
ЦП
10
Daniel Iglesias
ЦП
29
Alexandru Irimia
ЦП
9
Астрит Селмани
ЦФ
19
Hakim Abdallah
ЦФ
3-1-3
6
26
16
66
Ламейра
67
2
94
3-5-1
1
23
2
28
8
Гнаоре
18
Павичич
77
Миланов
20
17
24
Велкоски
26
28
28
26
16
15
15
16
67
19
19
67
9
Рушевич
9
Рушевич
20
31
31
20
77
Миланов
10
10
77
Миланов
9
Селмани
9
Селмани
17
19
19
17
Остались в запасе
Оцелул
Динамо
12
Relu Marian Stoian
ВР
14
Andrei Rus
ЦЗ
22
Dan Panait
ЦЗ
27
Pablo Gaitan
ЦП
8
Ionuț Neagu
ЦП
Главный тренер
Доринел Мунтяну
39
Дориан Райлеан
ВР
32
Эдгар Ие
ЦЗ
16
Christian Ilic
ЦП
30
Neluț Roşu
ЦП
98
Cristian Costin
ЦП
29
Alexandru Irimia
ЦП
Главный тренер
Овидиу Буркэ
Остались в запасе
12
Relu Marian Stoian
ВР
14
Andrei Rus
ЦЗ
22
Dan Panait
ЦЗ
27
Pablo Gaitan
ЦП
8
Ionuț Neagu
ЦП
Остались в запасе
39
Дориан Райлеан
ВР
32
Эдгар Ие
ЦЗ
16
Christian Ilic
ЦП
30
Neluț Roşu
ЦП
98
Cristian Costin
ЦП
29
Alexandru Irimia
ЦП
Главный тренер
Доринел Мунтяну
Главный тренер
Овидиу Буркэ
Статистика матча Оцелул - Динамо
3
1
Всего ударов по воротам
10
2
Удары в створ
5
1
Владение мячом %
42
58
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
2
3
Нарушения
15
6
Офсайды
0
4
Количество передач
319
443
Сейвы
1
4
Точность передач %
71
80
Удары мимо ворот
4
0
Блокированные удары
1
1
Удары из пределов штрафной
7
0
Удары из-за пределов штрафной
3
2
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Информация о матче
Главный судья:
Szabolcs Kovacs, Romania
Стадион:
Stadionul Oțelul, Galati
Румыния. Лига I
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Румыния. Лига I, 8 тур
Фарул
- : -
03.05.2024
Сепси
Румыния. Лига I, 8 тур
Ботошани
- : -
04.05.2024
Волунтари
Румыния. Лига I, 8 тур
Университатя Клуж
- : -
04.05.2024
Динамо
Румыния. Лига I, 8 тур
Петролул
- : -
05.05.2024
Оцелул
Румыния. Лига I, 8 тур
ЧФР Клуж
- : -
05.05.2024
Рапид
Румыния. Лига I, 8 тур
Фарул
- : -
03.05.2024
Сепси
Румыния. Лига I, 8 тур
Ботошани
- : -
04.05.2024
Волунтари
Румыния. Лига I, 8 тур
Университатя Клуж
- : -
04.05.2024
Динамо
Румыния. Лига I, 8 тур
Петролул
- : -
05.05.2024
Оцелул
Румыния. Лига I, 8 тур
ЧФР Клуж
- : -
05.05.2024
Рапид
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