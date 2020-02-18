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Динамо
Петролул
В игрока «Стяуа» бросили сиденье. Он отбросил его и продолжил игру
18 февраля 2020, 09:16
2
Товарищеский матч. «Краснодар» победил бухарестское «Динамо»
22 января 2020, 19:54
4
Тренер бухарестского «Динамо» перенес сердечный приступ во время матча
22 июля 2019, 02:23
3
Защитник бухарестского «Динамо» перешел в «Уфу». Презентация игрока прошла через инстаграм
15 февраля 2018, 23:09
3
«Динамо» Бухарест арендовало Торже у «Ахмата»
2 февраля 2018, 15:39
2
В игрока «Стяуа» бросили сиденье. Он отбросил его и продолжил игру
18 февраля 2020, 09:16
2
Товарищеский матч. «Краснодар» победил бухарестское «Динамо»
22 января 2020, 19:54
4
Тренер бухарестского «Динамо» перенес сердечный приступ во время матча
22 июля 2019, 02:23
3
Защитник бухарестского «Динамо» перешел в «Уфу». Презентация игрока прошла через инстаграм
15 февраля 2018, 23:09
3
«Динамо» Бухарест арендовало Торже у «Ахмата»
2 февраля 2018, 15:39
2
В матче Кубка Румынии на поле появился футболист с ручным протезом
27 октября 2017, 08:30
2
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Динамо
Петролул
Румыния. Лига I, 3 тур
Петролул
0 : 4
06.04.2024
Волунтари
Румыния. Лига I, 3 тур
Оцелул
1 : 0
08.04.2024
Динамо
Румыния. Лига I, 4 тур
Университатя Клуж
1 : 2
13.04.2024
Петролул
Румыния. Лига I, 4 тур
Динамо
1 : 0
14.04.2024
Политехника Яссы
Румыния. Лига I, 5 тур
У Крайова 1948
1 : 1
20.04.2024
Динамо
Румыния. Лига I, 7 тур
Динамо
1 : 1
26.04.2024
Волунтари
Румыния. Лига I, 6 тур
Ботошани
2 : 1
23.04.2024
Динамо
Румыния. Лига I, 5 тур
У Крайова 1948
1 : 1
20.04.2024
Динамо
Румыния. Лига I, 4 тур
Динамо
1 : 0
14.04.2024
Политехника Яссы
Румыния. Лига I, 3 тур
Оцелул
1 : 0
08.04.2024
Динамо
Румыния. Лига I, 7 тур
Петролул
1 : 2
29.04.2024
Ботошани
Румыния. Лига I, 6 тур
Херманнштадт
2 : 0
25.04.2024
Петролул
Румыния. Лига I, 5 тур
Петролул
1 : 1
22.04.2024
УТА Арад
Румыния. Лига I, 4 тур
Университатя Клуж
1 : 2
13.04.2024
Петролул
Румыния. Лига I, 3 тур
Петролул
0 : 4
06.04.2024
Волунтари

Динамо - Петролул: обзор матча 01 апреля 2024

Динамо
01.04.2024, понедельник, 20:30
Румыния. Лига I, 2 тур
1 : 1
Матч завершен
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Петролул
39' G.
90+13' G. Grozav (П)
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Динамо - Петролул
Матч завершен
Желтая карточка
Costin Amzăr
90' +13
90' +13
ГОЛ с пенальти! 1:1
G. Grozav
Желтая карточка
Дарко Велкоски
86'
Желтая карточка
Daniel Iglesias
85'
80'
Замена
Mario Bratu ️️️️➡️️ Альбин Бериша
Замена
Эдгар Ие ️️️️➡️️ Hakim Abdallah
79'
Замена
Daniel Iglesias ️️️️➡️️ Георгий Миланов
68'
Замена
Neluț Roşu ️️️️➡️️ Домагой Павичич
68'
67'
Замена
Christian Irobiso ️️️️➡️️ Сержу Ханка
Замена
G. Gregorio ️️️️➡️️ Dennis Politic
59'
Замена
Costin Amzăr ️️️️➡️️ Antonio Alexandru Bordușanu
59'
57'
Замена
IsmaÃ«l DiomandÃ© ️️️️➡️️ Takayuki Seto
57'
Замена
Александру Муси ️️️️➡️️ Alexandru Ișfan
ГОЛ! 1:0
Gabriel
39'
30'
Желтая карточка
G. Grozav
28'
Желтая карточка
Альбин Бериша
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо
1
Adnan Golubović
ВР
2
Gabriel
ЦЗ
28
Josué Homawoo
ЦЗ
23
Răzvan Patriche
(К) ЦЗ
77
Георгий Миланов
ЦП
20
Antonio Alexandru Bordușanu
ЦП
24
Дарко Велкоски
ЦП
8
Эдди Гнаоре
ЦП
17
Dennis Politic
ЦП
18
Домагой Павичич
ЦП
19
Hakim Abdallah
ЦФ
Главный тренер
Овидиу Буркэ
Петролул
38
Лукаш Зима
ВР
5
Valentin Țicu
(К) ЦЗ
2
Marian Huja
ЦЗ
4
Paul Papp
ЦЗ
22
Denis Radu
ЦЗ
31
Alexandru Ișfan
ЦП
20
Сержу Ханка
ЦП
11
Takayuki Seto
ЦП
8
Жаир
ЦП
7
G. Grozav
ЦФ
9
Альбин Бериша
ЦФ
Главный тренер
Флорин Пырву
Динамо
39
Дориан Райлеан
ВР
32
Эдгар Ие
ЦЗ
31
Costin Amzăr
ЦЗ
29
Alexandru Irimia
ЦП
30
Neluț Roşu
ЦП
10
Daniel Iglesias
ЦП
16
Christian Ilic
ЦП
98
Cristian Costin
ЦП
9
Астрит Селмани
ЦФ
Петролул
1
Raul Balbarau
ВР
3
Bart Meijers
ЦЗ
34
Guilherme Garutti
ЦЗ
44
Lucian Dumitriu
ЦП
82
IsmaÃ«l DiomandÃ©
ЦП
10
Mario Bratu
ЦП
99
Александру Муси
АП
19
Christian Irobiso
ЦФ
13
Iustin Raducan
ЦФ
6
T. Jyry
ЦФ
12
Mihai Eşanu
ЦФ
3-5-1-1
1
2
28
23
24
Велкоски
8
Гнаоре
17
18
Павичич
20
77
Миланов
19
4-4-2
38
Зима
2
4
22
5
20
Ханка
11
8
Жаир
31
9
Бериша
7
19
32
Ие
32
Ие
19
20
31
31
20
18
Павичич
30
30
18
Павичич
77
Миланов
10
10
77
Миланов
11
82
82
11
9
Бериша
10
10
9
Бериша
31
99
Муси
99
Муси
31
20
Ханка
19
19
20
Ханка
Остались в запасе
Динамо
Петролул
39
Дориан Райлеан
ВР
29
Alexandru Irimia
ЦП
16
Christian Ilic
ЦП
98
Cristian Costin
ЦП
9
Астрит Селмани
ЦФ
Главный тренер
Овидиу Буркэ
1
Raul Balbarau
ВР
3
Bart Meijers
ЦЗ
34
Guilherme Garutti
ЦЗ
44
Lucian Dumitriu
ЦП
13
Iustin Raducan
ЦФ
6
T. Jyry
ЦФ
12
Mihai Eşanu
ЦФ
Главный тренер
Флорин Пырву
Остались в запасе
39
Дориан Райлеан
ВР
29
Alexandru Irimia
ЦП
16
Christian Ilic
ЦП
98
Cristian Costin
ЦП
9
Астрит Селмани
ЦФ
Остались в запасе
1
Raul Balbarau
ВР
3
Bart Meijers
ЦЗ
34
Guilherme Garutti
ЦЗ
44
Lucian Dumitriu
ЦП
13
Iustin Raducan
ЦФ
6
T. Jyry
ЦФ
12
Mihai Eşanu
ЦФ
Главный тренер
Овидиу Буркэ
Главный тренер
Флорин Пырву
Статистика матча Динамо - Петролул
3
2
Всего ударов по воротам
7
11
Удары в створ
2
5
Владение мячом %
51
49
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
0
2
Нарушения
17
12
Офсайды
2
2
Количество передач
454
435
Сейвы
4
1
Точность передач %
83
82
Удары мимо ворот
5
6
Удары из пределов штрафной
5
7
Удары из-за пределов штрафной
2
4
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Информация о матче
Главный судья:
Орациу Феснич (Клуж-Напока)
Стадион:
Dinamo Stadium, Bucharest
Румыния. Лига I
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- : -
03.05.2024
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Румыния. Лига I, 8 тур
Ботошани
- : -
04.05.2024
Волунтари
Румыния. Лига I, 8 тур
Университатя Клуж
- : -
04.05.2024
Динамо
Румыния. Лига I, 8 тур
Петролул
- : -
05.05.2024
Оцелул
Румыния. Лига I, 8 тур
ЧФР Клуж
- : -
05.05.2024
Рапид
Румыния. Лига I, 8 тур
Фарул
- : -
03.05.2024
Сепси
Румыния. Лига I, 8 тур
Ботошани
- : -
04.05.2024
Волунтари
Румыния. Лига I, 8 тур
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- : -
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