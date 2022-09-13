Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Динамо - Спартак Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Чемпионшип Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Кубок Америки Саудовская Аравия МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Новости команд
Все
Ботошани
Политехника Яссы
Стало известно, сколько «Торпедо» предлагал за бразильца Крисиуму
13 сентября 2022, 15:24
1
Агент рассказал о срыве перехода бразильского вингера в «Торпедо»
13 сентября 2022, 13:46
1
«Сочи» подписал контракт с Марко Дуганджичем
14 октября 2020, 12:31
3
Товарищеские матчи. «Тосно» и румынский клуб забили четыре гола, «Динамо» вырвало у румын победу
18 января 2018, 18:51
2
Товарищеский матч. Карпин начал карьеру в «Ростове» с ничьей
18 января 2018, 18:01
4
Стало известно, сколько «Торпедо» предлагал за бразильца Крисиуму
13 сентября 2022, 15:24
1
Агент рассказал о срыве перехода бразильского вингера в «Торпедо»
13 сентября 2022, 13:46
1
«Сочи» подписал контракт с Марко Дуганджичем
14 октября 2020, 12:31
3
Товарищеские матчи. «Тосно» и румынский клуб забили четыре гола, «Динамо» вырвало у румын победу
18 января 2018, 18:51
2
Президент «Ботошани» заявил, что клуб не спешит продавать Моруцана, на которого претендует ЦСКА
24 июня 2017, 17:38
3
Товарищеский матч. Карпин начал карьеру в «Ростове» с ничьей
18 января 2018, 18:01
4
Милевский вышел на замену в чемпионате Румынии и через три минуты был удален
30 марта 2016, 21:47
5
Больше новостей
Последние матчи
Все
Ботошани
Политехника Яссы
Румыния. Лига I, 3 тур
УТА Арад
1 : 0
05.04.2024
Ботошани
Румыния. Лига I, 3 тур
Политехника Яссы
0 : 0
08.04.2024
У Крайова 1948
Румыния. Лига I, 4 тур
Ботошани
3 : 1
14.04.2024
У Крайова 1948
Румыния. Лига I, 4 тур
Динамо
1 : 0
14.04.2024
Политехника Яссы
Румыния. Лига I, 5 тур
Херманнштадт
1 : 0
19.04.2024
Ботошани
Румыния. Лига I, 7 тур
Петролул
1 : 2
29.04.2024
Ботошани
Румыния. Лига I, 6 тур
Ботошани
2 : 1
23.04.2024
Динамо
Румыния. Лига I, 5 тур
Херманнштадт
1 : 0
19.04.2024
Ботошани
Румыния. Лига I, 4 тур
Ботошани
3 : 1
14.04.2024
У Крайова 1948
Румыния. Лига I, 3 тур
УТА Арад
1 : 0
05.04.2024
Ботошани
Румыния. Лига I, 7 тур
Политехника Яссы
0 : 2
28.04.2024
УТА Арад
Румыния. Лига I, 6 тур
Университатя Клуж
1 : 0
24.04.2024
Политехника Яссы
Румыния. Лига I, 5 тур
Политехника Яссы
3 : 1
20.04.2024
Волунтари
Румыния. Лига I, 4 тур
Динамо
1 : 0
14.04.2024
Политехника Яссы
Румыния. Лига I, 3 тур
Политехника Яссы
0 : 0
08.04.2024
У Крайова 1948

Ботошани - Политехника Яссы: обзор матча 30 марта 2024

Ботошани
30.03.2024, суббота, 16:45
Румыния. Лига I, 2 тур
2 : 1
Матч завершен
Смотреть трансляцию
Политехника Яссы
68' V. Dican
75' E. López
26' A. Roman
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Ботошани - Политехника Яссы
Матч завершен
Замена
Aldaír Ferreira ️️️️➡️️ R. Ofosu
84'
Желтая карточка
Zoran Mitrov
81'
81'
Замена
Кевин Кабран ️️️️➡️️ Alin Roman
Замена
Francesco Margiotta ️️️️➡️️ Enzo López
78'
ГОЛ! 2:1
Enzo López
75'
70'
Замена
Hamza Saghiri ️️️️➡️️ Михай Бордеяну
ГОЛ! 1:1
Victor Dican
68'
61'
Замена
Rareș Sebastian Ispas ️️️️➡️️ Сергиу Бус
61'
Замена
Luca Mihai ️️️️➡️️ Ștefan Stefanovici
Замена
J. Mouaddib ️️️️➡️️ E. Florescu
61'
Желтая карточка
Rijad Sadiku
58'
46'
Замена
Тодор Тодороски ️️️️➡️️ Marius Martac
Замена
Zoran Mitrov ️️️️➡️️ D. Gabriel
46'
26'
ГОЛ! 0:1
Alin Roman
Желтая карточка
Ioan Filip
17'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ботошани
4
Andrei Miron
(К) ЦЗ
6
Victor Dican
ЦП
16
Ioan Filip
ЦП
20
Ромарио Бензар
ЦП
8
E. Florescu
ЦФ
68
Răzvan Ducan
ЦФ
27
Enzo López
ЦФ
30
A. Tiganasu
ЦФ
11
R. Ofosu
ЦФ
44
Rijad Sadiku
ЦФ
11
Jean-Armel Drolé
ЦФ
Главный тренер
Михай Чобану
Политехника Яссы
1
Silviu Lung Jr.
(К) ВР
18
Ștefan Stefanovici
ЦЗ
3
Nicolás Samayoa
ЦЗ
6
Florin Ilie
ЦЗ
2
Marius Martac
ЦЗ
10
Alin Roman
ЦП
24
Julian Marchioni
ЦП
37
Михай Бордеяну
ЦП
9
Сергиу Бус
ЦФ
7
Адель Беттаиб
ЦФ
21
Allanzinho
ЦФ
Главный тренер
Лео Грозаву
Ботошани
1
Luka Kukić
ВР
28
Чарльз Петро
ОП
88
Lóránd Fülöp
ЦП
83
Aldaír Ferreira
ЦП
12
Adams Friday
ЦП
70
George Gligor
ЦП
24
Radoslav Dimitrov
ЦФ
32
Alin Şeroni
ЦФ
10
Juan Kaprof
ЦФ
19
Francesco Margiotta
ЦФ
93
Zoran Mitrov
ЦФ
Политехника Яссы
12
Ionuţ Ailenei
ВР
22
Toma Niga
ВР
27
Rareș Sebastian Ispas
ЦЗ
32
Matija Katanec
ЦЗ
30
Тодор Тодороски
ПЗ
8
Luca Mihai
ЦП
95
Carlos Jatobá
ЦП
19
Кэтэлин Иту
ЦП
11
Кевин Кабран
АП
35
Hamza Saghiri
ЦФ
80
Andrei Gheorghita
ЦФ
1-3-5
4
6
16
20
Бензар
30
11
44
11
27
4-3-3
1
3
6
2
18
10
24
37
Бордеяну
21
7
Беттаиб
9
Бус
11
83
83
11
27
19
19
27
93
93
9
Бус
27
27
9
Бус
2
30
Тодороски
30
Тодороски
2
18
8
8
18
10
11
Кабран
11
Кабран
10
37
Бордеяну
35
35
37
Бордеяну
Остались в запасе
Ботошани
Политехника Яссы
1
Luka Kukić
ВР
28
Чарльз Петро
ОП
88
Lóránd Fülöp
ЦП
12
Adams Friday
ЦП
70
George Gligor
ЦП
24
Radoslav Dimitrov
ЦФ
32
Alin Şeroni
ЦФ
10
Juan Kaprof
ЦФ
Главный тренер
Михай Чобану
12
Ionuţ Ailenei
ВР
22
Toma Niga
ВР
32
Matija Katanec
ЦЗ
95
Carlos Jatobá
ЦП
19
Кэтэлин Иту
ЦП
80
Andrei Gheorghita
ЦФ
Главный тренер
Лео Грозаву
Остались в запасе
1
Luka Kukić
ВР
28
Чарльз Петро
ОП
88
Lóránd Fülöp
ЦП
12
Adams Friday
ЦП
70
George Gligor
ЦП
24
Radoslav Dimitrov
ЦФ
32
Alin Şeroni
ЦФ
10
Juan Kaprof
ЦФ
Остались в запасе
12
Ionuţ Ailenei
ВР
22
Toma Niga
ВР
32
Matija Katanec
ЦЗ
95
Carlos Jatobá
ЦП
19
Кэтэлин Иту
ЦП
80
Andrei Gheorghita
ЦФ
Главный тренер
Михай Чобану
Главный тренер
Лео Грозаву
Статистика матча Ботошани - Политехника Яссы
3
Всего ударов по воротам
16
6
Удары в створ
6
2
Владение мячом %
40
60
Желтые карточки
3
0
Угловые удары
8
5
Нарушения
15
16
Офсайды
5
0
Количество передач
253
421
Сейвы
1
4
Точность передач %
62
76
Удары мимо ворот
4
1
Блокированные удары
6
3
Удары из пределов штрафной
10
3
Удары из-за пределов штрафной
6
3
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Viorel Nicusor Flueran, Romania
Стадион:
Stadionul Municipal, Botosani
Румыния. Лига I
Все
Текущие
Будущие
Румыния. Лига I, 8 тур
Фарул
- : -
03.05.2024
Сепси
Румыния. Лига I, 8 тур
Ботошани
- : -
04.05.2024
Волунтари
Румыния. Лига I, 8 тур
Университатя Клуж
- : -
04.05.2024
Динамо
Румыния. Лига I, 8 тур
Петролул
- : -
05.05.2024
Оцелул
Румыния. Лига I, 8 тур
ЧФР Клуж
- : -
05.05.2024
Рапид
Румыния. Лига I, 8 тур
Фарул
- : -
03.05.2024
Сепси
Румыния. Лига I, 8 тур
Ботошани
- : -
04.05.2024
Волунтари
Румыния. Лига I, 8 тур
Университатя Клуж
- : -
04.05.2024
Динамо
Румыния. Лига I, 8 тур
Петролул
- : -
05.05.2024
Оцелул
Румыния. Лига I, 8 тур
ЧФР Клуж
- : -
05.05.2024
Рапид
Россия
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+