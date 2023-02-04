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Оцелул
Политехника Яссы
«Балтика» отправила португальского хавбека в румынский клуб
17 января, 07:55
0
Румынский «Оцелул» отказался платить «Енисею» компенсацию за отмену матча за час до начала
4 февраля 2023, 09:28
4
Румынский клуб отказался играть матч с «Енисеем». Ему запретила Федерация футбола страны
1 февраля 2023, 11:26
2
Товарищеский матч. Карпин начал карьеру в «Ростове» с ничьей
18 января 2018, 18:01
4
Милевский вышел на замену в чемпионате Румынии и через три минуты был удален
30 марта 2016, 21:47
5
«Балтика» отправила португальского хавбека в румынский клуб
17 января, 07:55
0
Румынский «Оцелул» отказался платить «Енисею» компенсацию за отмену матча за час до начала
4 февраля 2023, 09:28
4
Румынский клуб отказался играть матч с «Енисеем». Ему запретила Федерация футбола страны
1 февраля 2023, 11:26
2
«Барселона» заставила «Оцелул» изменить клубную эмблему
1 октября 2015, 19:43
2
Товарищеский матч. Карпин начал карьеру в «Ростове» с ничьей
18 января 2018, 18:01
4
Милевский вышел на замену в чемпионате Румынии и через три минуты был удален
30 марта 2016, 21:47
5
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Последние матчи
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Оцелул
Политехника Яссы
Румыния. Лига I, 3 тур
Политехника Яссы
0 : 0
08.04.2024
У Крайова 1948
Румыния. Лига I, 3 тур
Оцелул
1 : 0
08.04.2024
Динамо
Румыния. Лига I, 4 тур
Волунтари
1 : 1
13.04.2024
Оцелул
Румыния. Лига I, 4 тур
Динамо
1 : 0
14.04.2024
Политехника Яссы
Румыния. Лига I, 5 тур
Политехника Яссы
3 : 1
20.04.2024
Волунтари
Румыния. Лига I, 7 тур
Оцелул
1 : 0
28.04.2024
Херманнштадт
Румыния. Лига I, 6 тур
УТА Арад
3 : 1
25.04.2024
Оцелул
Румыния. Лига I, 5 тур
Оцелул
1 : 0
21.04.2024
Университатя Клуж
Румыния. Лига I, 4 тур
Волунтари
1 : 1
13.04.2024
Оцелул
Румыния. Лига I, 3 тур
Оцелул
1 : 0
08.04.2024
Динамо
Румыния. Лига I, 7 тур
Политехника Яссы
0 : 2
28.04.2024
УТА Арад
Румыния. Лига I, 6 тур
Университатя Клуж
1 : 0
24.04.2024
Политехника Яссы
Румыния. Лига I, 5 тур
Политехника Яссы
3 : 1
20.04.2024
Волунтари
Румыния. Лига I, 4 тур
Динамо
1 : 0
14.04.2024
Политехника Яссы
Румыния. Лига I, 3 тур
Политехника Яссы
0 : 0
08.04.2024
У Крайова 1948

Оцелул - Политехника Яссы: обзор матча 16 марта 2024

Оцелул
16.03.2024, суббота, 18:00
Румыния. Лига I, 1 тур
1 : 0
Матч завершен
Политехника Яссы
29' F. Maciel
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Оцелул - Политехника Яссы
Матч завершен
90' +5
Желтая карточка
Сергиу Бус
Замена
Teles ️️️️➡️️ Жоау Ламейра
89'
Замена
Aly Mallé ️️️️➡️️ Frédéric Maciel
89'
Замена
R. Tanasa ️️️️➡️️ S. Bodisteanu
79'
76'
Замена
Allanzinho ️️️️➡️️ Кевин Кабран
76'
Замена
Сергиу Бус ️️️️➡️️ Михай Бордеяну
Желтая карточка
Mihai Adascalitei
75'
Замена
Анес Рушевич ️️️️➡️️ A. Pop
68'
68'
Замена
Адель Беттаиб ️️️️➡️️ S. Harrison
58'
Замена
Hamza Saghiri ️️️️➡️️ Luca Mihai
Желтая карточка
J. Cisotti (pen.)
45' +2
ГОЛ! 1:0
Frédéric Maciel
29'
17'
Желтая карточка
Luca Mihai
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оцелул
15
Francois Yabre
ЦЗ
26
Mihai Adascalitei
ЦЗ
6
Jonathan Cissé
ЦЗ
66
Жоау Ламейра
ОП
94
Eduard Pap
ЦФ
2
Milen Zhelev
ЦФ
67
Frédéric Maciel
ЦФ
Главный тренер
Доринел Мунтяну
Политехника Яссы
1
Silviu Lung Jr.
(К) ВР
6
Florin Ilie
ЦЗ
18
Ștefan Stefanovici
ЦЗ
3
Nicolás Samayoa
ЦЗ
30
Тодор Тодороски
ПЗ
8
Luca Mihai
ЦП
24
Julian Marchioni
ЦП
37
Михай Бордеяну
ЦП
10
Alin Roman
ЦП
11
Кевин Кабран
АП
Главный тренер
Лео Грозаву
Оцелул
12
Relu Marian Stoian
ВР
28
Miguel Silva
ЦЗ
16
Costin Ghiocel
ЦЗ
18
Ștefan Farcaș
ЦЗ
27
Pablo Gaitan
ЦП
8
Ionuț Neagu
ЦП
19
Aly Mallé
ЦФ
9
Анес Рушевич
ЦФ
Политехника Яссы
22
Toma Niga
ВР
12
Ionuţ Ailenei
ВР
32
Matija Katanec
ЦЗ
98
Vlad Ilie
ЦП
28
Diego Farcas
ЦП
95
Carlos Jatobá
ЦП
35
Hamza Saghiri
ЦФ
9
Сергиу Бус
ЦФ
7
Адель Беттаиб
ЦФ
21
Allanzinho
ЦФ
3-1-3
15
26
6
66
Ламейра
67
2
94
4-4-1
1
30
Тодороски
18
3
6
24
37
Бордеяну
10
8
11
Кабран
67
19
19
67
9
Рушевич
9
Рушевич
8
35
35
8
37
Бордеяну
9
Бус
9
Бус
37
Бордеяну
7
Беттаиб
7
Беттаиб
11
Кабран
21
21
11
Кабран
Остались в запасе
Оцелул
Политехника Яссы
12
Relu Marian Stoian
ВР
28
Miguel Silva
ЦЗ
16
Costin Ghiocel
ЦЗ
18
Ștefan Farcaș
ЦЗ
27
Pablo Gaitan
ЦП
8
Ionuț Neagu
ЦП
Главный тренер
Доринел Мунтяну
22
Toma Niga
ВР
12
Ionuţ Ailenei
ВР
32
Matija Katanec
ЦЗ
98
Vlad Ilie
ЦП
28
Diego Farcas
ЦП
95
Carlos Jatobá
ЦП
Главный тренер
Лео Грозаву
Остались в запасе
12
Relu Marian Stoian
ВР
28
Miguel Silva
ЦЗ
16
Costin Ghiocel
ЦЗ
18
Ștefan Farcaș
ЦЗ
27
Pablo Gaitan
ЦП
8
Ionuț Neagu
ЦП
Остались в запасе
22
Toma Niga
ВР
12
Ionuţ Ailenei
ВР
32
Matija Katanec
ЦЗ
98
Vlad Ilie
ЦП
28
Diego Farcas
ЦП
95
Carlos Jatobá
ЦП
Главный тренер
Доринел Мунтяну
Главный тренер
Лео Грозаву
Статистика матча Оцелул - Политехника Яссы
2
2
Всего ударов по воротам
12
9
Удары в створ
8
1
Владение мячом %
37
63
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
5
3
Нарушения
15
12
Офсайды
1
2
Количество передач
279
495
Сейвы
1
7
Точность передач %
62
76
Удары мимо ворот
3
4
Блокированные удары
1
4
Удары из пределов штрафной
11
5
Удары из-за пределов штрафной
1
4
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Информация о матче
Главный судья:
Iulian Calin, Romania
Стадион:
Stadionul Oțelul, Galati
Румыния. Лига I
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Румыния. Лига I, 8 тур
Фарул
- : -
03.05.2024
Сепси
Румыния. Лига I, 8 тур
Ботошани
- : -
04.05.2024
Волунтари
Румыния. Лига I, 8 тур
Университатя Клуж
- : -
04.05.2024
Динамо
Румыния. Лига I, 8 тур
Петролул
- : -
05.05.2024
Оцелул
Румыния. Лига I, 8 тур
ЧФР Клуж
- : -
05.05.2024
Рапид
Румыния. Лига I, 8 тур
Фарул
- : -
03.05.2024
Сепси
Румыния. Лига I, 8 тур
Ботошани
- : -
04.05.2024
Волунтари
Румыния. Лига I, 8 тур
Университатя Клуж
- : -
04.05.2024
Динамо
Румыния. Лига I, 8 тур
Петролул
- : -
05.05.2024
Оцелул
Румыния. Лига I, 8 тур
ЧФР Клуж
- : -
05.05.2024
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