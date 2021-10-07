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Фарул
Сепси
Яя Туре не собирается уходить из «Ахмата». Сообщалось, что он предлагал свои услуги румынскому «Сепси»
7 октября 2021, 19:41
1
Яя Туре не собирается уходить из «Ахмата». Сообщалось, что он предлагал свои услуги румынскому «Сепси»
7 октября 2021, 19:41
1
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Фарул
Сепси
Румыния. Лига I, 3 тур
Сепси
1 : 1
05.04.2024
Фарул
Румыния. Лига I, 4 тур
Университатя
1 : 2
12.04.2024
Фарул
Румыния. Лига I, 4 тур
Рапид
0 : 1
15.04.2024
Сепси
Румыния. Лига I, 5 тур
Фарул
5 : 1
19.04.2024
ЧФР Клуж
Румыния. Лига I, 5 тур
Сепси
1 : 3
21.04.2024
Университатя
Румыния. Лига I, 7 тур
ФКСБ
2 : 1
27.04.2024
Фарул
Румыния. Лига I, 6 тур
Фарул
3 : 1
24.04.2024
Рапид
Румыния. Лига I, 5 тур
Фарул
5 : 1
19.04.2024
ЧФР Клуж
Румыния. Лига I, 4 тур
Университатя
1 : 2
12.04.2024
Фарул
Румыния. Лига I, 3 тур
Сепси
1 : 1
05.04.2024
Фарул
Румыния. Лига I, 7 тур
ЧФР Клуж
2 : 1
28.04.2024
Сепси
Румыния. Лига I, 6 тур
Сепси
2 : 2
24.04.2024
ФКСБ
Румыния. Лига I, 5 тур
Сепси
1 : 3
21.04.2024
Университатя
Румыния. Лига I, 4 тур
Рапид
0 : 1
15.04.2024
Сепси
Румыния. Лига I, 3 тур
Сепси
1 : 1
05.04.2024
Фарул

Фарул - Сепси: онлайн-трансляция 03 мая 2024

Фарул
03.05.2024, пятница, 20:00
Румыния. Лига I, 8 тур
- : -
Не начался
Сепси
Матч
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Статистика матча Фарул - Сепси
Всего ударов по воротам
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Удары в створ
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Желтые карточки
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Угловые удары
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Нарушения
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Офсайды
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Количество передач
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Сейвы
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Точность передач %
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Удары мимо ворот
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Блокированные удары
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0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
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Румыния. Лига I
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Текущие
Будущие
Румыния. Лига I, 8 тур
Фарул
- : -
03.05.2024
Сепси
Румыния. Лига I, 8 тур
Ботошани
- : -
04.05.2024
Волунтари
Румыния. Лига I, 8 тур
Университатя Клуж
- : -
04.05.2024
Динамо
Румыния. Лига I, 8 тур
Петролул
- : -
05.05.2024
Оцелул
Румыния. Лига I, 8 тур
ЧФР Клуж
- : -
05.05.2024
Рапид
Румыния. Лига I, 8 тур
Фарул
- : -
03.05.2024
Сепси
Румыния. Лига I, 8 тур
Ботошани
- : -
04.05.2024
Волунтари
Румыния. Лига I, 8 тур
Университатя Клуж
- : -
04.05.2024
Динамо
Румыния. Лига I, 8 тур
Петролул
- : -
05.05.2024
Оцелул
Румыния. Лига I, 8 тур
ЧФР Клуж
- : -
05.05.2024
Рапид
Россия
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