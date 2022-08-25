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Рапид
Университатя
Шапи сделал ассист и реализовал послематчевый пенальти в дебютном матче за «Хапоэль»
25 августа 2022, 22:50
2
«Краснодар» продал форварда Ивана в «Университатю»
27 августа 2019, 18:43
3
В матче квалификации Лиги Европы в голову арбитра попала петарда
1 августа 2019, 22:47
1
Черчесов посетил матч «Оренбург» – «Университатя»
22 июня 2019, 21:54
4
Товарищеские матчи. «Ахмат» победил «Види», «Торпедо» разгромил старейший клуб мира
22 июня 2019, 19:49
2
Шапи сделал ассист и реализовал послематчевый пенальти в дебютном матче за «Хапоэль»
25 августа 2022, 22:50
2
«Краснодар» продал форварда Ивана в «Университатю»
27 августа 2019, 18:43
3
В матче квалификации Лиги Европы в голову арбитра попала петарда
1 августа 2019, 22:47
1
Черчесов посетил матч «Оренбург» – «Университатя»
22 июня 2019, 21:54
4
Товарищеские матчи. «Ахмат» победил «Види», «Торпедо» разгромил старейший клуб мира
22 июня 2019, 19:49
2
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Последние матчи
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Рапид
Университатя
Румыния. Лига I, 3 тур
Рапид
1 : 4
06.04.2024
ЧФР Клуж
Румыния. Лига I, 3 тур
ФКСБ
2 : 0
07.04.2024
Университатя
Румыния. Лига I, 4 тур
Университатя
1 : 2
12.04.2024
Фарул
Румыния. Лига I, 4 тур
Рапид
0 : 1
15.04.2024
Сепси
Румыния. Лига I, 5 тур
ФКСБ
2 : 2
20.04.2024
Рапид
Румыния. Лига I, 7 тур
Рапид
1 : 2
29.04.2024
Университатя
Румыния. Лига I, 6 тур
Фарул
3 : 1
24.04.2024
Рапид
Румыния. Лига I, 5 тур
ФКСБ
2 : 2
20.04.2024
Рапид
Румыния. Лига I, 4 тур
Рапид
0 : 1
15.04.2024
Сепси
Румыния. Лига I, 3 тур
Рапид
1 : 4
06.04.2024
ЧФР Клуж
Румыния. Лига I, 7 тур
Рапид
1 : 2
29.04.2024
Университатя
Румыния. Лига I, 6 тур
Университатя
0 : 1
25.04.2024
ЧФР Клуж
Румыния. Лига I, 5 тур
Сепси
1 : 3
21.04.2024
Университатя
Румыния. Лига I, 4 тур
Университатя
1 : 2
12.04.2024
Фарул
Румыния. Лига I, 3 тур
ФКСБ
2 : 0
07.04.2024
Университатя

Рапид - Университатя: обзор матча 29 апреля 2024

Рапид
29.04.2024, понедельник, 20:30
Румыния. Лига I, 7 тур
1 : 2
Матч завершен
Университатя
77' B. Burmaz
30' А. Иван
90+6' А. Крету
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Рапид - Университатя
Матч завершен
90' +7
Желтая карточка
Александру Крету
90' +6
ГОЛ! 1:2
Александру Крету
Желтая карточка
Paul Iacob
90' +2
Желтая карточка
Cristian Sapunaru
87'
ГОЛ! 1:1
Borisav Burmaz
77'
74'
Замена
Александру Митрица ️️️️➡️️ Андрей Иван
74'
Замена
Alexandru Mateiu ️️️️➡️️ Lyes Houri
Замена
Флорент Хасани ️️️️➡️️ Маттиас Кяйт
71'
Замена
Xian Emmers ️️️️➡️️ J. Papeau
65'
Замена
Borisav Burmaz ️️️️➡️️ Рэзван Оайдэ
58'
56'
Замена
Marian Danciu ️️️️➡️️ Ștefan Baiaram
Замена
Клаудиу Петрила ️️️️➡️️ Funsho Bamgboye
46'
Замена
Andrei Borza ️️️️➡️️ Кристофер Браун
46'
30'
ГОЛ! 0:1
Андрей Иван
25'
Желтая карточка
Джоко Зайков
Желтая карточка
Албион Ррахмани
19'
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рапид
99
Bogdan Ungureanu
ВР
19
Răzvan Onea
ЦЗ
6
Paul Iacob
ЦЗ
22
Cristian Sapunaru
(К) ЦЗ
47
Кристофер Браун
ПЗ
26
Рэзван Оайдэ
ЦП
4
Маттиас Кяйт
ЦП
77
Эрмал Красники
ЛВ
7
Funsho Bamgboye
ЦФ
9
Албион Ррахмани
ЦФ
Главный тренер
Кристиано Бергоди
Университатя
21
Laurenţiu Popescu
ВР
34
Рауль Силва
ЦЗ
26
Джоко Зайков
ЦЗ
5
Анзор Меквабишвили
ОП
4
Александру Крету
ЦП
10
Ștefan Baiaram
ЦП
23
Mihai Căpățînă
ЦП
11
Никусор Банку
(К) АП
9
Андрей Иван
ЦФ
14
Lyes Houri
ЦФ
20
Йован Маркович
ЦФ
Главный тренер
Лауренциу Регекампф
Рапид
90
Virgil Drăghia
ВР
24
Andrei Borza
ЦЗ
21
Драгош Григоре
ЦЗ
3
Robert Bădescu
ЦЗ
80
Кэтэлин Кыржан
ЦП
25
Xian Emmers
ЦП
91
Omar El Sawy
ЦП
27
Клаудиу Петрила
ЛВ
29
Gabriel Gheorghe
ЦФ
11
Borisav Burmaz
ЦФ
8
Флорент Хасани
ЦФ
Университатя
1
Давид Лазар
ВР
12
Базилио Ндонг
ЛЗ
31
Stefan Bana
ЦП
18
Пюрю Сойри
ЦП
28
Александру Митрица
ЦП
37
Marian Danciu
ЦФ
22
George Cîmpanu
ЦФ
8
Alexandru Mateiu
ЦФ
24
Jalen Blesa
ЦФ
4-2-1-2
99
19
6
22
47
Браун
26
Оайдэ
4
Кяйт
77
Красники
9
Ррахмани
7
2-1-3-1-3
21
34
Силва
26
Зайков
5
Меквабишвили
4
Крету
10
23
11
Банку
20
Маркович
14
9
Иван
47
Браун
24
24
47
Браун
25
25
7
27
Петрила
27
Петрила
7
26
Оайдэ
11
11
26
Оайдэ
4
Кяйт
8
Хасани
8
Хасани
4
Кяйт
9
Иван
28
Митрица
28
Митрица
9
Иван
10
37
37
10
14
8
8
14
Остались в запасе
Рапид
Университатя
90
Virgil Drăghia
ВР
21
Драгош Григоре
ЦЗ
3
Robert Bădescu
ЦЗ
80
Кэтэлин Кыржан
ЦП
91
Omar El Sawy
ЦП
29
Gabriel Gheorghe
ЦФ
Главный тренер
Кристиано Бергоди
1
Давид Лазар
ВР
12
Базилио Ндонг
ЛЗ
31
Stefan Bana
ЦП
18
Пюрю Сойри
ЦП
22
George Cîmpanu
ЦФ
24
Jalen Blesa
ЦФ
Главный тренер
Лауренциу Регекампф
Остались в запасе
90
Virgil Drăghia
ВР
21
Драгош Григоре
ЦЗ
3
Robert Bădescu
ЦЗ
80
Кэтэлин Кыржан
ЦП
91
Omar El Sawy
ЦП
29
Gabriel Gheorghe
ЦФ
Остались в запасе
1
Давид Лазар
ВР
12
Базилио Ндонг
ЛЗ
31
Stefan Bana
ЦП
18
Пюрю Сойри
ЦП
22
George Cîmpanu
ЦФ
24
Jalen Blesa
ЦФ
Главный тренер
Кристиано Бергоди
Главный тренер
Лауренциу Регекампф
Статистика матча Рапид - Университатя
3
2
Всего ударов по воротам
14
13
Удары в створ
3
4
Владение мячом %
55
45
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
6
3
Нарушения
8
8
Офсайды
2
3
Количество передач
458
387
Сейвы
2
1
Точность передач %
86
81
Удары мимо ворот
8
8
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
7
11
Удары из-за пределов штрафной
7
2
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Ovidiu Hategan, Romania
Стадион:
Stadionul Rapid-Giulesti, Bucharest
Румыния. Лига I
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Румыния. Лига I, 8 тур
Фарул
- : -
03.05.2024
Сепси
Румыния. Лига I, 8 тур
Ботошани
- : -
04.05.2024
Волунтари
Румыния. Лига I, 8 тур
Университатя Клуж
- : -
04.05.2024
Динамо
Румыния. Лига I, 8 тур
Петролул
- : -
05.05.2024
Оцелул
Румыния. Лига I, 8 тур
ЧФР Клуж
- : -
05.05.2024
Рапид
Румыния. Лига I, 8 тур
Фарул
- : -
03.05.2024
Сепси
Румыния. Лига I, 8 тур
Ботошани
- : -
04.05.2024
Волунтари
Румыния. Лига I, 8 тур
Университатя Клуж
- : -
04.05.2024
Динамо
Румыния. Лига I, 8 тур
Петролул
- : -
05.05.2024
Оцелул
Румыния. Лига I, 8 тур
ЧФР Клуж
- : -
05.05.2024
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