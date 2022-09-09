Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Чемпионшип Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Кубок Америки Саудовская Аравия МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Новости команд
Все
ФКСБ
Фарул
Лига конференций. Волевая победа «Вест Хэма», поражение «Днепра-1» и другие результаты
9 сентября 2022, 00:20
1
«Парма» купила за 13 миллионов Мана. Им интересовались «Зенит», «Локо», «Ростов» и «Краснодар»
30 января 2021, 09:38
1
Агент Мана – об интересе «Зенита»: «Пока ничего официального»
18 января 2021, 22:24
2
«Зенит» интересуется лучшим бомбардиром чемпионата Румынии Маном
18 января 2021, 20:56
8
Агент Мана – о переходе полузащитника в «Краснодар» за 10 миллионов: «Это неправда»
24 декабря 2020, 17:39
2
Лига конференций. Волевая победа «Вест Хэма», поражение «Днепра-1» и другие результаты
9 сентября 2022, 00:20
1
«Парма» купила за 13 миллионов Мана. Им интересовались «Зенит», «Локо», «Ростов» и «Краснодар»
30 января 2021, 09:38
1
Агент Мана – об интересе «Зенита»: «Пока ничего официального»
18 января 2021, 22:24
2
«Зенит» интересуется лучшим бомбардиром чемпионата Румынии Маном
18 января 2021, 20:56
8
Агент Мана – о переходе полузащитника в «Краснодар» за 10 миллионов: «Это неправда»
24 декабря 2020, 17:39
2
Больше новостей
Последние матчи
Все
ФКСБ
Фарул
Румыния. Лига I, 3 тур
Сепси
1 : 1
05.04.2024
Фарул
Румыния. Лига I, 3 тур
ФКСБ
2 : 0
07.04.2024
Университатя
Румыния. Лига I, 4 тур
Университатя
1 : 2
12.04.2024
Фарул
Румыния. Лига I, 4 тур
ЧФР Клуж
0 : 1
14.04.2024
ФКСБ
Румыния. Лига I, 5 тур
Фарул
5 : 1
19.04.2024
ЧФР Клуж
Румыния. Лига I, 7 тур
ФКСБ
2 : 1
27.04.2024
Фарул
Румыния. Лига I, 6 тур
Сепси
2 : 2
24.04.2024
ФКСБ
Румыния. Лига I, 5 тур
ФКСБ
2 : 2
20.04.2024
Рапид
Румыния. Лига I, 4 тур
ЧФР Клуж
0 : 1
14.04.2024
ФКСБ
Румыния. Лига I, 3 тур
ФКСБ
2 : 0
07.04.2024
Университатя
Румыния. Лига I, 7 тур
ФКСБ
2 : 1
27.04.2024
Фарул
Румыния. Лига I, 6 тур
Фарул
3 : 1
24.04.2024
Рапид
Румыния. Лига I, 5 тур
Фарул
5 : 1
19.04.2024
ЧФР Клуж
Румыния. Лига I, 4 тур
Университатя
1 : 2
12.04.2024
Фарул
Румыния. Лига I, 3 тур
Сепси
1 : 1
05.04.2024
Фарул

ФКСБ - Фарул: обзор матча 27 апреля 2024

ФКСБ
27.04.2024, суббота, 20:30
Румыния. Лига I, 7 тур
2 : 1
Матч завершен
Фарул
26' Д. Микулеску
84' А. Балутэ
79' R.
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол ФКСБ - Фарул
Матч завершен
90' +3
Желтая карточка
Carlo Casap
Замена
Baba Alhassan ️️️️➡️️ Александру Балутэ
90'
Замена
Andrei Pandele ️️️️➡️️ Октавиан Попеску
87'
Желтая карточка
Дариус Олару
86'
Желтая карточка
Александру Балутэ
84'
ГОЛ! 2:1
Александру Балутэ
84'
79'
ГОЛ! 1:1
Rivaldinho
Желтая карточка
Октавиан Попеску
78'
78'
Замена
Carlo Casap ️️️️➡️️ I. Vina
73'
Желтая карточка
Mihai Popescu
67'
Замена
Nicolas Popescu ️️️️➡️️ Constantin Grameni
67'
Замена
Драгош Неделку ️️️️➡️️ Ionuț Larie
Желтая карточка
Михай Ликсандру
54'
46'
Замена
Амин Бенчаиб ️️️️➡️️ Dan Sirbu
46'
Замена
Rivaldinho ️️️️➡️️ Luca Andronache
Желтая карточка
Siyabonga Ngezana
37'
ГОЛ! 1:0
Давид Микулеску
26'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ФКСБ
32
Стефан Тарновану
ВР
30
Siyabonga Ngezana
ЦЗ
5
Джойским Дава
ЦЗ
8
Адриан Сут
ОП
16
Михай Ликсандру
ОП
2
Валентин Крецу
ЦП
25
Александру Балутэ
ЦП
23
Овидиу Попеску
ЦП
27
Дариус Олару
(К) ЦП
10
Октавиан Попеску
ЛВ
11
Давид Микулеску
ПВ
Главный тренер
Николае Дикэ
Фарул
1
Alexandru Buzbuchi
ВР
45
Gustavo Marins
ЦЗ
3
Mihai Popescu
ЦЗ
17
Ionuț Larie
ЦЗ
5
Диогу Кейруш
ЦЗ
22
Dan Sirbu
ЦЗ
24
Constantin Grameni
(К) ЦП
11
Кристиан Ганя
ЦФ
19
Luca Andronache
ЦФ
8
I. Vina
ЦФ
9
Луис Мунтяну
ЦФ
Главный тренер
Георге Хаджи
ФКСБ
99
Андрей Влад
ВР
6
Денис Харуц
ПЗ
98
David Popa
ЦП
22
Mihai Toma
ЦП
42
Baba Alhassan
ЦП
80
Эдуард Радаславеску
ЦП
3
I. Pantiru
ЦФ
20
N. Antwi
ЦФ
1
Mihai Udrea
ЦФ
Фарул
34
Ştefan Muşat
ВР
25
Давид Кики
ЛЗ
21
Кевин Боли
ЦЗ
15
Gabriel Danuleasa
ЦЗ
66
Darius Grosu
ЦЗ
77
Ronaldo Deaconu
ЦП
23
Carlo Casap
ЦП
16
Драгош Неделку
ЦП
80
Nicolas Popescu
ЦП
20
Амин Бенчаиб
АП
7
Rivaldinho
ЦФ
2-2-4-2
32
Тарновану
30
5
Дава
8
Сут
16
Ликсандру
2
Крецу
23
Попеску
27
Олару
25
Балутэ
10
Попеску
11
Микулеску
3-2-1-4
1
17
5
Кейруш
22
45
3
24
9
Мунтяну
8
19
11
Ганя
25
Балутэ
42
42
25
Балутэ
8
23
23
8
17
16
Неделку
16
Неделку
17
24
80
80
24
22
20
Бенчаиб
20
Бенчаиб
22
19
7
7
19
Остались в запасе
ФКСБ
Фарул
99
Андрей Влад
ВР
6
Денис Харуц
ПЗ
98
David Popa
ЦП
22
Mihai Toma
ЦП
80
Эдуард Радаславеску
ЦП
3
I. Pantiru
ЦФ
20
N. Antwi
ЦФ
1
Mihai Udrea
ЦФ
Главный тренер
Николае Дикэ
34
Ştefan Muşat
ВР
25
Давид Кики
ЛЗ
21
Кевин Боли
ЦЗ
15
Gabriel Danuleasa
ЦЗ
66
Darius Grosu
ЦЗ
77
Ronaldo Deaconu
ЦП
Главный тренер
Георге Хаджи
Остались в запасе
99
Андрей Влад
ВР
6
Денис Харуц
ПЗ
98
David Popa
ЦП
22
Mihai Toma
ЦП
80
Эдуард Радаславеску
ЦП
3
I. Pantiru
ЦФ
20
N. Antwi
ЦФ
1
Mihai Udrea
ЦФ
Остались в запасе
34
Ştefan Muşat
ВР
25
Давид Кики
ЛЗ
21
Кевин Боли
ЦЗ
15
Gabriel Danuleasa
ЦЗ
66
Darius Grosu
ЦЗ
77
Ronaldo Deaconu
ЦП
Главный тренер
Николае Дикэ
Главный тренер
Георге Хаджи
Статистика матча ФКСБ - Фарул
5
2
Всего ударов по воротам
19
8
Удары в створ
6
2
Владение мячом %
44
56
Желтые карточки
5
2
Угловые удары
7
7
Нарушения
13
15
Количество передач
365
463
Сейвы
1
4
Точность передач %
75
77
Удары мимо ворот
6
4
Блокированные удары
7
2
Удары из пределов штрафной
13
2
Удары из-за пределов штрафной
6
6
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Marian Barbu, Romania
Стадион:
National Arena, Bucharest
Румыния. Лига I
Все
Текущие
Будущие
Румыния. Лига I, 8 тур
Фарул
- : -
03.05.2024
Сепси
Румыния. Лига I, 8 тур
Ботошани
- : -
04.05.2024
Волунтари
Румыния. Лига I, 8 тур
Университатя Клуж
- : -
04.05.2024
Динамо
Румыния. Лига I, 8 тур
Петролул
- : -
05.05.2024
Оцелул
Румыния. Лига I, 8 тур
ЧФР Клуж
- : -
05.05.2024
Рапид
Румыния. Лига I, 8 тур
Фарул
- : -
03.05.2024
Сепси
Румыния. Лига I, 8 тур
Ботошани
- : -
04.05.2024
Волунтари
Румыния. Лига I, 8 тур
Университатя Клуж
- : -
04.05.2024
Динамо
Румыния. Лига I, 8 тур
Петролул
- : -
05.05.2024
Оцелул
Румыния. Лига I, 8 тур
ЧФР Клуж
- : -
05.05.2024
Рапид
Россия
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+