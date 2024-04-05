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Фарул
Рапид
Румыния. Лига I, 3 тур
Сепси
1 : 1
05.04.2024
Фарул
Румыния. Лига I, 3 тур
Рапид
1 : 4
06.04.2024
ЧФР Клуж
Румыния. Лига I, 4 тур
Университатя
1 : 2
12.04.2024
Фарул
Румыния. Лига I, 4 тур
Рапид
0 : 1
15.04.2024
Сепси
Румыния. Лига I, 5 тур
Фарул
5 : 1
19.04.2024
ЧФР Клуж
Румыния. Лига I, 7 тур
ФКСБ
2 : 1
27.04.2024
Фарул
Румыния. Лига I, 6 тур
Фарул
3 : 1
24.04.2024
Рапид
Румыния. Лига I, 5 тур
Фарул
5 : 1
19.04.2024
ЧФР Клуж
Румыния. Лига I, 4 тур
Университатя
1 : 2
12.04.2024
Фарул
Румыния. Лига I, 3 тур
Сепси
1 : 1
05.04.2024
Фарул
Румыния. Лига I, 7 тур
Рапид
1 : 2
29.04.2024
Университатя
Румыния. Лига I, 6 тур
Фарул
3 : 1
24.04.2024
Рапид
Румыния. Лига I, 5 тур
ФКСБ
2 : 2
20.04.2024
Рапид
Румыния. Лига I, 4 тур
Рапид
0 : 1
15.04.2024
Сепси
Румыния. Лига I, 3 тур
Рапид
1 : 4
06.04.2024
ЧФР Клуж
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Расписание матчей
Румыния. Лига I
Фарул - Рапид
Фарул - Рапид: обзор матча 24 апреля 2024
Фарул
24.04.2024, среда, 19:00
Румыния. Лига I, 6 тур
3 : 1
Матч завершен
Рапид
40'
Л. Мунтяну
67'
L. Andronache
69'
А. Бенчаиб
45+4'
А. Ррахмани (П)
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Фарул - Рапид
Матч завершен
Желтая карточка
Luca Andronache
88'
75'
Замена
Маттиас Кяйт
️️️️➡️️
Рэзван Оайдэ
75'
Замена
Borisav Burmaz
️️️️➡️️
Клаудиу Петрила
Замена
Gustavo Marins
️️️️➡️️
Ionuț Larie
73'
ГОЛ! 3:1
Амин Бенчаиб
69'
ГОЛ! 2:1
Luca Andronache
67'
66'
Замена
Xian Emmers
️️️️➡️️
Драгош Григоре
60'
Замена
Funsho Bamgboye
️️️️➡️️
Эрмал Красники
Замена
Кристиан Ганя
️️️️➡️️
Давид Кики
56'
47'
Желтая карточка
Драгош Григоре
Замена
Luca Andronache
️️️️➡️️
Rivaldinho
46'
Замена
Диогу Кейруш
️️️️➡️️
Драгош Неделку
46'
Замена
Амин Бенчаиб
️️️️➡️️
Ronaldo Deaconu
46'
46'
Замена
Virgil Drăghia
️️️️➡️️
Михай Айоани
45'
+4
ГОЛ с пенальти! 1:1
Албион Ррахмани
ГОЛ! 1:0
Луис Мунтяну
40'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фарул
1
Alexandru Buzbuchi
ВР
25
Давид Кики
ЛЗ
21
Кевин Боли
ЦЗ
3
Mihai Popescu
ЦЗ
17
Ionuț Larie
ЦЗ
16
Драгош Неделку
ЦП
77
Ronaldo Deaconu
ЦП
24
Constantin Grameni
(К)
ЦП
7
Rivaldinho
ЦФ
8
I. Vina
ЦФ
9
Луис Мунтяну
ЦФ
Главный тренер
Георге Хаджи
Рапид
16
Михай Айоани
ВР
24
Andrei Borza
ЦЗ
21
Драгош Григоре
ЦЗ
15
Юлиан Кристя
ЦЗ
6
Paul Iacob
(К)
ЦЗ
47
Кристофер Браун
ПЗ
26
Рэзван Оайдэ
ЦП
27
Клаудиу Петрила
ЛВ
77
Эрмал Красники
ЛВ
9
Албион Ррахмани
ЦФ
8
Флорент Хасани
ЦФ
Главный тренер
Кристиано Бергоди
Фарул
34
Ştefan Muşat
ВР
45
Gustavo Marins
ЦЗ
5
Диогу Кейруш
ЦЗ
22
Dan Sirbu
ЦЗ
15
Gabriel Danuleasa
ЦЗ
66
Darius Grosu
ЦЗ
23
Carlo Casap
ЦП
80
Nicolas Popescu
ЦП
20
Амин Бенчаиб
АП
11
Кристиан Ганя
ЦФ
19
Luca Andronache
ЦФ
90
Alexandru Stoian
ЦФ
Рапид
90
Virgil Drăghia
ВР
22
Cristian Sapunaru
ЦЗ
19
Răzvan Onea
ЦЗ
3
Robert Bădescu
ЦЗ
25
Xian Emmers
ЦП
80
Кэтэлин Кыржан
ЦП
4
Маттиас Кяйт
ЦП
91
Omar El Sawy
ЦП
7
Funsho Bamgboye
ЦФ
11
Borisav Burmaz
ЦФ
4-3-3
1
25
Кики
3
17
21
Боли
16
Неделку
77
24
9
Мунтяну
8
7
3-2-1-2-2
16
Айоани
21
Григоре
15
Кристя
6
47
Браун
24
26
Оайдэ
27
Петрила
77
Красники
8
Хасани
9
Ррахмани
17
45
45
17
16
Неделку
5
Кейруш
5
Кейруш
16
Неделку
77
20
Бенчаиб
20
Бенчаиб
77
25
Кики
11
Ганя
11
Ганя
25
Кики
7
19
19
7
16
Айоани
90
90
16
Айоани
21
Григоре
25
25
21
Григоре
26
Оайдэ
4
Кяйт
4
Кяйт
26
Оайдэ
77
Красники
7
7
77
Красники
27
Петрила
11
11
27
Петрила
Остались в запасе
Фарул
Рапид
34
Ştefan Muşat
ВР
22
Dan Sirbu
ЦЗ
15
Gabriel Danuleasa
ЦЗ
66
Darius Grosu
ЦЗ
23
Carlo Casap
ЦП
80
Nicolas Popescu
ЦП
90
Alexandru Stoian
ЦФ
Главный тренер
Георге Хаджи
22
Cristian Sapunaru
ЦЗ
19
Răzvan Onea
ЦЗ
3
Robert Bădescu
ЦЗ
80
Кэтэлин Кыржан
ЦП
91
Omar El Sawy
ЦП
Главный тренер
Кристиано Бергоди
Остались в запасе
34
Ştefan Muşat
ВР
22
Dan Sirbu
ЦЗ
15
Gabriel Danuleasa
ЦЗ
66
Darius Grosu
ЦЗ
23
Carlo Casap
ЦП
80
Nicolas Popescu
ЦП
90
Alexandru Stoian
ЦФ
Остались в запасе
22
Cristian Sapunaru
ЦЗ
19
Răzvan Onea
ЦЗ
3
Robert Bădescu
ЦЗ
80
Кэтэлин Кыржан
ЦП
91
Omar El Sawy
ЦП
Главный тренер
Георге Хаджи
Главный тренер
Кристиано Бергоди
Статистика матча Фарул - Рапид
1
1
Всего ударов по воротам
21
10
Удары в створ
5
4
Владение мячом %
59
41
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
7
2
Нарушения
8
15
Офсайды
7
1
Количество передач
494
348
Сейвы
3
2
Точность передач %
82
72
Удары мимо ворот
10
2
Блокированные удары
6
4
Удары из пределов штрафной
11
9
Удары из-за пределов штрафной
10
1
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Sebastian Coltescu, Romania
Стадион:
Stadionul Central-Academia Gheorghe Hagi, Ovidiu
Румыния. Лига I
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Румыния. Лига I, 8 тур
Фарул
- : -
03.05.2024
Сепси
Румыния. Лига I, 8 тур
Ботошани
- : -
04.05.2024
Волунтари
Румыния. Лига I, 8 тур
Университатя Клуж
- : -
04.05.2024
Динамо
Румыния. Лига I, 8 тур
Петролул
- : -
05.05.2024
Оцелул
Румыния. Лига I, 8 тур
ЧФР Клуж
- : -
05.05.2024
Рапид
Румыния. Лига I, 8 тур
Фарул
- : -
03.05.2024
Сепси
Румыния. Лига I, 8 тур
Ботошани
- : -
04.05.2024
Волунтари
Румыния. Лига I, 8 тур
Университатя Клуж
- : -
04.05.2024
Динамо
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- : -
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