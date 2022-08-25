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Сепси
Университатя
Шапи сделал ассист и реализовал послематчевый пенальти в дебютном матче за «Хапоэль»
25 августа 2022, 22:50
2
Яя Туре не собирается уходить из «Ахмата». Сообщалось, что он предлагал свои услуги румынскому «Сепси»
7 октября 2021, 19:41
1
«Краснодар» продал форварда Ивана в «Университатю»
27 августа 2019, 18:43
3
В матче квалификации Лиги Европы в голову арбитра попала петарда
1 августа 2019, 22:47
1
Черчесов посетил матч «Оренбург» – «Университатя»
22 июня 2019, 21:54
4
Яя Туре не собирается уходить из «Ахмата». Сообщалось, что он предлагал свои услуги румынскому «Сепси»
7 октября 2021, 19:41
1
Шапи сделал ассист и реализовал послематчевый пенальти в дебютном матче за «Хапоэль»
25 августа 2022, 22:50
2
«Краснодар» продал форварда Ивана в «Университатю»
27 августа 2019, 18:43
3
В матче квалификации Лиги Европы в голову арбитра попала петарда
1 августа 2019, 22:47
1
Черчесов посетил матч «Оренбург» – «Университатя»
22 июня 2019, 21:54
4
Товарищеские матчи. «Ахмат» победил «Види», «Торпедо» разгромил старейший клуб мира
22 июня 2019, 19:49
2
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Сепси
Университатя
Румыния. Лига I, 3 тур
Сепси
1 : 1
05.04.2024
Фарул
Румыния. Лига I, 3 тур
ФКСБ
2 : 0
07.04.2024
Университатя
Румыния. Лига I, 4 тур
Университатя
1 : 2
12.04.2024
Фарул
Румыния. Лига I, 4 тур
Рапид
0 : 1
15.04.2024
Сепси
Румыния. Лига I, 5 тур
Сепси
1 : 3
21.04.2024
Университатя
Румыния. Лига I, 7 тур
ЧФР Клуж
2 : 1
28.04.2024
Сепси
Румыния. Лига I, 6 тур
Сепси
2 : 2
24.04.2024
ФКСБ
Румыния. Лига I, 5 тур
Сепси
1 : 3
21.04.2024
Университатя
Румыния. Лига I, 4 тур
Рапид
0 : 1
15.04.2024
Сепси
Румыния. Лига I, 3 тур
Сепси
1 : 1
05.04.2024
Фарул
Румыния. Лига I, 7 тур
Рапид
1 : 2
29.04.2024
Университатя
Румыния. Лига I, 6 тур
Университатя
0 : 1
25.04.2024
ЧФР Клуж
Румыния. Лига I, 5 тур
Сепси
1 : 3
21.04.2024
Университатя
Румыния. Лига I, 4 тур
Университатя
1 : 2
12.04.2024
Фарул
Румыния. Лига I, 3 тур
ФКСБ
2 : 0
07.04.2024
Университатя

Сепси - Университатя: обзор матча 21 апреля 2024

Сепси
21.04.2024, воскресенье, 19:00
Румыния. Лига I, 5 тур
1 : 3
Матч завершен
Университатя
40' М. Стефанеску (П)
11' Д. Мальдонадо
26' А. Иван
68' L. Houri
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Сепси - Университатя
Матч завершен
89'
Желтая карточка
Laurenţiu Popescu
87'
Замена
Alexandru Mateiu ️️️️➡️️ Elvir Koljić
87'
Замена
Джоко Зайков ️️️️➡️️ Juraj Badelj
Замена
Denis Renta ️️️️➡️️ Darius Oroian
81'
Замена
Adnan Aganović ️️️️➡️️ Андрес Думитреску
75'
Замена
Роланд Варга ️️️️➡️️ Шерифф Каллаку
75'
73'
Замена
George Cîmpanu ️️️️➡️️ Андрей Иван
73'
Замена
Базилио Ндонг ️️️️➡️️ Никусор Банку
68'
ГОЛ! 1:3
Lyes Houri
Замена
Павол Шафранко ️️️️➡️️ Кевин Варга
64'
63'
Замена
Elvir Koljić ️️️️➡️️ Йован Маркович
Желтая карточка
Андрес Думитреску
54'
ГОЛ с пенальти! 1:2
Мариуш Стефанеску
40'
Желтая карточка
Мариуш Стефанеску
37'
33'
Желтая карточка
Lyes Houri
26'
ГОЛ! 0:2
Андрей Иван
24'
Желтая карточка
Никусор Банку
11'
ГОЛ! 0:1
Денил Мальдонадо
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сепси
20
Андрес Думитреску
ЛЗ
4
Акош Кечкеш
ЦЗ
17
Darius Oroian
ЦЗ
13
Денис Чоботарию
ЦЗ
3
Флорин Стефан
ЦЗ
59
Шерифф Каллаку
ЦП
21
Исник Алими
ЦП
11
Мариуш Стефанеску
ЛВ
7
Кевин Варга
ЛВ
96
Габриэль Дебелюх
ЦФ
33
Roland Niczuly
(К) ЦФ
Главный тренер
Лео Грозаву
Университатя
21
Laurenţiu Popescu
ВР
3
Денил Мальдонадо
ЦЗ
15
Juraj Badelj
ЦЗ
5
Анзор Меквабишвили
ОП
10
Ștefan Baiaram
ЦП
4
Александру Крету
ЦП
11
Никусор Банку
(К) АП
2
Ștefan Vlădoiu
ЦФ
20
Йован Маркович
ЦФ
9
Андрей Иван
ЦФ
14
Lyes Houri
ЦФ
Главный тренер
Лауренциу Регекампф
Сепси
98
Hunor Botond Gedo
ВР
1
Dinu Moldovan
ВР
24
Denis Renta
ЦП
90
Norbert Kocsis
ЦФ
97
Роланд Варга
ЦФ
77
Adnan Aganović
ЦФ
18
Павол Шафранко
ЦФ
Университатя
1
Давид Лазар
ВР
12
Базилио Ндонг
ЛЗ
34
Рауль Силва
ЦЗ
26
Джоко Зайков
ЦЗ
18
Пюрю Сойри
ЦП
31
Stefan Bana
ЦП
24
Jalen Blesa
ЦФ
37
Marian Danciu
ЦФ
19
Elvir Koljić
ЦФ
8
Alexandru Mateiu
ЦФ
22
George Cîmpanu
ЦФ
3-2-2-2-2
17
13
Чоботарию
3
Стефан
20
Думитреску
4
Кечкеш
59
Каллаку
21
Алими
7
Варга
11
Стефанеску
33
96
Дебелюх
2-1-2-1-4
21
3
Мальдонадо
15
5
Меквабишвили
10
4
Крету
11
Банку
14
9
Иван
20
Маркович
2
17
24
24
17
59
Каллаку
97
Варга
97
Варга
59
Каллаку
20
Думитреску
77
77
20
Думитреску
7
Варга
18
Шафранко
18
Шафранко
7
Варга
11
Банку
12
Ндонг
12
Ндонг
11
Банку
15
26
Зайков
26
Зайков
15
20
Маркович
19
19
20
Маркович
8
8
9
Иван
22
22
9
Иван
Остались в запасе
Сепси
Университатя
98
Hunor Botond Gedo
ВР
1
Dinu Moldovan
ВР
90
Norbert Kocsis
ЦФ
Главный тренер
Лео Грозаву
1
Давид Лазар
ВР
34
Рауль Силва
ЦЗ
18
Пюрю Сойри
ЦП
31
Stefan Bana
ЦП
24
Jalen Blesa
ЦФ
37
Marian Danciu
ЦФ
Главный тренер
Лауренциу Регекампф
Остались в запасе
98
Hunor Botond Gedo
ВР
1
Dinu Moldovan
ВР
90
Norbert Kocsis
ЦФ
Остались в запасе
1
Давид Лазар
ВР
34
Рауль Силва
ЦЗ
18
Пюрю Сойри
ЦП
31
Stefan Bana
ЦП
24
Jalen Blesa
ЦФ
37
Marian Danciu
ЦФ
Главный тренер
Лео Грозаву
Главный тренер
Лауренциу Регекампф
Статистика матча Сепси - Университатя
2
3
Всего ударов по воротам
18
17
Удары в створ
5
8
Владение мячом %
54
46
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
1
9
Нарушения
9
14
Офсайды
3
3
Количество передач
438
383
Сейвы
5
5
Точность передач %
78
76
Удары мимо ворот
4
4
Блокированные удары
9
5
Удары из пределов штрафной
11
11
Удары из-за пределов штрафной
7
6
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Marian Barbu, Romania
Стадион:
Stadionul Municipal, Sfântu Gheorghe
Румыния. Лига I
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Румыния. Лига I, 8 тур
Фарул
- : -
03.05.2024
Сепси
Румыния. Лига I, 8 тур
Ботошани
- : -
04.05.2024
Волунтари
Румыния. Лига I, 8 тур
Университатя Клуж
- : -
04.05.2024
Динамо
Румыния. Лига I, 8 тур
Петролул
- : -
05.05.2024
Оцелул
Румыния. Лига I, 8 тур
ЧФР Клуж
- : -
05.05.2024
Рапид
Румыния. Лига I, 8 тур
Фарул
- : -
03.05.2024
Сепси
Румыния. Лига I, 8 тур
Ботошани
- : -
04.05.2024
Волунтари
Румыния. Лига I, 8 тур
Университатя Клуж
- : -
04.05.2024
Динамо
Румыния. Лига I, 8 тур
Петролул
- : -
05.05.2024
Оцелул
Румыния. Лига I, 8 тур
ЧФР Клуж
- : -
05.05.2024
Рапид
Россия
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