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ФКСБ
Рапид
Лига конференций. Волевая победа «Вест Хэма», поражение «Днепра-1» и другие результаты
9 сентября 2022, 00:20
1
«Парма» купила за 13 миллионов Мана. Им интересовались «Зенит», «Локо», «Ростов» и «Краснодар»
30 января 2021, 09:38
1
Агент Мана – об интересе «Зенита»: «Пока ничего официального»
18 января 2021, 22:24
2
«Зенит» интересуется лучшим бомбардиром чемпионата Румынии Маном
18 января 2021, 20:56
8
Агент Мана – о переходе полузащитника в «Краснодар» за 10 миллионов: «Это неправда»
24 декабря 2020, 17:39
2
Лига конференций. Волевая победа «Вест Хэма», поражение «Днепра-1» и другие результаты
9 сентября 2022, 00:20
1
«Парма» купила за 13 миллионов Мана. Им интересовались «Зенит», «Локо», «Ростов» и «Краснодар»
30 января 2021, 09:38
1
Агент Мана – об интересе «Зенита»: «Пока ничего официального»
18 января 2021, 22:24
2
«Зенит» интересуется лучшим бомбардиром чемпионата Румынии Маном
18 января 2021, 20:56
8
Агент Мана – о переходе полузащитника в «Краснодар» за 10 миллионов: «Это неправда»
24 декабря 2020, 17:39
2
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Последние матчи
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ФКСБ
Рапид
Румыния. Лига I, 3 тур
Рапид
1 : 4
06.04.2024
ЧФР Клуж
Румыния. Лига I, 3 тур
ФКСБ
2 : 0
07.04.2024
Университатя
Румыния. Лига I, 4 тур
ЧФР Клуж
0 : 1
14.04.2024
ФКСБ
Румыния. Лига I, 4 тур
Рапид
0 : 1
15.04.2024
Сепси
Румыния. Лига I, 5 тур
ФКСБ
2 : 2
20.04.2024
Рапид
Румыния. Лига I, 7 тур
ФКСБ
2 : 1
27.04.2024
Фарул
Румыния. Лига I, 6 тур
Сепси
2 : 2
24.04.2024
ФКСБ
Румыния. Лига I, 5 тур
ФКСБ
2 : 2
20.04.2024
Рапид
Румыния. Лига I, 4 тур
ЧФР Клуж
0 : 1
14.04.2024
ФКСБ
Румыния. Лига I, 3 тур
ФКСБ
2 : 0
07.04.2024
Университатя
Румыния. Лига I, 7 тур
Рапид
1 : 2
29.04.2024
Университатя
Румыния. Лига I, 6 тур
Фарул
3 : 1
24.04.2024
Рапид
Румыния. Лига I, 5 тур
ФКСБ
2 : 2
20.04.2024
Рапид
Румыния. Лига I, 4 тур
Рапид
0 : 1
15.04.2024
Сепси
Румыния. Лига I, 3 тур
Рапид
1 : 4
06.04.2024
ЧФР Клуж

ФКСБ - Рапид: обзор матча 20 апреля 2024

ФКСБ
20.04.2024, суббота, 20:30
Румыния. Лига I, 5 тур
2 : 2
Матч завершен
Рапид
10' Д. Олару
57' А. Балутэ
12' Э. Красники
16' А. Ррахмани
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол ФКСБ - Рапид
Матч завершен
Желтая карточка
Ристо Радунович
90' +1
Желтая карточка
Дариус Олару
90' +1
90' +1
Желтая карточка
Кристофер Браун
90' +1
Желтая карточка
Албион Ррахмани
82'
Желтая карточка
Funsho Bamgboye
Желтая карточка
Валентин Крецу
79'
Замена
Эдуард Радаславеску ️️️️➡️️ Октавиан Попеску
77'
Замена
Baba Alhassan ️️️️➡️️ Михай Ликсандру
77'
72'
Замена
Funsho Bamgboye ️️️️➡️️ Клаудиу Петрила
71'
Замена
Borisav Burmaz ️️️️➡️️ Флорент Хасани
ГОЛ! 2:2
Александру Балутэ
57'
51'
Замена
Xian Emmers ️️️️➡️️ Якуб Громада
Замена
Александру Балутэ ️️️️➡️️ Давид Микулеску
46'
Желтая карточка
Флоринел Коман
42'
Замена
Джойским Дава ️️️️➡️️ Влад Кирикеш
42'
37'
Желтая карточка
Paul Iacob
29'
Желтая карточка
Якуб Громада
20'
Желтая карточка
Рэзван Оайдэ
16'
ГОЛ! 1:2
Албион Ррахмани
12'
ГОЛ! 1:1
Эрмал Красники
ГОЛ! 1:0
Дариус Олару
10'
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ФКСБ
32
Стефан Тарновану
ВР
33
Ристо Радунович
ЦЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
30
Siyabonga Ngezana
ЦЗ
8
Адриан Сут
ОП
16
Михай Ликсандру
ОП
2
Валентин Крецу
ЦП
27
Дариус Олару
(К) ЦП
10
Октавиан Попеску
ЛВ
11
Давид Микулеску
ПВ
7
Флоринел Коман
ЦФ
Главный тренер
Николае Дикэ
Рапид
16
Михай Айоани
ВР
24
Andrei Borza
ЦЗ
6
Paul Iacob
ЦЗ
22
Cristian Sapunaru
(К) ЦЗ
47
Кристофер Браун
ПЗ
14
Якуб Громада
ОП
26
Рэзван Оайдэ
ЦП
27
Клаудиу Петрила
ЛВ
77
Эрмал Красники
ЛВ
9
Албион Ррахмани
ЦФ
8
Флорент Хасани
ЦФ
Главный тренер
Кристиано Бергоди
ФКСБ
99
Андрей Влад
ВР
5
Джойским Дава
ЦЗ
6
Денис Харуц
ПЗ
22
Mihai Toma
ЦП
42
Baba Alhassan
ЦП
98
David Popa
ЦП
25
Александру Балутэ
ЦП
80
Эдуард Радаславеску
ЦП
20
N. Antwi
ЦФ
3
I. Pantiru
ЦФ
1
Mihai Udrea
ЦФ
Рапид
90
Virgil Drăghia
ВР
3
Robert Bădescu
ЦЗ
15
Юлиан Кристя
ЦЗ
19
Răzvan Onea
ЦЗ
21
Драгош Григоре
ЦЗ
91
Omar El Sawy
ЦП
25
Xian Emmers
ЦП
80
Кэтэлин Кыржан
ЦП
7
Funsho Bamgboye
ЦФ
11
Borisav Burmaz
ЦФ
3-2-2-2-1
32
Тарновану
33
Радунович
21
Кирикеш
30
8
Сут
16
Ликсандру
2
Крецу
27
Олару
10
Попеску
11
Микулеску
7
Коман
4-1-1-2-2
16
Айоани
47
Браун
6
22
24
14
Громада
26
Оайдэ
27
Петрила
77
Красники
8
Хасани
9
Ррахмани
21
Кирикеш
5
Дава
5
Дава
21
Кирикеш
16
Ликсандру
42
42
16
Ликсандру
11
Микулеску
25
Балутэ
25
Балутэ
11
Микулеску
10
Попеску
80
Радаславеску
80
Радаславеску
10
Попеску
14
Громада
25
25
14
Громада
27
Петрила
7
7
27
Петрила
8
Хасани
11
11
8
Хасани
Остались в запасе
ФКСБ
Рапид
99
Андрей Влад
ВР
6
Денис Харуц
ПЗ
22
Mihai Toma
ЦП
98
David Popa
ЦП
20
N. Antwi
ЦФ
3
I. Pantiru
ЦФ
1
Mihai Udrea
ЦФ
Главный тренер
Николае Дикэ
90
Virgil Drăghia
ВР
3
Robert Bădescu
ЦЗ
15
Юлиан Кристя
ЦЗ
19
Răzvan Onea
ЦЗ
21
Драгош Григоре
ЦЗ
91
Omar El Sawy
ЦП
80
Кэтэлин Кыржан
ЦП
Главный тренер
Кристиано Бергоди
Остались в запасе
99
Андрей Влад
ВР
6
Денис Харуц
ПЗ
22
Mihai Toma
ЦП
98
David Popa
ЦП
20
N. Antwi
ЦФ
3
I. Pantiru
ЦФ
1
Mihai Udrea
ЦФ
Остались в запасе
90
Virgil Drăghia
ВР
3
Robert Bădescu
ЦЗ
15
Юлиан Кристя
ЦЗ
19
Răzvan Onea
ЦЗ
21
Драгош Григоре
ЦЗ
91
Omar El Sawy
ЦП
80
Кэтэлин Кыржан
ЦП
Главный тренер
Николае Дикэ
Главный тренер
Кристиано Бергоди
Статистика матча ФКСБ - Рапид
4
6
Всего ударов по воротам
13
8
Удары в створ
5
4
Владение мячом %
69
31
Желтые карточки
4
6
Угловые удары
8
3
Нарушения
11
16
Офсайды
1
2
Количество передач
479
218
Сейвы
2
3
Точность передач %
78
52
Удары мимо ворот
7
3
Блокированные удары
1
1
Удары из пределов штрафной
6
5
Удары из-за пределов штрафной
7
3
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Информация о матче
Главный судья:
Марсель Бирсан (Бухарест)
Стадион:
National Arena, Bucharest
Румыния. Лига I
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Румыния. Лига I, 8 тур
Фарул
- : -
03.05.2024
Сепси
Румыния. Лига I, 8 тур
Ботошани
- : -
04.05.2024
Волунтари
Румыния. Лига I, 8 тур
Университатя Клуж
- : -
04.05.2024
Динамо
Румыния. Лига I, 8 тур
Петролул
- : -
05.05.2024
Оцелул
Румыния. Лига I, 8 тур
ЧФР Клуж
- : -
05.05.2024
Рапид
Румыния. Лига I, 8 тур
Фарул
- : -
03.05.2024
Сепси
Румыния. Лига I, 8 тур
Ботошани
- : -
04.05.2024
Волунтари
Румыния. Лига I, 8 тур
Университатя Клуж
- : -
04.05.2024
Динамо
Румыния. Лига I, 8 тур
Петролул
- : -
05.05.2024
Оцелул
Румыния. Лига I, 8 тур
ЧФР Клуж
- : -
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