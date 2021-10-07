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Рапид
Сепси
Яя Туре не собирается уходить из «Ахмата». Сообщалось, что он предлагал свои услуги румынскому «Сепси»
7 октября 2021, 19:41
1
Яя Туре не собирается уходить из «Ахмата». Сообщалось, что он предлагал свои услуги румынскому «Сепси»
7 октября 2021, 19:41
1
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Рапид
Сепси
Румыния. Лига I, 3 тур
Сепси
1 : 1
05.04.2024
Фарул
Румыния. Лига I, 3 тур
Рапид
1 : 4
06.04.2024
ЧФР Клуж
Румыния. Лига I, 4 тур
Рапид
0 : 1
15.04.2024
Сепси
Румыния. Лига I, 5 тур
ФКСБ
2 : 2
20.04.2024
Рапид
Румыния. Лига I, 5 тур
Сепси
1 : 3
21.04.2024
Университатя
Румыния. Лига I, 7 тур
Рапид
1 : 2
29.04.2024
Университатя
Румыния. Лига I, 6 тур
Фарул
3 : 1
24.04.2024
Рапид
Румыния. Лига I, 5 тур
ФКСБ
2 : 2
20.04.2024
Рапид
Румыния. Лига I, 4 тур
Рапид
0 : 1
15.04.2024
Сепси
Румыния. Лига I, 3 тур
Рапид
1 : 4
06.04.2024
ЧФР Клуж
Румыния. Лига I, 7 тур
ЧФР Клуж
2 : 1
28.04.2024
Сепси
Румыния. Лига I, 6 тур
Сепси
2 : 2
24.04.2024
ФКСБ
Румыния. Лига I, 5 тур
Сепси
1 : 3
21.04.2024
Университатя
Румыния. Лига I, 4 тур
Рапид
0 : 1
15.04.2024
Сепси
Румыния. Лига I, 3 тур
Сепси
1 : 1
05.04.2024
Фарул
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Расписание матчей
Румыния. Лига I
Рапид - Сепси
Рапид - Сепси: обзор матча 15 апреля 2024
Рапид
15.04.2024, понедельник, 20:30
Румыния. Лига I, 4 тур
0 : 1
Матч завершен
Сепси
90+5'
Г. Дебелюх
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Рапид - Сепси
Матч завершен
90'
+5
ГОЛ! 0:1
Габриэль Дебелюх
Желтая карточка
Якуб Громада
85'
84'
Замена
Adnan Aganović
️️️️➡️️
Николае Паун
Желтая карточка
Албион Ррахмани
78'
73'
Замена
Bogdan Oteliță
️️️️➡️️
Darius Oroian
73'
Замена
Роланд Варга
️️️️➡️️
Шерифф Каллаку
66'
Замена
Мариуш Стефанеску
️️️️➡️️
Кевин Варга
66'
Замена
Габриэль Дебелюх
️️️️➡️️
Павол Шафранко
Замена
Borisav Burmaz
️️️️➡️️
Флорент Хасани
65'
Замена
Xian Emmers
️️️️➡️️
Рэзван Оайдэ
61'
Замена
Funsho Bamgboye
️️️️➡️️
Клаудиу Петрила
61'
43'
Желтая карточка
Павол Шафранко
25'
Желтая карточка
Исник Алими
8'
Желтая карточка
Darius Oroian
Желтая карточка
Cristian Sapunaru
7'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рапид
16
Михай Айоани
ВР
24
Andrei Borza
ЦЗ
6
Paul Iacob
ЦЗ
22
Cristian Sapunaru
(К)
ЦЗ
19
Răzvan Onea
ЦЗ
14
Якуб Громада
ОП
26
Рэзван Оайдэ
ЦП
77
Эрмал Красники
ЛВ
27
Клаудиу Петрила
ЛВ
8
Флорент Хасани
ЦФ
9
Албион Ррахмани
ЦФ
Главный тренер
Кристиано Бергоди
Сепси
20
Андрес Думитреску
ЛЗ
3
Флорин Стефан
ЦЗ
4
Акош Кечкеш
ЦЗ
13
Денис Чоботарию
ЦЗ
17
Darius Oroian
ЦЗ
6
Николае Паун
ОП
21
Исник Алими
ЦП
59
Шерифф Каллаку
ЦП
7
Кевин Варга
ЛВ
33
Roland Niczuly
(К)
ЦФ
18
Павол Шафранко
ЦФ
Главный тренер
Лео Грозаву
Рапид
90
Virgil Drăghia
ВР
21
Драгош Григоре
ЦЗ
15
Юлиан Кристя
ЦЗ
3
Robert Bădescu
ЦЗ
47
Кристофер Браун
ПЗ
80
Кэтэлин Кыржан
ЦП
91
Omar El Sawy
ЦП
25
Xian Emmers
ЦП
29
Gabriel Gheorghe
ЦФ
11
Borisav Burmaz
ЦФ
7
Funsho Bamgboye
ЦФ
Сепси
1
Dinu Moldovan
ВР
98
Hunor Botond Gedo
ВР
25
Bogdan Oteliță
ЦП
11
Мариуш Стефанеску
ЛВ
77
Adnan Aganović
ЦФ
96
Габриэль Дебелюх
ЦФ
97
Роланд Варга
ЦФ
4-1-1-2-2
16
Айоани
24
22
19
6
14
Громада
26
Оайдэ
27
Петрила
77
Красники
9
Ррахмани
8
Хасани
3-3-2-1-2
4
Кечкеш
13
Чоботарию
17
3
Стефан
6
Паун
20
Думитреску
21
Алими
59
Каллаку
7
Варга
18
Шафранко
33
26
Оайдэ
25
25
26
Оайдэ
8
Хасани
11
11
8
Хасани
27
Петрила
7
7
27
Петрила
17
25
25
17
7
Варга
11
Стефанеску
11
Стефанеску
7
Варга
6
Паун
77
77
6
Паун
18
Шафранко
96
Дебелюх
96
Дебелюх
18
Шафранко
59
Каллаку
97
Варга
97
Варга
59
Каллаку
Остались в запасе
Рапид
Сепси
90
Virgil Drăghia
ВР
21
Драгош Григоре
ЦЗ
15
Юлиан Кристя
ЦЗ
3
Robert Bădescu
ЦЗ
47
Кристофер Браун
ПЗ
80
Кэтэлин Кыржан
ЦП
91
Omar El Sawy
ЦП
29
Gabriel Gheorghe
ЦФ
Главный тренер
Кристиано Бергоди
1
Dinu Moldovan
ВР
98
Hunor Botond Gedo
ВР
Главный тренер
Лео Грозаву
Остались в запасе
90
Virgil Drăghia
ВР
21
Драгош Григоре
ЦЗ
15
Юлиан Кристя
ЦЗ
3
Robert Bădescu
ЦЗ
47
Кристофер Браун
ПЗ
80
Кэтэлин Кыржан
ЦП
91
Omar El Sawy
ЦП
29
Gabriel Gheorghe
ЦФ
Остались в запасе
1
Dinu Moldovan
ВР
98
Hunor Botond Gedo
ВР
Главный тренер
Кристиано Бергоди
Главный тренер
Лео Грозаву
Статистика матча Рапид - Сепси
3
3
Всего ударов по воротам
12
10
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
41
59
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
1
1
Нарушения
16
15
Офсайды
2
6
Количество передач
282
406
Сейвы
2
4
Точность передач %
63
77
Удары мимо ворот
4
4
Блокированные удары
4
3
Удары из пределов штрафной
7
8
Удары из-за пределов штрафной
5
2
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Florin Andrei, Romania
Стадион:
Stadionul Rapid-Giulesti, Bucharest
Румыния. Лига I
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Будущие
Румыния. Лига I, 8 тур
Фарул
- : -
03.05.2024
Сепси
Румыния. Лига I, 8 тур
Ботошани
- : -
04.05.2024
Волунтари
Румыния. Лига I, 8 тур
Университатя Клуж
- : -
04.05.2024
Динамо
Румыния. Лига I, 8 тур
Петролул
- : -
05.05.2024
Оцелул
Румыния. Лига I, 8 тур
ЧФР Клуж
- : -
05.05.2024
Рапид
Румыния. Лига I, 8 тур
Фарул
- : -
03.05.2024
Сепси
Румыния. Лига I, 8 тур
Ботошани
- : -
04.05.2024
Волунтари
Румыния. Лига I, 8 тур
Университатя Клуж
- : -
04.05.2024
Динамо
Румыния. Лига I, 8 тур
Петролул
- : -
05.05.2024
Оцелул
Румыния. Лига I, 8 тур
ЧФР Клуж
- : -
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