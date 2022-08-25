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Университатя
Фарул
Шапи сделал ассист и реализовал послематчевый пенальти в дебютном матче за «Хапоэль»
25 августа 2022, 22:50
2
«Краснодар» продал форварда Ивана в «Университатю»
27 августа 2019, 18:43
3
В матче квалификации Лиги Европы в голову арбитра попала петарда
1 августа 2019, 22:47
1
Черчесов посетил матч «Оренбург» – «Университатя»
22 июня 2019, 21:54
4
Товарищеские матчи. «Ахмат» победил «Види», «Торпедо» разгромил старейший клуб мира
22 июня 2019, 19:49
2
Шапи сделал ассист и реализовал послематчевый пенальти в дебютном матче за «Хапоэль»
25 августа 2022, 22:50
2
«Краснодар» продал форварда Ивана в «Университатю»
27 августа 2019, 18:43
3
В матче квалификации Лиги Европы в голову арбитра попала петарда
1 августа 2019, 22:47
1
Черчесов посетил матч «Оренбург» – «Университатя»
22 июня 2019, 21:54
4
Товарищеские матчи. «Ахмат» победил «Види», «Торпедо» разгромил старейший клуб мира
22 июня 2019, 19:49
2
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Университатя
Фарул
Румыния. Лига I, 3 тур
Сепси
1 : 1
05.04.2024
Фарул
Румыния. Лига I, 3 тур
ФКСБ
2 : 0
07.04.2024
Университатя
Румыния. Лига I, 4 тур
Университатя
1 : 2
12.04.2024
Фарул
Румыния. Лига I, 5 тур
Фарул
5 : 1
19.04.2024
ЧФР Клуж
Румыния. Лига I, 5 тур
Сепси
1 : 3
21.04.2024
Университатя
Румыния. Лига I, 7 тур
Рапид
1 : 2
29.04.2024
Университатя
Румыния. Лига I, 6 тур
Университатя
0 : 1
25.04.2024
ЧФР Клуж
Румыния. Лига I, 5 тур
Сепси
1 : 3
21.04.2024
Университатя
Румыния. Лига I, 4 тур
Университатя
1 : 2
12.04.2024
Фарул
Румыния. Лига I, 3 тур
ФКСБ
2 : 0
07.04.2024
Университатя
Румыния. Лига I, 7 тур
ФКСБ
2 : 1
27.04.2024
Фарул
Румыния. Лига I, 6 тур
Фарул
3 : 1
24.04.2024
Рапид
Румыния. Лига I, 5 тур
Фарул
5 : 1
19.04.2024
ЧФР Клуж
Румыния. Лига I, 4 тур
Университатя
1 : 2
12.04.2024
Фарул
Румыния. Лига I, 3 тур
Сепси
1 : 1
05.04.2024
Фарул

Университатя - Фарул: обзор матча 12 апреля 2024

Университатя
12.04.2024, пятница, 20:30
Румыния. Лига I, 4 тур
1 : 2
Матч завершен
Фарул
4' Ș. Baiaram
21' I. Cojocaru
45+5' I. Cojocaru
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Университатя - Фарул
Матч завершен
90' +3
Желтая карточка
Dan Sirbu
Желтая карточка
Elvir Koljić
90' +1
86'
Желтая карточка
Диогу Кейруш
Замена
Elvir Koljić ️️️️➡️️ Анзор Меквабишвили
78'
74'
Замена
Драгош Неделку ️️️️➡️️ Луис Мунтяну
69'
Желтая карточка
Mihai Popescu
Желтая карточка
Mihai Căpățînă
68'
Замена
Ștefan Vlădoiu ️️️️➡️️ Александру Крету
66'
65'
Замена
Dan Sirbu ️️️️➡️️ Gustavo Marins
65'
Замена
Alexandru Stoian ️️️️➡️️ Нарек Григорян
65'
Замена
Rivaldinho ️️️️➡️️ Ionuț Cojocaru
Замена
Джоко Зайков ️️️️➡️️ Денил Мальдонадо
55'
Замена
Андрей Иван ️️️️➡️️ Йован Маркович
55'
46'
Замена
Gabriel Danuleasa ️️️️➡️️ Кристиан Ганя
Замена
Lyes Houri ️️️️➡️️ Alexandru Mateiu
46'
45' +5
ГОЛ! 1:2
Ionuț Cojocaru
Желтая карточка
Йован Маркович
45' +4
Желтая карточка
Никусор Банку
31'
21'
ГОЛ! 1:1
Ionuț Cojocaru
12'
Желтая карточка
Кристиан Ганя
ГОЛ! 1:0
Ștefan Baiaram
4'
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Университатя
21
Laurenţiu Popescu
ВР
3
Денил Мальдонадо
ЦЗ
15
Juraj Badelj
ЦЗ
5
Анзор Меквабишвили
ОП
23
Mihai Căpățînă
ЦП
28
Александру Митрица
ЦП
4
Александру Крету
ЦП
10
Ștefan Baiaram
ЦП
11
Никусор Банку
(К) АП
8
Alexandru Mateiu
ЦФ
20
Йован Маркович
ЦФ
Главный тренер
Лауренциу Регекампф
Фарул
1
Alexandru Buzbuchi
ВР
17
Ionuț Larie
ЦЗ
5
Диогу Кейруш
ЦЗ
3
Mihai Popescu
ЦЗ
45
Gustavo Marins
ЦЗ
24
Constantin Grameni
(К) ЦП
30
Нарек Григорян
ПВ
27
Ionuț Cojocaru
ЦФ
8
I. Vina
ЦФ
9
Луис Мунтяну
ЦФ
11
Кристиан Ганя
ЦФ
Главный тренер
Георге Хаджи
Университатя
1
Давид Лазар
ВР
12
Базилио Ндонг
ЛЗ
26
Джоко Зайков
ЦЗ
31
Stefan Bana
ЦП
18
Пюрю Сойри
ЦП
24
Jalen Blesa
ЦФ
37
Marian Danciu
ЦФ
14
Lyes Houri
ЦФ
2
Ștefan Vlădoiu
ЦФ
9
Андрей Иван
ЦФ
19
Elvir Koljić
ЦФ
22
George Cîmpanu
ЦФ
Фарул
34
Ştefan Muşat
ВР
66
Darius Grosu
ЦЗ
15
Gabriel Danuleasa
ЦЗ
22
Dan Sirbu
ЦЗ
88
Luca Banu
ЦП
80
Nicolas Popescu
ЦП
16
Драгош Неделку
ЦП
23
Carlo Casap
ЦП
90
Alexandru Stoian
ЦФ
19
Luca Andronache
ЦФ
7
Rivaldinho
ЦФ
2-1-4-1-2
21
3
Мальдонадо
15
5
Меквабишвили
23
4
Крету
10
28
Митрица
11
Банку
20
Маркович
8
4-1-1-4
1
5
Кейруш
3
45
17
24
30
Григорян
11
Ганя
9
Мунтяну
8
27
3
Мальдонадо
26
Зайков
26
Зайков
3
Мальдонадо
8
14
14
8
4
Крету
2
2
4
Крету
20
Маркович
9
Иван
9
Иван
20
Маркович
5
Меквабишвили
19
19
5
Меквабишвили
11
Ганя
15
15
11
Ганя
45
22
22
45
9
Мунтяну
16
Неделку
16
Неделку
9
Мунтяну
30
Григорян
90
90
30
Григорян
27
7
7
27
Остались в запасе
Университатя
Фарул
1
Давид Лазар
ВР
12
Базилио Ндонг
ЛЗ
31
Stefan Bana
ЦП
18
Пюрю Сойри
ЦП
24
Jalen Blesa
ЦФ
37
Marian Danciu
ЦФ
22
George Cîmpanu
ЦФ
Главный тренер
Лауренциу Регекампф
34
Ştefan Muşat
ВР
66
Darius Grosu
ЦЗ
88
Luca Banu
ЦП
80
Nicolas Popescu
ЦП
23
Carlo Casap
ЦП
19
Luca Andronache
ЦФ
Главный тренер
Георге Хаджи
Остались в запасе
1
Давид Лазар
ВР
12
Базилио Ндонг
ЛЗ
31
Stefan Bana
ЦП
18
Пюрю Сойри
ЦП
24
Jalen Blesa
ЦФ
37
Marian Danciu
ЦФ
22
George Cîmpanu
ЦФ
Остались в запасе
34
Ştefan Muşat
ВР
66
Darius Grosu
ЦЗ
88
Luca Banu
ЦП
80
Nicolas Popescu
ЦП
23
Carlo Casap
ЦП
19
Luca Andronache
ЦФ
Главный тренер
Лауренциу Регекампф
Главный тренер
Георге Хаджи
Статистика матча Университатя - Фарул
4
4
Всего ударов по воротам
15
15
Удары в створ
4
9
Владение мячом %
50
50
Желтые карточки
4
4
Угловые удары
7
2
Нарушения
9
13
Офсайды
2
3
Количество передач
454
471
Сейвы
7
3
Точность передач %
82
83
Удары мимо ворот
9
3
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
11
6
Удары из-за пределов штрафной
4
9
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Информация о матче
Главный судья:
Марсель Бирсан (Бухарест)
Стадион:
Stadionul Ion Oblemenco, Craiova
Румыния. Лига I
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- : -
03.05.2024
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Румыния. Лига I, 8 тур
Ботошани
- : -
04.05.2024
Волунтари
Румыния. Лига I, 8 тур
Университатя Клуж
- : -
04.05.2024
Динамо
Румыния. Лига I, 8 тур
Петролул
- : -
05.05.2024
Оцелул
Румыния. Лига I, 8 тур
ЧФР Клуж
- : -
05.05.2024
Рапид
Румыния. Лига I, 8 тур
Фарул
- : -
03.05.2024
Сепси
Румыния. Лига I, 8 тур
Ботошани
- : -
04.05.2024
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