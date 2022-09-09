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Фарул
ФКСБ
Лига конференций. Волевая победа «Вест Хэма», поражение «Днепра-1» и другие результаты
9 сентября 2022, 00:20
1
«Парма» купила за 13 миллионов Мана. Им интересовались «Зенит», «Локо», «Ростов» и «Краснодар»
30 января 2021, 09:38
1
Агент Мана – об интересе «Зенита»: «Пока ничего официального»
18 января 2021, 22:24
2
«Зенит» интересуется лучшим бомбардиром чемпионата Румынии Маном
18 января 2021, 20:56
8
Агент Мана – о переходе полузащитника в «Краснодар» за 10 миллионов: «Это неправда»
24 декабря 2020, 17:39
2
Лига конференций. Волевая победа «Вест Хэма», поражение «Днепра-1» и другие результаты
9 сентября 2022, 00:20
1
«Парма» купила за 13 миллионов Мана. Им интересовались «Зенит», «Локо», «Ростов» и «Краснодар»
30 января 2021, 09:38
1
Агент Мана – об интересе «Зенита»: «Пока ничего официального»
18 января 2021, 22:24
2
«Зенит» интересуется лучшим бомбардиром чемпионата Румынии Маном
18 января 2021, 20:56
8
Агент Мана – о переходе полузащитника в «Краснодар» за 10 миллионов: «Это неправда»
24 декабря 2020, 17:39
2
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07.04.2024
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Румыния. Лига I, 4 тур
Университатя
1 : 2
12.04.2024
Фарул
Румыния. Лига I, 4 тур
ЧФР Клуж
0 : 1
14.04.2024
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Румыния. Лига I, 5 тур
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5 : 1
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ЧФР Клуж
Румыния. Лига I, 7 тур
ФКСБ
2 : 1
27.04.2024
Фарул
Румыния. Лига I, 6 тур
Фарул
3 : 1
24.04.2024
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Румыния. Лига I, 5 тур
Фарул
5 : 1
19.04.2024
ЧФР Клуж
Румыния. Лига I, 4 тур
Университатя
1 : 2
12.04.2024
Фарул
Румыния. Лига I, 3 тур
Сепси
1 : 1
05.04.2024
Фарул
Румыния. Лига I, 7 тур
ФКСБ
2 : 1
27.04.2024
Фарул
Румыния. Лига I, 6 тур
Сепси
2 : 2
24.04.2024
ФКСБ
Румыния. Лига I, 5 тур
ФКСБ
2 : 2
20.04.2024
Рапид
Румыния. Лига I, 4 тур
ЧФР Клуж
0 : 1
14.04.2024
ФКСБ
Румыния. Лига I, 3 тур
ФКСБ
2 : 0
07.04.2024
Университатя

Фарул - ФКСБ: обзор матча 31 марта 2024

Фарул
31.03.2024, воскресенье, 21:00
Румыния. Лига I, 2 тур
0 : 1
Матч завершен
ФКСБ
82' А. Сут
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Фарул - ФКСБ
Матч завершен
90' +2
Желтая карточка
Флоринел Коман
Желтая карточка
Mihai Popescu
90'
Желтая карточка
Ionuț Larie
85'
Замена
Rivaldinho ️️️️➡️️ Ionuț Cojocaru
83'
Замена
Константин Будеску ️️️️➡️️ Луис Мунтяну
83'
Замена
Драгош Неделку ️️️️➡️️ Диогу Кейруш
83'
82'
ГОЛ! 0:1
Адриан Сут
80'
Желтая карточка
Влад Кирикеш
77'
Замена
Baba Alhassan ️️️️➡️️ Михай Ликсандру
77'
Замена
Давид Микулеску ️️️️➡️️ Александру Балутэ
75'
Желтая карточка
Ристо Радунович
Замена
Кевин Боли ️️️️➡️️ Gustavo Marins
75'
Желтая карточка
Gustavo Marins
73'
71'
Желтая карточка
Октавиан Попеску
71'
Желтая карточка
Адриан Сут
57'
Замена
Джойским Дава ️️️️➡️️ Siyabonga Ngezana
Замена
Нарек Григорян ️️️️➡️️ Ronaldo Deaconu
51'
46'
Замена
N. Antwi ️️️️➡️️ Валентин Крецу
Желтая карточка
Ionuț Cojocaru
44'
28'
Замена
Октавиан Попеску ️️️️➡️️ Эдуард Радаславеску
13'
Желтая карточка
Дариус Олару
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фарул
1
Alexandru Buzbuchi
ВР
99
Damien Dussaut
ЦЗ
45
Gustavo Marins
ЦЗ
17
Ionuț Larie
ЦЗ
5
Диогу Кейруш
ЦЗ
3
Mihai Popescu
ЦЗ
77
Ronaldo Deaconu
ЦП
24
Constantin Grameni
(К) ЦП
27
Ionuț Cojocaru
ЦФ
11
Кристиан Ганя
ЦФ
9
Луис Мунтяну
ЦФ
Главный тренер
Георге Хаджи
ФКСБ
32
Стефан Тарновану
ВР
33
Ристо Радунович
ЦЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
30
Siyabonga Ngezana
ЦЗ
16
Михай Ликсандру
ОП
8
Адриан Сут
ОП
25
Александру Балутэ
ЦП
80
Эдуард Радаславеску
ЦП
27
Дариус Олару
(К) ЦП
2
Валентин Крецу
ЦП
7
Флоринел Коман
ЦФ
Главный тренер
Николае Дикэ
Фарул
34
Ştefan Muşat
ВР
25
Давид Кики
ЛЗ
15
Gabriel Danuleasa
ЦЗ
21
Кевин Боли
ЦЗ
66
Darius Grosu
ЦЗ
80
Nicolas Popescu
ЦП
16
Драгош Неделку
ЦП
23
Carlo Casap
ЦП
10
Константин Будеску
АП
30
Нарек Григорян
ПВ
90
Alexandru Stoian
ЦФ
7
Rivaldinho
ЦФ
ФКСБ
99
Андрей Влад
ВР
5
Джойским Дава
ЦЗ
6
Денис Харуц
ПЗ
42
Baba Alhassan
ЦП
22
Mihai Toma
ЦП
98
David Popa
ЦП
10
Октавиан Попеску
ЛВ
11
Давид Микулеску
ПВ
1
Mihai Udrea
ЦФ
20
N. Antwi
ЦФ
3-2-2-3
1
17
5
Кейруш
3
45
99
77
24
9
Мунтяну
11
Ганя
27
3-2-4-1
32
Тарновану
33
Радунович
21
Кирикеш
30
16
Ликсандру
8
Сут
80
Радаславеску
27
Олару
2
Крецу
25
Балутэ
7
Коман
45
21
Боли
21
Боли
45
5
Кейруш
16
Неделку
16
Неделку
5
Кейруш
9
Мунтяну
10
Будеску
10
Будеску
9
Мунтяну
77
30
Григорян
30
Григорян
77
27
7
7
27
30
5
Дава
5
Дава
30
16
Ликсандру
42
42
16
Ликсандру
80
Радаславеску
10
Попеску
10
Попеску
80
Радаславеску
25
Балутэ
11
Микулеску
11
Микулеску
25
Балутэ
2
Крецу
20
20
2
Крецу
Остались в запасе
Фарул
ФКСБ
34
Ştefan Muşat
ВР
25
Давид Кики
ЛЗ
15
Gabriel Danuleasa
ЦЗ
66
Darius Grosu
ЦЗ
80
Nicolas Popescu
ЦП
23
Carlo Casap
ЦП
90
Alexandru Stoian
ЦФ
Главный тренер
Георге Хаджи
99
Андрей Влад
ВР
6
Денис Харуц
ПЗ
22
Mihai Toma
ЦП
98
David Popa
ЦП
1
Mihai Udrea
ЦФ
Главный тренер
Николае Дикэ
Остались в запасе
34
Ştefan Muşat
ВР
25
Давид Кики
ЛЗ
15
Gabriel Danuleasa
ЦЗ
66
Darius Grosu
ЦЗ
80
Nicolas Popescu
ЦП
23
Carlo Casap
ЦП
90
Alexandru Stoian
ЦФ
Остались в запасе
99
Андрей Влад
ВР
6
Денис Харуц
ПЗ
22
Mihai Toma
ЦП
98
David Popa
ЦП
1
Mihai Udrea
ЦФ
Главный тренер
Георге Хаджи
Главный тренер
Николае Дикэ
Статистика матча Фарул - ФКСБ
4
6
Всего ударов по воротам
11
12
Удары в створ
5
5
Владение мячом %
53
47
Желтые карточки
4
6
Угловые удары
2
5
Нарушения
17
16
Офсайды
0
2
Количество передач
467
421
Сейвы
4
6
Точность передач %
77
75
Удары мимо ворот
3
5
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
7
9
Удары из-за пределов штрафной
4
3
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Информация о матче
Главный судья:
Марсель Бирсан (Бухарест)
Стадион:
Stadionul Central-Academia Gheorghe Hagi, Ovidiu
Румыния. Лига I
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- : -
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- : -
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- : -
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