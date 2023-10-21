89-я сборная мира готова сыграть с Россией
В Африке судья добавил 38 минут к первому тайму
Минимум семь человек погибли в давке перед матчем Камерун – Коморы (LSI Africa)
Защитник сборной Коморских островов Алхадур сделал четыре сейва в матче с Камеруном
Кубок Африки. Коморские острова с защитником в воротах минимально проиграли Камеруну и вылетели из турнира
Минимум семь человек погибли в давке перед матчем Камерун – Коморы (LSI Africa)
Защитник сборной Коморских островов Алхадур сделал четыре сейва в матче с Камеруном
Кубок Африки. Коморские острова с защитником в воротах минимально проиграли Камеруну и вылетели из турнира
Коморские острова остались вдесятером на седьмой минуте матча с Камеруном, играя с защитником в воротах
Коморы сыграют с Камеруном с полевым игроком в воротах
89-я сборная мира готова сыграть с Россией
В Африке судья добавил 38 минут к первому тайму
Кубок Африки. Сенегал благодаря голу Мане прошел в 1/8 финала Уганду и встретится с Бенином
Кубок Африки. Египет и Уганда вышли в 1/8 финала
Кубок Африки. Египет выиграл у ДР Конго, Салах забил гол. Уганда и Зимбабве сыграли вничью