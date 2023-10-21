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Коморские острова
Уганда
89-я сборная мира готова сыграть с Россией
21 октября 2023, 09:34
6
В Африке судья добавил 38 минут к первому тайму
30 марта 2023, 13:44
4
Минимум семь человек погибли в давке перед матчем Камерун – Коморы (LSI Africa)
25 января 2022, 07:44
1
Защитник сборной Коморских островов Алхадур сделал четыре сейва в матче с Камеруном
25 января 2022, 00:33
2
Кубок Африки. Коморские острова с защитником в воротах минимально проиграли Камеруну и вылетели из турнира
24 января 2022, 23:58
1
Минимум семь человек погибли в давке перед матчем Камерун – Коморы (LSI Africa)
25 января 2022, 07:44
1
Защитник сборной Коморских островов Алхадур сделал четыре сейва в матче с Камеруном
25 января 2022, 00:33
2
Кубок Африки. Коморские острова с защитником в воротах минимально проиграли Камеруну и вылетели из турнира
24 января 2022, 23:58
1
Коморские острова остались вдесятером на седьмой минуте матча с Камеруном, играя с защитником в воротах
24 января 2022, 22:41
3
Коморы сыграют с Камеруном с полевым игроком в воротах
23 января 2022, 12:44
3
89-я сборная мира готова сыграть с Россией
21 октября 2023, 09:34
6
В Африке судья добавил 38 минут к первому тайму
30 марта 2023, 13:44
4
Кубок Африки. Сенегал благодаря голу Мане прошел в 1/8 финала Уганду и встретится с Бенином
5 июля 2019, 23:59
1
Кубок Африки. Египет и Уганда вышли в 1/8 финала 
1 июля 2019, 00:11
2
Кубок Африки. Египет выиграл у ДР Конго, Салах забил гол. Уганда и Зимбабве сыграли вничью 
27 июня 2019, 02:14
1
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Последние матчи
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Коморские острова
Уганда
Товарищеские матчи. Сборные,
Кувейт
0 : 2
19.01.2024
Уганда
Товарищеские матчи. Сборные,
Коморские острова
4 : 0
23.03.2024
Уганда
Товарищеские матчи. Сборные,
Коморские острова
0 : 0
26.03.2024
Ангола
Товарищеские матчи. Сборные,
Уганда
2 : 2
26.03.2024
Гана
Товарищеские матчи. Сборные,
Коморские острова
0 : 0
26.03.2024
Ангола
Товарищеские матчи. Сборные,
Коморские острова
4 : 0
23.03.2024
Уганда
Товарищеские матчи. Сборные,
Уганда
2 : 2
26.03.2024
Гана
Товарищеские матчи. Сборные,
Коморские острова
4 : 0
23.03.2024
Уганда
Товарищеские матчи. Сборные,
Кувейт
0 : 2
19.01.2024
Уганда

Коморские острова - Уганда: обзор матча 23 марта 2024

Коморские острова
23.03.2024, суббота, 00:30
Товарищеские матчи. Сборные
4 : 0
Матч завершен
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Гватемала
- : -
27.05.2024
Никарагуа
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Боливия
- : -
01.06.2024
Мексика
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Гибралтар
- : -
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Хорватия
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Албания
- : -
03.06.2024
Лихтенштейн
Товарищеские матчи. Сборные
Гватемала
- : -
27.05.2024
Никарагуа
Товарищеские матчи. Сборные
Боливия
- : -
01.06.2024
Мексика
Товарищеские матчи. Сборные
Гибралтар
- : -
03.06.2024
Шотландия
Товарищеские матчи. Сборные
Хорватия
- : -
03.06.2024
Северная Македония
Товарищеские матчи. Сборные
Албания
- : -
03.06.2024
Лихтенштейн
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