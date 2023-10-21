Кубок Африки. Коморские острова с защитником в воротах минимально проиграли Камеруну и вылетели из турнира

Защитник сборной Коморских островов Алхадур сделал четыре сейва в матче с Камеруном

Минимум семь человек погибли в давке перед матчем Камерун – Коморы (LSI Africa)

В Африке судья добавил 38 минут к первому тайму

89-я сборная мира готова сыграть с Россией

Минимум семь человек погибли в давке перед матчем Камерун – Коморы (LSI Africa)

Защитник сборной Коморских островов Алхадур сделал четыре сейва в матче с Камеруном

Кубок Африки. Коморские острова с защитником в воротах минимально проиграли Камеруну и вылетели из турнира

Коморские острова остались вдесятером на седьмой минуте матча с Камеруном, играя с защитником в воротах