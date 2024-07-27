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Расписание матчей
Россия. Женская Суперлига
ЖФК Чертаново - Звезда-2005
ЖФК Чертаново - Звезда-2005: обзор матча 27 июля 2024
ЖФК Чертаново
27.07.2024, суббота, 17:00
Россия. Женская Суперлига, 15 тур
0 : 1
Завершен
Звезда-2005
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча ЖФК Чертаново - Звезда-2005
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
ЖФК Чертаново
Россия. Женская Суперлига, 25 тур
ЖФК Чертаново
3 : 0
07.11.2026
ЖФК Рубин
Россия. Женская Суперлига, 24 тур
ЖФК Чертаново
4 : 0
31.10.2026
ЖФК Ростов
Россия. Женская Суперлига, 23 тур
ЖФК Спартак
3 : 1
24.10.2026
ЖФК Чертаново
Россия. Женская Суперлига, 22 тур
ЖФК Зенит
1 : 2
18.10.2026
ЖФК Чертаново
Россия. Женская Суперлига, 21 тур
ЖФК Чертаново
2 : 1
03.10.2026
Рязань-ВДВ
Звезда-2005
Россия. Женская Суперлига, 26 тур
ЖФК Краснодар
3 : 0
14.11.2026
Звезда-2005
Россия. Женская Суперлига, 25 тур
Звезда-2005
0 : 0
07.11.2026
ЖФК Динамо
Россия. Женская Суперлига, 24 тур
Рязань-ВДВ
2 : 0
31.10.2026
Звезда-2005
Россия. Женская Суперлига, 22 тур
ЖФК Енисей
0 : 1
18.10.2026
Звезда-2005
Россия. Женская Суперлига, 21 тур
Звезда-2005
1 : 1
03.10.2026
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Звезда-2005
Российская футболистка перейдет в «Барселону»
2024.10.17 11:58
1
ЖФК ЦСКА не хотел играть со «Звездой», но матч не перенесли
2024.03.23 11:19
Российская футболистка перейдет в «Барселону»
2024.10.17 11:58
1
ЖФК ЦСКА не хотел играть со «Звездой», но матч не перенесли
2024.03.23 11:19
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