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Брайтон
Рома
«Наполи» – «Рома»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 апреля 2024
28 апреля, 11:11
0
«Наполи» – «Рома»: прогноз на матч 34 тура итальянской Серии А, 28 апреля
28 апреля, 09:59
0
АПЛ. «Манчестер Сити» разгромил «Брайтон» (4:0) и обогнал в таблице «Ливерпуль»
25 апреля, 23:56
0
Серия А. «Рома» вырвала победу над «Удинезе» на 95-й минуте в доигровке матча
25 апреля, 21:44
0
«Брайтон» – «Манчестер Сити»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 апреля 2024
25 апреля, 10:23
0
АПЛ. «Манчестер Сити» разгромил «Брайтон» (4:0) и обогнал в таблице «Ливерпуль»
25 апреля, 23:56
0
«Брайтон» – «Манчестер Сити»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 апреля 2024
25 апреля, 10:23
0
Гвардиола: «Холанд не допущен к матчу с «Брайтоном»
24 апреля, 15:15
1
«Брайтон» – «Манчестер Сити»: прогноз на матч 29 тура АПЛ, 25 апреля
24 апреля, 10:26
0
Стало известно, почему «Бавария» может отказаться от Де Дзерби
13 апреля, 15:21
0
«Наполи» – «Рома»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 апреля 2024
28 апреля, 11:11
0
«Наполи» – «Рома»: прогноз на матч 34 тура итальянской Серии А, 28 апреля
28 апреля, 09:59
0
Серия А. «Рома» вырвала победу над «Удинезе» на 95-й минуте в доигровке матча
25 апреля, 21:44
0
«Рома» – «Болонья»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 апреля 2024
22 апреля, 10:00
0
Пиоли высказался о вылете «Милана» из Лиги Европы
19 апреля, 14:02
0
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Последние матчи
Все
Брайтон
Рома
Англия. Премьер-лига, 31 тур
Брентфорд
0 : 0
03.04.2024
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 32 тур
Брайтон
0 : 3
06.04.2024
Арсенал
Лига Европы, 1/4 финала
Милан
0 : 1
11.04.2024
Рома
Англия. Премьер-лига, 33 тур
Бернли
1 : 1
13.04.2024
Брайтон
Италия. Серия А, 32 тур
Удинезе
1 : 2
14.04.2024
Рома
Англия. Премьер-лига, 35 тур
Борнмут
3 : 0
28.04.2024
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 29 тур
Брайтон
0 : 4
25.04.2024
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 33 тур
Бернли
1 : 1
13.04.2024
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 32 тур
Брайтон
0 : 3
06.04.2024
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 31 тур
Брентфорд
0 : 0
03.04.2024
Брайтон
Италия. Серия А, 34 тур
Наполи
2 : 2
28.04.2024
Рома
Италия. Серия А, 33 тур
Рома
1 : 3
22.04.2024
Болонья
Лига Европы, 1/4 финала
Рома
2 : 1
18.04.2024
Милан
Италия. Серия А, 32 тур
Удинезе
1 : 2
14.04.2024
Рома
Лига Европы, 1/4 финала
Милан
0 : 1
11.04.2024
Рома

Брайтон - Рома: обзор матча 14 марта 2024

Брайтон
14.03.2024, четверг, 23:00
Лига Европы, 1/8 финала
1 : 0
Матч завершен
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Рома
37' Д. Уэлбек
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Брайтон - Рома
Матч завершен
90' +1
Замена
Жоау Кошта ️️️️➡️️ Сердар Азмун
86'
Желтая карточка
Зеки Челик
Замена
Карлос Балеба ️️️️➡️️ Билли Гилмор
85'
83'
Замена
Уссем Ауа ️️️️➡️️ Томмазо Бальданци
73'
Замена
Диего Льоренте ️️️️➡️️ Никола Залевски
Замена
Эван Фергюсон ️️️️➡️️ Тарик Лэмпти
61'
Замена
Игор ️️️️➡️️ Первис Эступиньян
61'
Замена
Факундо Буонанотте ️️️️➡️️ Адам Лаллана
53'
Замена
Ансу Фати ️️️️➡️️ Хулио Энкисо
53'
45' +1
Желтая карточка
Миле Свилар
40'
Желтая карточка
Лоренцо Пеллегрини
Желтая карточка
Первис Эступиньян
40'
ГОЛ! 1:0
Дэнни Уэлбек
37'
36'
Желтая карточка
Бриан Кристанте
Желтая карточка
Тарик Лэмпти
31'
13'
Желтая карточка
Джанлука Манчини
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брайтон
1
Барт Вербрюгген
ВР
30
Первис Эступиньян
ЛЗ
29
Ян Паул ван Хеке
ЦЗ
5
Льюис Данк
(К) ЦЗ
2
Тарик Лэмпти
ПЗ
13
Паскаль Гросс
ЦП
11
Билли Гилмор
ЦП
14
Адам Лаллана
АП
24
Симон Адингра
ЛВ
10
Хулио Энкисо
ПВ
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Рома
99
Миле Свилар
ВР
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
59
Никола Залевски
ЛЗ
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
5
Эван Н'Дика
ЦЗ
5
Зеки Челик
ПЗ
4
Бриан Кристанте
ЦП
52
Эдоардо Бове
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
(К) АП
35
Томмазо Бальданци
АП
17
Сердар Азмун
ЦФ
Главный тренер
Даниэле Де Росси
Брайтон
38
Том МакГилл
ВР
23
Джейсон Стил
ВР
3
Игор
ЦЗ
34
Йоэл Велтман
ЦЗ
4
Адам Уэбстер
ЦЗ
15
Якуб Модер
ЦП
11
Карлос Балеба
ЦП
40
Факундо Буонанотте
АП
44
Кэмерон Пьюпион
АП
31
Ансу Фати
ЛВ
47
Бенисио Бейкер-Боайти
ЛВ
28
Эван Фергюсон
ЦФ
Рома
63
Пьетро Боер
ВР
1
Руй Патрисиу
ВР
69
Анхелиньо
ЛЗ
14
Диего Льоренте
ЦЗ
2
Рик Карсдорп
ПЗ
16
Леандро Паредес
ОП
60
Риккардо Пагано
ЦП
22
Уссем Ауа
ЦП
61
Никколо Писилли
ЦП
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
67
Жоау Кошта
ПВ
21
Пауло Дибала
ЦФ
4-2-3-1
1
Вербрюгген
30
Эступиньян
29
ван Хеке
5
Данк
2
Лэмпти
13
Гросс
11
Гилмор
24
Адингра
14
Лаллана
10
Энкисо
18
Уэлбек
3-2-2-2-1
99
Свилар
37
Спинаццола
23
Манчини
5
Н'Дика
5
Челик
59
Залевски
4
Кристанте
52
Бове
7
Пеллегрини
35
Бальданци
17
Азмун
30
Эступиньян
3
Игор
3
Игор
30
Эступиньян
11
Гилмор
11
Балеба
11
Балеба
11
Гилмор
14
Лаллана
40
Буонанотте
40
Буонанотте
14
Лаллана
10
Энкисо
31
Фати
31
Фати
10
Энкисо
2
Лэмпти
28
Фергюсон
28
Фергюсон
2
Лэмпти
59
Залевски
14
Льоренте
14
Льоренте
59
Залевски
35
Бальданци
22
Ауа
22
Ауа
35
Бальданци
17
Азмун
67
Кошта
67
Кошта
17
Азмун
Остались в запасе
Брайтон
Рома
38
Том МакГилл
ВР
23
Джейсон Стил
ВР
34
Йоэл Велтман
ЦЗ
4
Адам Уэбстер
ЦЗ
15
Якуб Модер
ЦП
44
Кэмерон Пьюпион
АП
47
Бенисио Бейкер-Боайти
ЛВ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
63
Пьетро Боер
ВР
1
Руй Патрисиу
ВР
69
Анхелиньо
ЛЗ
2
Рик Карсдорп
ПЗ
16
Леандро Паредес
ОП
60
Риккардо Пагано
ЦП
61
Никколо Писилли
ЦП
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
21
Пауло Дибала
ЦФ
Главный тренер
Даниэле Де Росси
Остались в запасе
38
Том МакГилл
ВР
23
Джейсон Стил
ВР
34
Йоэл Велтман
ЦЗ
4
Адам Уэбстер
ЦЗ
15
Якуб Модер
ЦП
44
Кэмерон Пьюпион
АП
47
Бенисио Бейкер-Боайти
ЛВ
Остались в запасе
63
Пьетро Боер
ВР
1
Руй Патрисиу
ВР
69
Анхелиньо
ЛЗ
2
Рик Карсдорп
ПЗ
16
Леандро Паредес
ОП
60
Риккардо Пагано
ЦП
61
Никколо Писилли
ЦП
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
21
Пауло Дибала
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Главный тренер
Даниэле Де Росси
Статистика матча Брайтон - Рома
2
6
Всего ударов по воротам
21
8
Удары в створ
5
1
Владение мячом %
65
35
Желтые карточки
2
6
Угловые удары
5
1
Нарушения
15
13
Офсайды
0
4
Количество передач
610
338
Сейвы
1
4
Точность передач %
88
76
Удары мимо ворот
10
4
Блокированные удары
6
3
Удары из пределов штрафной
15
4
Удары из-за пределов штрафной
6
4
xG (ожидаемые голы)
1.46
0.4
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Информация о матче
Главный судья:
Феликс Цвайер (Берлин)
Стадион:
Фалмер
Лига Европы
Все
Текущие
Будущие
Лига Европы. 1/2 финала, первый матч
Марсель
- : -
02.05.2024
Аталанта
Лига Европы. 1/2 финала, первый матч
Рома
- : -
02.05.2024
Байер
Лига Европы. 1/2 финала, ответный матч
Аталанта
- : -
09.05.2024
Марсель
Лига Европы. 1/2 финала, ответный матч
Байер
- : -
09.05.2024
Рома
Лига Европы. 1/2 финала, первый матч
Марсель
- : -
02.05.2024
Аталанта
Лига Европы. 1/2 финала, первый матч
Рома
- : -
02.05.2024
Байер
Лига Европы. 1/2 финала, ответный матч
Аталанта
- : -
09.05.2024
Марсель
Лига Европы. 1/2 финала, ответный матч
Байер
- : -
09.05.2024
Рома
Россия
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