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Расписание матчей
Финляндия. Вейккауслига
КуПС - Мариехамн
КуПС - Мариехамн: обзор матча 25 августа 2024
КуПС
25.08.2024, воскресенье, 16:00
Финляндия. Вейккауслига, 21 тур
3 : 0
Завершен
Мариехамн
35'
O. Diawara
51'
O. Diawara
86'
S. Saarinen
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол КуПС - Мариехамн
ГОЛ! 3:0!
S. Saarinen
Пас отдал
T. Hämäläinen
86'
Замена
K. Da Graca
️️️️
S. Miettinen
83'
Замена
J. Muzinga
️️️️
O. Diawara
78'
Замена
S. Saarinen
️️️️
С. Саволайнен
77'
Желтая карточка
И. Сиссе
76'
71'
Замена
D. Enqvist
️️️️
P. Machado
Замена
A. Heinonen
️️️️
Я. Оксанен
62'
59'
Замена
С. Дальстрем
️️️️
M. Ojala
59'
Замена
A. Larsson
️️️️
H. Alexandre Santos Cardoso
ГОЛ! 2:0!
O. Diawara
Пас отдал
П. Пеннанен
51'
38'
Желтая карточка
M. Ojala
ГОЛ! 1:0!
O. Diawara
Пас отдал
T. Hämäläinen
35'
Желтая карточка
Я. Оксанен
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
КуПС
25
Ибраим Сиссе
ЦЗ
16
Samuli Miettinen
ЦЗ
25
Клинтон Антви
ЦЗ
10
Ousmane Diawara
ЦП
13
Яакко Оксанен
ЦП
20
Matias Siltanen
ЦП
7
Jerry Voutilainen
ЦФ
1
Йоханнес Крайдль
ЦФ
8
Петтери Пеннанен
ЦФ
6
Саку Саволайнен
ЦФ
33
Taneli Hämäläinen
ЦФ
Главный тренер
Яни Хонкаваара
Мариехамн
32
Matias Riikonen
ВР
22
Pedro Machado
ЦЗ
13
Kalle Wallius
ЦЗ
4
Eero-Matti Auvinen
ЦЗ
18
Olawale Muhamed Tehe
ЦП
17
Robin Sid
ЦП
26
Mamane Amadou Sabo
ЦП
14
Michael Fonsell
ЦП
8
M. Ojala
ЦФ
16
Hugo Alexandre Santos Cardoso
ЦФ
11
Jayden Reid
ЦФ
Главный тренер
Бруну Ромау
КуПС
12
Aatu Hakala
ВР
18
Seth Saarinen
ЦЗ
30
Lauri Sahimaa
ЦП
20
Отто Руоппи
ЦП
5
Kristopher Da Graca
ЦФ
17
Arttu Heinonen
ЦФ
11
Jonathan Muzinga
ЦФ
Мариехамн
35
Johannes Viitala
ВР
10
Себастьян Дальстрем
ЦП
20
Emmanuel Patut
ЦП
33
Daniel Enqvist
ЦП
43
Leo Andersson
ЦФ
28
Jiri Nissinen
ЦФ
7
Adam Larsson
ЦФ
3-3-5
25
Сиссе
16
25
Антви
10
13
Оксанен
20
1
Крайдль
33
6
Саволайнен
8
Пеннанен
7
3-4-3
32
22
13
4
17
26
14
18
11
16
8
6
Саволайнен
18
18
6
Саволайнен
16
5
5
16
13
Оксанен
17
17
13
Оксанен
10
11
11
10
8
10
Дальстрем
10
Дальстрем
8
22
33
33
22
16
7
7
16
Остались в запасе
КуПС
Мариехамн
12
Aatu Hakala
ВР
30
Lauri Sahimaa
ЦП
20
Отто Руоппи
ЦП
Главный тренер
Яни Хонкаваара
35
Johannes Viitala
ВР
20
Emmanuel Patut
ЦП
43
Leo Andersson
ЦФ
28
Jiri Nissinen
ЦФ
Главный тренер
Бруну Ромау
Остались в запасе
12
Aatu Hakala
ВР
30
Lauri Sahimaa
ЦП
20
Отто Руоппи
ЦП
Остались в запасе
35
Johannes Viitala
ВР
20
Emmanuel Patut
ЦП
43
Leo Andersson
ЦФ
28
Jiri Nissinen
ЦФ
Главный тренер
Яни Хонкаваара
Главный тренер
Бруну Ромау
Статистика матча КуПС - Мариехамн
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
КуПС
Лига конференций, 5 тур
КуПС
- : -
10.12.2026
ЦСКА София
Лига конференций, 4 тур
Брага
4 : 0
26.11.2026
КуПС
Финляндия. Вейккауслига, 32 тур
КуПС
0 : 2
08.11.2026
Интер
Лига конференций, 3 тур
КуПС
0 : 0
05.11.2026
Гент
Финляндия. Вейккауслига, 31 тур
Оулу
2 : 0
01.11.2026
КуПС
Финляндия. Вейккауслига, 30 тур
КуПС
1 : 1
29.10.2026
Гнистан
Мариехамн
Финляндия. Вейккауслига, 27 тур
Яро
1 : 1
17.10.2026
Мариехамн
Финляндия. Вейккауслига, 26 тур
Мариехамн
0 : 0
10.10.2026
Ильвес
Финляндия. Вейккауслига, 25 тур
СИК
2 : 1
18.09.2026
Мариехамн
Финляндия. Вейккауслига, 24 тур
Мариехамн
1 : 0
12.09.2026
ТПС
Финляндия. Вейккауслига, 23 тур
Лахти
2 : 1
08.09.2026
Мариехамн
Информация о матче
Главный судья:
Мохаммед Эль-Эмара
(Хельсинки)
Стадион:
Savon Sanomat Areena, Kuopio
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