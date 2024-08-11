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Расписание матчей
Финляндия. Вейккауслига
Хака - КуПС
Хака - КуПС: обзор матча 11 августа 2024
Хака
11.08.2024, воскресенье, 17:00
Финляндия. Вейккауслига, 19 тур
2 : 2
Завершен
КуПС
29'
Я. Оксанен
32'
T. Hämäläinen
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хака - КуПС
Замена
A. Sejdiu
️️️️
E. Patoulidis
90'
+6
Замена
Х. Ндам
️️️️
M. Fall
90'
+5
84'
Замена
S. Miettinen
️️️️
T. Hämäläinen
78'
Замена
К. Антви
️️️️
П. Пеннанен
Желтая карточка
R. Mahuta
69'
Замена
O. Sallinen
️️️️
T. Siira
62'
59'
Замена
J. Muzinga
️️️️
J. Voutilainen
58'
Замена
S. Saarinen
️️️️
С. Саволайнен
Желтая карточка
T. Siira
40'
32'
ГОЛ! 0:2!
T. Hämäläinen
29'
ГОЛ! 0:1!
Я. Оксанен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хака
12
Anton Lepola
ВР
5
Nicolas Gianini Dantas
ЦЗ
3
Niklas Friberg
ЦЗ
24
Nikolas Talo
ЦЗ
19
Elias Mastokangas
ЦП
5
Гильерме Мораиш
ЦП
10
Maissa Fall
ЦП
77
Oliver Whyte
ЦП
7
Evangelos Patoulidis
ЦФ
8
T. Siira
ЦФ
25
Ryan Mahuta
ЦФ
Главный тренер
Энди Смит
КуПС
25
Ибраим Сиссе
ЦЗ
26
Axel Vidjeskog
ЦП
10
Ousmane Diawara
ЦП
13
Яакко Оксанен
ЦП
20
Matias Siltanen
ЦП
8
Петтери Пеннанен
ЦФ
1
Йоханнес Крайдль
ЦФ
6
Саку Саволайнен
ЦФ
5
Kristopher Da Graca
ЦФ
33
Taneli Hämäläinen
ЦФ
7
Jerry Voutilainen
ЦФ
Главный тренер
Яни Хонкаваара
Хака
12
Oliver Heino
ВР
4
Хассан Ндам
ЦЗ
11
Imani Lanquedoc
ЦП
26
Akseli Lehtomäki
ЦП
99
A. Sejdiu
ЦФ
13
Oskari Sallinen
ЦФ
16
Marko Bačanin
ЦФ
КуПС
12
Aatu Hakala
ВР
16
Samuli Miettinen
ЦЗ
18
Seth Saarinen
ЦЗ
25
Клинтон Антви
ЦЗ
30
Lauri Sahimaa
ЦП
20
Отто Руоппи
ЦП
11
Jonathan Muzinga
ЦФ
3-4-3
12
5
3
24
19
10
77
5
Мораиш
25
8
7
1-4-5
25
Сиссе
10
13
Оксанен
20
26
1
Крайдль
7
33
5
6
Саволайнен
10
4
Ндам
4
Ндам
10
7
99
99
7
8
13
13
8
33
16
16
33
6
Саволайнен
18
18
6
Саволайнен
8
Пеннанен
25
Антви
25
Антви
8
Пеннанен
7
11
11
7
Остались в запасе
Хака
КуПС
12
Oliver Heino
ВР
11
Imani Lanquedoc
ЦП
26
Akseli Lehtomäki
ЦП
16
Marko Bačanin
ЦФ
Главный тренер
Энди Смит
12
Aatu Hakala
ВР
30
Lauri Sahimaa
ЦП
20
Отто Руоппи
ЦП
Главный тренер
Яни Хонкаваара
Остались в запасе
12
Oliver Heino
ВР
11
Imani Lanquedoc
ЦП
26
Akseli Lehtomäki
ЦП
16
Marko Bačanin
ЦФ
Остались в запасе
12
Aatu Hakala
ВР
30
Lauri Sahimaa
ЦП
20
Отто Руоппи
ЦП
Главный тренер
Энди Смит
Главный тренер
Яни Хонкаваара
Статистика матча Хака - КуПС
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Хака
Финляндия. Вейккауслига, 5 тур
Хака
1 : 2
18.10.2025
КТП
Финляндия. Вейккауслига, 4 тур
Яро
2 : 1
03.10.2025
Хака
Финляндия. Вейккауслига, 3 тур
ВПС
1 : 0
26.09.2025
Хака
Финляндия. Вейккауслига, 2 тур
Хака
0 : 1
19.09.2025
Оулу
Финляндия. Вейккауслига, 1 тур
Мариехамн
1 : 1
13.09.2025
Хака
КуПС
Лига конференций, 5 тур
КуПС
- : -
10.12.2026
ЦСКА София
Лига конференций, 4 тур
Брага
4 : 0
26.11.2026
КуПС
Финляндия. Вейккауслига, 32 тур
КуПС
0 : 2
08.11.2026
Интер
Лига конференций, 3 тур
КуПС
0 : 0
05.11.2026
Гент
Финляндия. Вейккауслига, 31 тур
Оулу
2 : 0
01.11.2026
КуПС
Финляндия. Вейккауслига, 30 тур
КуПС
1 : 1
29.10.2026
Гнистан
Информация о матче
Главный судья:
Joona Manninen, Finland
Стадион:
Tehtaan kenttä, Valkeakoski
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