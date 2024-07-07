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Расписание матчей
Финляндия. Вейккауслига
Мариехамн - Хака
Мариехамн - Хака: обзор матча 07 июля 2024
Мариехамн
07.07.2024, воскресенье, 18:30
Финляндия. Вейккауслига, 14 тур
0 : 3
Завершен
Хака
18'
E. Auvinen (АГ)
81'
E. Patoulidis
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Мариехамн - Хака
87'
Замена
A. Sejdiu
️️️️
E. Patoulidis
81'
ГОЛ! 0:2!
E. Patoulidis
63'
Желтая карточка
E. Mastokangas
Замена
С. Дальстрем
️️️️
M. Ojala
46'
18'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
E. Auvinen
Начало матча
Статистика матча Мариехамн - Хака
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Мариехамн
Финляндия. Вейккауслига, 27 тур
Яро
1 : 1
17.10.2026
Мариехамн
Финляндия. Вейккауслига, 26 тур
Мариехамн
0 : 0
10.10.2026
Ильвес
Финляндия. Вейккауслига, 25 тур
СИК
2 : 1
18.09.2026
Мариехамн
Финляндия. Вейккауслига, 24 тур
Мариехамн
1 : 0
12.09.2026
ТПС
Финляндия. Вейккауслига, 23 тур
Лахти
2 : 1
08.09.2026
Мариехамн
Хака
Финляндия. Вейккауслига, 5 тур
Хака
1 : 2
18.10.2025
КТП
Финляндия. Вейккауслига, 4 тур
Яро
2 : 1
03.10.2025
Хака
Финляндия. Вейккауслига, 3 тур
ВПС
1 : 0
26.09.2025
Хака
Финляндия. Вейккауслига, 2 тур
Хака
0 : 1
19.09.2025
Оулу
Финляндия. Вейккауслига, 1 тур
Мариехамн
1 : 1
13.09.2025
Хака
Информация о матче
Главный судья:
Juuso Vuorinen, Finland
Стадион:
Wiklof Holding Arena, Mariehamn
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