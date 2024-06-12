Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Финляндия. Вейккауслига
КуПС - Хака
КуПС - Хака: обзор матча 12 июня 2024
КуПС
12.06.2024, среда, 18:00
Финляндия. Вейккауслига, 11 тур
0 : 1
Завершен
Хака
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол КуПС - Хака
Желтая карточка
П. Пеннанен
82'
Желтая карточка
Й. Крайдль
76'
74'
Замена
A. Sejdiu
️️️️
E. Mastokangas
Замена
С. Саволайнен
️️️️
A. Vidjeskog
59'
Пенальти не реализован!
П. Пеннанен
58'
44'
Желтая карточка
N. Friberg
Желтая карточка
A. Vidjeskog
36'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
КуПС
18
Seth Saarinen
ЦЗ
16
Samuli Miettinen
ЦЗ
25
Клинтон Антви
ЦЗ
13
Яакко Оксанен
ЦП
26
Axel Vidjeskog
ЦП
5
Kristopher Da Graca
ЦФ
7
Jerry Voutilainen
ЦФ
8
Петтери Пеннанен
ЦФ
1
Йоханнес Крайдль
ЦФ
Главный тренер
Яни Хонкаваара
Хака
12
Anton Lepola
ВР
21
Haymenn Bah-Traoré
ЦЗ
3
Niklas Friberg
ЦЗ
19
Elias Mastokangas
ЦП
25
Ryan Mahuta
ЦФ
7
Evangelos Patoulidis
ЦФ
Главный тренер
Энди Смит
КуПС
12
Aatu Hakala
ВР
25
Ибраим Сиссе
ЦЗ
17
Arttu Heinonen
ЦФ
6
Саку Саволайнен
ЦФ
11
Jonathan Muzinga
ЦФ
Хака
8
T. Siira
ЦФ
99
A. Sejdiu
ЦФ
3-2-4
18
16
25
Антви
13
Оксанен
26
5
1
Крайдль
8
Пеннанен
7
2-1-2
12
21
3
19
7
25
26
6
Саволайнен
6
Саволайнен
26
19
99
99
19
Остались в запасе
КуПС
Хака
12
Aatu Hakala
ВР
25
Ибраим Сиссе
ЦЗ
17
Arttu Heinonen
ЦФ
11
Jonathan Muzinga
ЦФ
Главный тренер
Яни Хонкаваара
8
T. Siira
ЦФ
Главный тренер
Энди Смит
Остались в запасе
12
Aatu Hakala
ВР
25
Ибраим Сиссе
ЦЗ
17
Arttu Heinonen
ЦФ
11
Jonathan Muzinga
ЦФ
Остались в запасе
8
T. Siira
ЦФ
Главный тренер
Яни Хонкаваара
Главный тренер
Энди Смит
Статистика матча КуПС - Хака
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
КуПС
Лига конференций, 5 тур
КуПС
- : -
10.12.2026
ЦСКА София
Лига конференций, 4 тур
Брага
4 : 0
26.11.2026
КуПС
Финляндия. Вейккауслига, 32 тур
КуПС
0 : 2
08.11.2026
Интер
Лига конференций, 3 тур
КуПС
0 : 0
05.11.2026
Гент
Финляндия. Вейккауслига, 31 тур
Оулу
2 : 0
01.11.2026
КуПС
Финляндия. Вейккауслига, 30 тур
КуПС
1 : 1
29.10.2026
Гнистан
Хака
Финляндия. Вейккауслига, 5 тур
Хака
1 : 2
18.10.2025
КТП
Финляндия. Вейккауслига, 4 тур
Яро
2 : 1
03.10.2025
Хака
Финляндия. Вейккауслига, 3 тур
ВПС
1 : 0
26.09.2025
Хака
Финляндия. Вейккауслига, 2 тур
Хака
0 : 1
19.09.2025
Оулу
Финляндия. Вейккауслига, 1 тур
Мариехамн
1 : 1
13.09.2025
Хака
Информация о матче
Главный судья:
Sami Nykanen, Finland
Стадион:
Savon Sanomat Areena, Kuopio
Новости команд
Все
КуПС
Хака
«Монако» и еще 2 клуба обеспечили себе выход в плей-офф Лиги конференций
Вчера, 14:10
Лига Конференций: шансы «КуПС» и «Гента» на победу в матче 3 тура
4 ноября
«Борац» – «КуПС»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Конференций: шансы «Бораца» и «КуПС» на победу в матче 2-го тура
21 октября
Лига конференций: шансы «КуПС» и «Трабзонспора» на победу в матче 1-го тура общего этапа
14 октября
«Монако» и еще 2 клуба обеспечили себе выход в плей-офф Лиги конференций
Вчера, 14:10
Лига Конференций: шансы «КуПС» и «Гента» на победу в матче 3 тура
4 ноября
«Борац» – «КуПС»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Конференций: шансы «Бораца» и «КуПС» на победу в матче 2-го тура
21 октября
Лига конференций: шансы «КуПС» и «Трабзонспора» на победу в матче 1-го тура общего этапа
14 октября
Дети сожгли трибуну стадиона финского клуба после его вылета
2025.12.11 17:26
6
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+