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Расписание матчей
Финляндия. Вейккауслига
Хака - Мариехамн
Хака - Мариехамн: обзор матча 07 июня 2024
Хака
07.06.2024, пятница, 18:00
Финляндия. Вейккауслига, 10 тур
2 : 0
Завершен
Мариехамн
23'
E. Patoulidis
53'
E. Patoulidis
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хака - Мариехамн
82'
Замена
M. Ojala
️️️️
С. Дальстрем
Замена
A. Sejdiu
️️️️
O. Whyte
79'
Желтая карточка
O. Whyte
62'
ГОЛ! 2:0!
E. Patoulidis
53'
ГОЛ! 1:0!
E. Patoulidis
23'
Начало матча
Статистика матча Хака - Мариехамн
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Хака
Финляндия. Вейккауслига, 5 тур
Хака
1 : 2
18.10.2025
КТП
Финляндия. Вейккауслига, 4 тур
Яро
2 : 1
03.10.2025
Хака
Финляндия. Вейккауслига, 3 тур
ВПС
1 : 0
26.09.2025
Хака
Финляндия. Вейккауслига, 2 тур
Хака
0 : 1
19.09.2025
Оулу
Финляндия. Вейккауслига, 1 тур
Мариехамн
1 : 1
13.09.2025
Хака
Мариехамн
Финляндия. Вейккауслига, 27 тур
Яро
1 : 1
17.10.2026
Мариехамн
Финляндия. Вейккауслига, 26 тур
Мариехамн
0 : 0
10.10.2026
Ильвес
Финляндия. Вейккауслига, 25 тур
СИК
2 : 1
18.09.2026
Мариехамн
Финляндия. Вейккауслига, 24 тур
Мариехамн
1 : 0
12.09.2026
ТПС
Финляндия. Вейккауслига, 23 тур
Лахти
2 : 1
08.09.2026
Мариехамн
Информация о матче
Главный судья:
Matti Roth, Finland
Стадион:
Tehtaan kenttä, Valkeakoski
Новости команд
Все
Хака
Мариехамн
Дети сожгли трибуну стадиона финского клуба после его вылета
2025.12.11 17:26
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2018.02.27 09:17
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2015.08.15 17:06
Дети сожгли трибуну стадиона финского клуба после его вылета
2025.12.11 17:26
6
Кангасколкка: «В 18 лет приезжал в «Спартак». Там сказали, что могут забрать в армию»
2018.02.27 09:17
5
Сопернику «Краснодара» отгрузили пять голов в Кубке Финляндии
2015.08.15 17:06
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