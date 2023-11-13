Интересная развязка чемпионской гонки в Швеции – «Мальме» вернул себе титул
Все голы Ибрагимовича с 1-й по 90-ю минуту матча: смотрим, когда забил больше всего
Хаджикадунич не вернулся в «Ростов», несмотря на окончание аренды в «Мальме»
Лига Европы. Победы «Арсенала», «Бетиса», ПСВ, поражение «Динамо» К и другие результаты
Лига Европы. «Буде-Глимт» Хайкина уступил «Цюриху», «Бетис» и «Лацио» выиграли
Интересная развязка чемпионской гонки в Швеции – «Мальме» вернул себе титул
Клаэссон намерен повысить свой уровень, выступая в «Краснодаре»
«Краснодар» подтвердил переход Клаэссона
Источник: Клаэссон подписал контракт с «Краснодаром»
Клаэссон прошел медосмотр в «Краснодаре»
Интересная развязка чемпионской гонки в Швеции – «Мальме» вернул себе титул
Все голы Ибрагимовича с 1-й по 90-ю минуту матча: смотрим, когда забил больше всего
Хаджикадунич не вернулся в «Ростов», несмотря на окончание аренды в «Мальме»
Лига Европы. Победы «Арсенала», «Бетиса», ПСВ, поражение «Динамо» К и другие результаты
Лига Европы. «Буде-Глимт» Хайкина уступил «Цюриху», «Бетис» и «Лацио» выиграли