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Эльфсборг
Мальме
Интересная развязка чемпионской гонки в Швеции – «Мальме» вернул себе титул
13 ноября 2023, 15:18
1
Все голы Ибрагимовича с 1-й по 90-ю минуту матча: смотрим, когда забил больше всего
27 апреля 2023, 12:04
6
Хаджикадунич не вернулся в «Ростов», несмотря на окончание аренды в «Мальме»
8 января 2023, 08:51
3
Лига Европы. Победы «Арсенала», «Бетиса», ПСВ, поражение «Динамо» К и другие результаты
4 ноября 2022, 01:01
1
Лига Европы. «Буде-Глимт» Хайкина уступил «Цюриху», «Бетис» и «Лацио» выиграли
27 октября 2022, 21:50
1
Интересная развязка чемпионской гонки в Швеции – «Мальме» вернул себе титул
13 ноября 2023, 15:18
1
Клаэссон намерен повысить свой уровень, выступая в «Краснодаре»
25 января 2017, 13:18
1
«Краснодар» подтвердил переход Клаэссона
25 января 2017, 11:28
6
Источник: Клаэссон подписал контракт с «Краснодаром»
23 января 2017, 22:32
9
Клаэссон прошел медосмотр в «Краснодаре»
19 января 2017, 23:34
2
Интересная развязка чемпионской гонки в Швеции – «Мальме» вернул себе титул
13 ноября 2023, 15:18
1
Все голы Ибрагимовича с 1-й по 90-ю минуту матча: смотрим, когда забил больше всего
27 апреля 2023, 12:04
6
Хаджикадунич не вернулся в «Ростов», несмотря на окончание аренды в «Мальме»
8 января 2023, 08:51
3
Лига Европы. Победы «Арсенала», «Бетиса», ПСВ, поражение «Динамо» К и другие результаты
4 ноября 2022, 01:01
1
Лига Европы. «Буде-Глимт» Хайкина уступил «Цюриху», «Бетис» и «Лацио» выиграли
27 октября 2022, 21:50
1
Больше новостей
Последние матчи
Все
Эльфсборг
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 2 тур
Мальме
2 : 0
07.04.2024
Хаммарбю
Швеция. Аллсвенскан, 2 тур
Вестерос
0 : 1
07.04.2024
Эльфсборг
Швеция. Аллсвенскан, 3 тур
Вернаму
0 : 4
15.04.2024
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 3 тур
Хаммарбю
3 : 0
15.04.2024
Эльфсборг
Швеция. Аллсвенскан, 4 тур
Мальме
1 : 0
20.04.2024
Вестерос
Швеция. Аллсвенскан, 6 тур
Эльфсборг
2 : 0
29.04.2024
Сириус
Швеция. Аллсвенскан, 5 тур
Норрчепинг
3 : 2
25.04.2024
Эльфсборг
Швеция. Аллсвенскан, 4 тур
Эльфсборг
1 : 2
22.04.2024
Кальмар
Швеция. Аллсвенскан, 3 тур
Хаммарбю
3 : 0
15.04.2024
Эльфсборг
Швеция. Аллсвенскан, 2 тур
Вестерос
0 : 1
07.04.2024
Эльфсборг
Швеция. Аллсвенскан, 6 тур
Мальме
5 : 0
28.04.2024
АИК
Швеция. Аллсвенскан, 5 тур
Юргорден
0 : 1
25.04.2024
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 4 тур
Мальме
1 : 0
20.04.2024
Вестерос
Швеция. Аллсвенскан, 3 тур
Вернаму
0 : 4
15.04.2024
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 2 тур
Мальме
2 : 0
07.04.2024
Хаммарбю

Эльфсборг - Мальме: онлайн-трансляция 05 мая 2024

Эльфсборг
05.05.2024, воскресенье, 15:00
Швеция. Аллсвенскан, 7 тур
- : -
Не начался
Смотреть трансляцию
П1
4.2
Х
3.75
П2
1.82
Реклама, 18+
Мальме
Матч
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Статистика матча Эльфсборг - Мальме
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
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Владение мячом %
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Красные карточки
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Желтые карточки
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Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Показать полную статистику
Швеция. Аллсвенскан
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Текущие
Будущие
Швеция. Аллсвенскан, 7 тур
Кальмар
- : -
04.05.2024
Хальмстад
Швеция. Аллсвенскан, 7 тур
Мьеллбю
- : -
04.05.2024
Броммапойкарна
Швеция. Аллсвенскан, 7 тур
Сириус
- : -
04.05.2024
Хэкен
Швеция. Аллсвенскан, 7 тур
Эльфсборг
- : -
05.05.2024
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 7 тур
Вестерос
- : -
05.05.2024
Юргорден
Швеция. Аллсвенскан, 7 тур
Кальмар
- : -
04.05.2024
Хальмстад
Швеция. Аллсвенскан, 7 тур
Мьеллбю
- : -
04.05.2024
Броммапойкарна
Швеция. Аллсвенскан, 7 тур
Сириус
- : -
04.05.2024
Хэкен
Швеция. Аллсвенскан, 7 тур
Эльфсборг
- : -
05.05.2024
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 7 тур
Вестерос
- : -
05.05.2024
Юргорден
Россия
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