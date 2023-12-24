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Новости команд
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Мальме
АИК
«Локомотив» интересуется полузащитником сборной Мавритании
16 февраля, 00:27
0
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24 декабря 2023, 13:17
0
Интересная развязка чемпионской гонки в Швеции – «Мальме» вернул себе титул
13 ноября 2023, 15:18
1
Идеальная поддержка команды в дерби: просто посмотрите на это безумие
8 ноября 2023, 18:13
0
Все голы Ибрагимовича с 1-й по 90-ю минуту матча: смотрим, когда забил больше всего
27 апреля 2023, 12:04
6
Интересная развязка чемпионской гонки в Швеции – «Мальме» вернул себе титул
13 ноября 2023, 15:18
1
Все голы Ибрагимовича с 1-й по 90-ю минуту матча: смотрим, когда забил больше всего
27 апреля 2023, 12:04
6
Хаджикадунич не вернулся в «Ростов», несмотря на окончание аренды в «Мальме»
8 января 2023, 08:51
3
Лига Европы. Победы «Арсенала», «Бетиса», ПСВ, поражение «Динамо» К и другие результаты
4 ноября 2022, 01:01
1
Лига Европы. «Буде-Глимт» Хайкина уступил «Цюриху», «Бетис» и «Лацио» выиграли
27 октября 2022, 21:50
1
«Локомотив» интересуется полузащитником сборной Мавритании
16 февраля, 00:27
0
«Рубин» заинтересован в кенийском защитнике
24 декабря 2023, 13:17
0
Идеальная поддержка команды в дерби: просто посмотрите на это безумие
8 ноября 2023, 18:13
0
Ларссон покинул АИК через день после ухода из «Спартака»
29 июня 2022, 14:37
10
«Не думаю, что у нас есть столько денег». Президент АИКа – о подписании Ларссона
28 июня 2022, 14:30
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Все
Мальме
АИК
Швеция. Аллсвенскан, 2 тур
Броммапойкарна
2 : 2
06.04.2024
АИК
Швеция. Аллсвенскан, 2 тур
Мальме
2 : 0
07.04.2024
Хаммарбю
Швеция. Аллсвенскан, 3 тур
Мьеллбю
1 : 1
13.04.2024
АИК
Швеция. Аллсвенскан, 3 тур
Вернаму
0 : 4
15.04.2024
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 4 тур
Мальме
1 : 0
20.04.2024
Вестерос
Швеция. Аллсвенскан, 6 тур
Мальме
5 : 0
28.04.2024
АИК
Швеция. Аллсвенскан, 5 тур
Юргорден
0 : 1
25.04.2024
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 4 тур
Мальме
1 : 0
20.04.2024
Вестерос
Швеция. Аллсвенскан, 3 тур
Вернаму
0 : 4
15.04.2024
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 2 тур
Мальме
2 : 0
07.04.2024
Хаммарбю
Швеция. Аллсвенскан, 6 тур
Мальме
5 : 0
28.04.2024
АИК
Швеция. Аллсвенскан, 5 тур
АИК
2 : 0
24.04.2024
Вернаму
Швеция. Аллсвенскан, 4 тур
АИК
2 : 0
21.04.2024
Юргорден
Швеция. Аллсвенскан, 3 тур
Мьеллбю
1 : 1
13.04.2024
АИК
Швеция. Аллсвенскан, 2 тур
Броммапойкарна
2 : 2
06.04.2024
АИК

Мальме - АИК: обзор матча 28 апреля 2024

Мальме
28.04.2024, воскресенье, 15:00
Швеция. Аллсвенскан, 6 тур
5 : 0
Матч завершен
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АИК
15' Э. Ботхейм
32' И. Телин
45+1' Б. Хансен (АГ)
57' С. Нанаси
71' И. Телин
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Мальме - АИК
Матч завершен
Замена
Anton Tinnerholm ️️️️➡️️ Йенс Стригер Ларсен
80'
Замена
Андерс Кристиансен ️️️️➡️️ Исаак Телин
77'
ГОЛ! 5:0
Исаак Телин
71'
61'
Замена
Erik Ring ️️️️➡️️ R. Modesto
Замена
Серен Рикс ️️️️➡️️ Эрик Ботхейм
59'
ГОЛ! 4:0
Себастьян Нанаси
57'
ГОЛ в свои ворота! 3:0
Бенжамин Хансен
45' +1
39'
Желтая карточка
Dino Beširović
34'
Желтая карточка
Мадс Тюхосен
ГОЛ! 2:0
Исаак Телин
32'
Желтая карточка
Исаак Телин
24'
ГОЛ! 1:0
Эрик Ботхейм
15'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мальме
27
Йохан Далин
(К) ВР
25
Бузанелло
ЛЗ
19
Дерек Корнелиус
ЦЗ
17
Йенс Стригер Ларсен
ПЗ
23
Лассе-Берг Йонсен
ЦП
8
Серхио Пенья
АП
11
Себастьян Нанаси
ЛВ
20
Эрик Ботхейм
ЦФ
9
Исаак Телин
ЦФ
Главный тренер
Хенрик Ридстрем
АИК
30
Исмаэль Диавара
ВР
16
Бенжамин Хансен
ЦЗ
17
Мадс Тюхосен
ЦЗ
4
Сотирис Папаяннопулос
ЦЗ
28
Иоаннис Питтас
ЛП
8
Исмаила Кулибали
ЦП
7
Антон Салетрос
(К) ЦП
10
Берсант Целина
АП
19
Dino Beširović
ЦФ
32
R. Modesto
ЦФ
2
Eskil Smidesang Edh
ЦФ
Главный тренер
Хеннинг Берг
Мальме
1
Рикардо Фридрих
ВР
13
Мартин Ольссон
ЦЗ
3
Anton Tinnerholm
ЦЗ
10
Андерс Кристиансен
ЦП
5
Серен Рикс
ЦП
АИК
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
12
Аксель Бьорнстрем
ЛЗ
34
Erik Ring
ЦП
43
Victor Andersson
ЦП
11
Джон Гуидетти
ЦФ
3-1-2-2
27
Далин
25
Бузанелло
19
Корнелиус
17
Стригер Ларсен
23
Йонсен
11
Нанаси
8
Пенья
9
Телин
20
Ботхейм
3-3-1-3
30
Диавара
16
Хансен
17
Тюхосен
4
Папаяннопулос
8
Кулибали
7
Салетрос
28
Питтас
10
Целина
2
32
19
17
Стригер Ларсен
3
3
17
Стригер Ларсен
9
Телин
10
Кристиансен
10
Кристиансен
9
Телин
20
Ботхейм
5
Рикс
5
Рикс
20
Ботхейм
32
34
34
32
Остались в запасе
Мальме
АИК
1
Рикардо Фридрих
ВР
13
Мартин Ольссон
ЦЗ
Главный тренер
Хенрик Ридстрем
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
12
Аксель Бьорнстрем
ЛЗ
43
Victor Andersson
ЦП
11
Джон Гуидетти
ЦФ
Главный тренер
Хеннинг Берг
Остались в запасе
1
Рикардо Фридрих
ВР
13
Мартин Ольссон
ЦЗ
Остались в запасе
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
12
Аксель Бьорнстрем
ЛЗ
43
Victor Andersson
ЦП
11
Джон Гуидетти
ЦФ
Главный тренер
Хенрик Ридстрем
Главный тренер
Хеннинг Берг
Статистика матча Мальме - АИК
1
2
Всего ударов по воротам
14
8
Удары в створ
5
2
Владение мячом %
62
38
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
8
2
Нарушения
9
10
Офсайды
1
4
Количество передач
583
355
Сейвы
2
1
Точность передач %
89
86
Удары мимо ворот
4
3
Блокированные удары
5
3
Удары из пределов штрафной
12
5
Удары из-за пределов штрафной
2
3
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Joakim Ostling, Sweden
Стадион:
Stadion, Malmo
Швеция. Аллсвенскан
Все
Текущие
Будущие
Швеция. Аллсвенскан, 7 тур
Кальмар
- : -
04.05.2024
Хальмстад
Швеция. Аллсвенскан, 7 тур
Мьеллбю
- : -
04.05.2024
Броммапойкарна
Швеция. Аллсвенскан, 7 тур
Сириус
- : -
04.05.2024
Хэкен
Швеция. Аллсвенскан, 7 тур
Эльфсборг
- : -
05.05.2024
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 7 тур
Вестерос
- : -
05.05.2024
Юргорден
Швеция. Аллсвенскан, 7 тур
Кальмар
- : -
04.05.2024
Хальмстад
Швеция. Аллсвенскан, 7 тур
Мьеллбю
- : -
04.05.2024
Броммапойкарна
Швеция. Аллсвенскан, 7 тур
Сириус
- : -
04.05.2024
Хэкен
Швеция. Аллсвенскан, 7 тур
Эльфсборг
- : -
05.05.2024
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 7 тур
Вестерос
- : -
05.05.2024
Юргорден
Россия
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