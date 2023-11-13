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Юргорден
Мальме
18-летний Бергвалль объяснил, почему выбрал «Тоттенхэм» вместо «Барселоны»
3 февраля, 11:25
0
«Тоттенхэм» перехватил у «Барселоны» шведского таланта
3 февраля, 00:07
2
Интересная развязка чемпионской гонки в Швеции – «Мальме» вернул себе титул
13 ноября 2023, 15:18
1
Все голы Ибрагимовича с 1-й по 90-ю минуту матча: смотрим, когда забил больше всего
27 апреля 2023, 12:04
6
«Зенит» выиграл суд у шведского клуба в ФИФА
16 марта 2023, 17:25
5
18-летний Бергвалль объяснил, почему выбрал «Тоттенхэм» вместо «Барселоны»
3 февраля, 11:25
0
«Тоттенхэм» перехватил у «Барселоны» шведского таланта
3 февраля, 00:07
2
«Зенит» выиграл суд у шведского клуба в ФИФА
16 марта 2023, 17:25
5
Жеребьевка 1/8 финала Лиги конференций. «Лацио», «Вильярреал» и «Шериф» узнали соперников
24 февраля 2023, 15:21
1
«Зенит» объявил о возвращении Васютина из «Юргордена»
25 ноября 2022, 14:36
2
Интересная развязка чемпионской гонки в Швеции – «Мальме» вернул себе титул
13 ноября 2023, 15:18
1
Все голы Ибрагимовича с 1-й по 90-ю минуту матча: смотрим, когда забил больше всего
27 апреля 2023, 12:04
6
Хаджикадунич не вернулся в «Ростов», несмотря на окончание аренды в «Мальме»
8 января 2023, 08:51
3
Лига Европы. Победы «Арсенала», «Бетиса», ПСВ, поражение «Динамо» К и другие результаты
4 ноября 2022, 01:01
1
Лига Европы. «Буде-Глимт» Хайкина уступил «Цюриху», «Бетис» и «Лацио» выиграли
27 октября 2022, 21:50
1
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Юргорден
Мальме
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Мальме
2 : 0
07.04.2024
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Швеция. Аллсвенскан, 2 тур
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Вестерос
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1 : 0
28.04.2024
ГАИС
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0 : 1
25.04.2024
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 4 тур
АИК
2 : 0
21.04.2024
Юргорден
Швеция. Аллсвенскан, 3 тур
Юргорден
2 : 0
14.04.2024
Сириус
Швеция. Аллсвенскан, 2 тур
Юргорден
3 : 2
08.04.2024
Хэкен
Швеция. Аллсвенскан, 6 тур
Мальме
5 : 0
28.04.2024
АИК
Швеция. Аллсвенскан, 5 тур
Юргорден
0 : 1
25.04.2024
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 4 тур
Мальме
1 : 0
20.04.2024
Вестерос
Швеция. Аллсвенскан, 3 тур
Вернаму
0 : 4
15.04.2024
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 2 тур
Мальме
2 : 0
07.04.2024
Хаммарбю

Юргорден - Мальме: обзор матча 25 апреля 2024

Юргорден
25.04.2024, четверг, 20:00
Швеция. Аллсвенскан, 5 тур
0 : 1
Матч завершен
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Мальме
90+4' Э. Ботхейм
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Юргорден - Мальме
Матч завершен
90' +4
ГОЛ! 0:1
Эрик Ботхейм
Замена
Петер Теркильдсен ️️️️➡️️ Lucas Bergvall
90' +2
88'
Желтая карточка
Йенс Стригер Ларсен
Красная карточка
Токмак Нгуэн
83'
Замена
Харис Радетинац ️️️️➡️️ Тобиас-Фьелд Гулликсен
68'
Замена
Токмак Нгуэн ️️️️➡️️ Deniz Hümmet
68'
Замена
Густав Викхейм ️️️️➡️️ Оскар Фаллениус
68'
Замена
Якоб Уне Ларссон ️️️️➡️️ Миро Тенхо
34'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Юргорден
35
Якоб Виделль Зеттерстрем
ВР
26
Samuel Dahl
ЦЗ
3
Маркус Даниэльсон
(К) ЦЗ
5
Миро Тенхо
ЦЗ
2
Петр Юханссон
ЦЗ
21
Lucas Bergvall
ЦП
14
Бесард Сабович
ЦП
16
Тобиас-Фьелд Гулликсен
ЛВ
15
Оскар Фаллениус
ЛВ
11
Deniz Hümmet
ЦФ
Главный тренер
Ким Бергстранд
Мальме
27
Йохан Далин
ВР
25
Бузанелло
ЛЗ
18
Понтус Янссон
(К) ЦЗ
19
Дерек Корнелиус
ЦЗ
17
Йенс Стригер Ларсен
ПЗ
23
Лассе-Берг Йонсен
ЦП
11
Себастьян Нанаси
ЛВ
14
Себастьян Йоргенсен
ПВ
20
Эрик Ботхейм
ЦФ
Главный тренер
Хенрик Ридстрем
Юргорден
4
Якоб Уне Ларссон
ЦЗ
8
Альбин Экдаль
ЦП
7
Магнус Эрикссон
ЦП
17
Петер Теркильдсен
ЦП
20
Токмак Нгуэн
ЛВ
9
Харис Радетинац
ПВ
23
Густав Викхейм
ЦФ
Мальме
1
Рикардо Фридрих
ВР
3
Anton Tinnerholm
ЦЗ
13
Мартин Ольссон
ЦЗ
5
Серен Рикс
ЦП
4-2-2-1
35
Виделль Зеттерстрем
26
5
Тенхо
2
Юханссон
3
Даниэльсон
21
14
Сабович
15
Фаллениус
16
Гулликсен
11
4-1-2-1
27
Далин
17
Стригер Ларсен
18
Янссон
19
Корнелиус
25
Бузанелло
23
Йонсен
14
Йоргенсен
11
Нанаси
20
Ботхейм
5
Тенхо
4
Ларссон
4
Ларссон
5
Тенхо
21
17
Теркильдсен
17
Теркильдсен
21
11
20
Нгуэн
20
Нгуэн
11
16
Гулликсен
9
Радетинац
9
Радетинац
16
Гулликсен
15
Фаллениус
23
Викхейм
23
Викхейм
15
Фаллениус
Остались в запасе
Юргорден
Мальме
8
Альбин Экдаль
ЦП
7
Магнус Эрикссон
ЦП
Главный тренер
Ким Бергстранд
1
Рикардо Фридрих
ВР
3
Anton Tinnerholm
ЦЗ
13
Мартин Ольссон
ЦЗ
5
Серен Рикс
ЦП
Главный тренер
Хенрик Ридстрем
Остались в запасе
8
Альбин Экдаль
ЦП
7
Магнус Эрикссон
ЦП
Остались в запасе
1
Рикардо Фридрих
ВР
3
Anton Tinnerholm
ЦЗ
13
Мартин Ольссон
ЦЗ
5
Серен Рикс
ЦП
Главный тренер
Ким Бергстранд
Главный тренер
Хенрик Ридстрем
Статистика матча Юргорден - Мальме
1
1
Всего ударов по воротам
8
11
Удары в створ
0
4
Владение мячом %
41
59
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
5
6
Нарушения
14
12
Офсайды
1
0
Количество передач
401
589
Сейвы
3
0
Точность передач %
77
85
Удары мимо ворот
5
5
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
2
9
Удары из-за пределов штрафной
6
2
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Мохаммед Аль-Хаким
Стадион:
Tele2 Arena, Stockholm
Швеция. Аллсвенскан
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Текущие
Будущие
Швеция. Аллсвенскан, 7 тур
Кальмар
- : -
04.05.2024
Хальмстад
Швеция. Аллсвенскан, 7 тур
Мьеллбю
- : -
04.05.2024
Броммапойкарна
Швеция. Аллсвенскан, 7 тур
Сириус
- : -
04.05.2024
Хэкен
Швеция. Аллсвенскан, 7 тур
Эльфсборг
- : -
05.05.2024
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 7 тур
Вестерос
- : -
05.05.2024
Юргорден
Швеция. Аллсвенскан, 7 тур
Кальмар
- : -
04.05.2024
Хальмстад
Швеция. Аллсвенскан, 7 тур
Мьеллбю
- : -
04.05.2024
Броммапойкарна
Швеция. Аллсвенскан, 7 тур
Сириус
- : -
04.05.2024
Хэкен
Швеция. Аллсвенскан, 7 тур
Эльфсборг
- : -
05.05.2024
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 7 тур
Вестерос
- : -
05.05.2024
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