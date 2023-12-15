18-летний Бергвалль объяснил, почему выбрал «Тоттенхэм» вместо «Барселоны»

«Тоттенхэм» перехватил у «Барселоны» шведского таланта

Лунев провел матч Лиги Европы после капельниц

Лига Европы. Победы «Ливерпуля», «Байера» и «Марселя»; ассист Кокорина не помог «Арису» выиграть у «Рейнджерс»