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Юргорден
Хэкен
18-летний Бергвалль объяснил, почему выбрал «Тоттенхэм» вместо «Барселоны»
3 февраля, 11:25
0
«Тоттенхэм» перехватил у «Барселоны» шведского таланта
3 февраля, 00:07
2
Лунев провел матч Лиги Европы после капельниц
15 декабря 2023, 09:37
1
Лига Европы. Победы «Ливерпуля», «Байера» и «Марселя»; ассист Кокорина не помог «Арису» выиграть у «Рейнджерс»
1 декабря 2023, 00:56
0
Лига Европы. «Ливерпуль», «Байер» и «Рома» стартовали с побед
21 сентября 2023, 21:45
0
18-летний Бергвалль объяснил, почему выбрал «Тоттенхэм» вместо «Барселоны»
3 февраля, 11:25
0
«Тоттенхэм» перехватил у «Барселоны» шведского таланта
3 февраля, 00:07
2
«Зенит» выиграл суд у шведского клуба в ФИФА
16 марта 2023, 17:25
5
Жеребьевка 1/8 финала Лиги конференций. «Лацио», «Вильярреал» и «Шериф» узнали соперников
24 февраля 2023, 15:21
1
«Зенит» объявил о возвращении Васютина из «Юргордена»
25 ноября 2022, 14:36
2
Лунев провел матч Лиги Европы после капельниц
15 декабря 2023, 09:37
1
Лига Европы. Победы «Ливерпуля», «Байера» и «Марселя»; ассист Кокорина не помог «Арису» выиграть у «Рейнджерс»
1 декабря 2023, 00:56
0
Лига Европы. «Ливерпуль», «Байер» и «Рома» стартовали с побед
21 сентября 2023, 21:45
0
Фарерский «Клаксвик» выбил из ЛЧ чемпиона Швеции – в прошлом раунде команда прошла «Ференцварош»
2 августа 2023, 23:15
3
«Хэкен» впервые в истории стал чемпионом Швеции
31 октября 2022, 08:53
1
Больше новостей
Последние матчи
Все
Юргорден
Хэкен
Швеция. Аллсвенскан, 2 тур
Юргорден
3 : 2
08.04.2024
Хэкен
Швеция. Аллсвенскан, 3 тур
Юргорден
2 : 0
14.04.2024
Сириус
Швеция. Аллсвенскан, 3 тур
Хэкен
3 : 2
15.04.2024
Броммапойкарна
Швеция. Аллсвенскан, 4 тур
АИК
2 : 0
21.04.2024
Юргорден
Швеция. Аллсвенскан, 4 тур
Хэкен
2 : 1
21.04.2024
Хаммарбю
Швеция. Аллсвенскан, 6 тур
Юргорден
1 : 0
28.04.2024
ГАИС
Швеция. Аллсвенскан, 5 тур
Юргорден
0 : 1
25.04.2024
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 4 тур
АИК
2 : 0
21.04.2024
Юргорден
Швеция. Аллсвенскан, 3 тур
Юргорден
2 : 0
14.04.2024
Сириус
Швеция. Аллсвенскан, 2 тур
Юргорден
3 : 2
08.04.2024
Хэкен
Швеция. Аллсвенскан, 6 тур
Хэкен
1 : 2
28.04.2024
Норрчепинг
Швеция. Аллсвенскан, 5 тур
Гетеборг
0 : 1
24.04.2024
Хэкен
Швеция. Аллсвенскан, 4 тур
Хэкен
2 : 1
21.04.2024
Хаммарбю
Швеция. Аллсвенскан, 3 тур
Хэкен
3 : 2
15.04.2024
Броммапойкарна
Швеция. Аллсвенскан, 2 тур
Юргорден
3 : 2
08.04.2024
Хэкен

Юргорден - Хэкен: обзор матча 08 апреля 2024

Юргорден
08.04.2024, понедельник, 20:10
Швеция. Аллсвенскан, 2 тур
3 : 2
Матч завершен
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Хэкен
87' Т. Нгуэн
89' Т. Нгуэн
90+4' М. Даниэльсон (П)
23' Э. Чилуфья
64' Z. Inoussa
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Юргорден - Хэкен
Матч завершен
ГОЛ с пенальти! 3:2
Маркус Даниэльсон
90' +4
ГОЛ! 2:2
Токмак Нгуэн
89'
ГОЛ! 1:2
Токмак Нгуэн
87'
79'
Замена
Pontus Dahbo ️️️️➡️️ Миккель Ригор
Замена
Петер Теркильдсен ️️️️➡️️ Оскар Фаллениус
78'
Замена
Токмак Нгуэн ️️️️➡️️ Deniz Hümmet
78'
Замена
Харис Радетинац ️️️️➡️️ Миро Тенхо
78'
71'
Желтая карточка
Амор Лаюни
Замена
Бесард Сабович ️️️️➡️️ Альбин Экдаль
66'
64'
ГОЛ! 0:2
Zeidane Inoussa
60'
Замена
Zeidane Inoussa ️️️️➡️️ Мариус Лоде
46'
Замена
Якоб Барретт Лаурсен ️️️️➡️️ Axel Lindahl
Желтая карточка
Lucas Bergvall
40'
23'
ГОЛ! 0:1
Эдвард Чилуфья
17'
Желтая карточка
Миккель Ригор
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Юргорден
35
Якоб Виделль Зеттерстрем
ВР
2
Петр Юханссон
ЦЗ
26
Samuel Dahl
ЦЗ
3
Маркус Даниэльсон
(К) ЦЗ
5
Миро Тенхо
ЦЗ
8
Альбин Экдаль
ЦП
21
Lucas Bergvall
ЦП
16
Тобиас-Фьелд Гулликсен
ЛВ
15
Оскар Фаллениус
ЛВ
11
Deniz Hümmet
ЦФ
Главный тренер
Ким Бергстранд
Хэкен
1
Андреас Линде
ВР
21
Адам Лундквист
ЛЗ
5
Эвен Ховланд
ЦЗ
4
Мариус Лоде
ЦЗ
27
Amane Romeo
ЦП
14
Симон Густафсон
(К) ЦП
18
Миккель Ригор
ЦП
24
Амор Лаюни
ЛВ
17
Эдвард Чилуфья
ПВ
6
Axel Lindahl
ЦФ
Главный тренер
Пако Йохансен
Юргорден
4
Якоб Уне Ларссон
ЦЗ
14
Бесард Сабович
ЦП
7
Магнус Эрикссон
ЦП
17
Петер Теркильдсен
ЦП
20
Токмак Нгуэн
ЛВ
9
Харис Радетинац
ПВ
22
Муса Гурбанлы
ЦФ
Хэкен
7
Якоб Барретт Лаурсен
ЛЗ
13
Simon Sandberg
ЦЗ
16
Pontus Dahbo
ЦП
8
Ишак Абдулразак
ПВ
20
B. Turgott
ЦФ
10
A. Youssef
ЦФ
26
Peter Abrahamsson
ЦФ
19
Срджан Хрстич
ЦФ
29
Zeidane Inoussa
ЦФ
4-2-2-1
35
Виделль Зеттерстрем
2
Юханссон
3
Даниэльсон
5
Тенхо
26
8
Экдаль
21
15
Фаллениус
16
Гулликсен
11
3-3-2-1
1
Линде
5
Ховланд
4
Лоде
21
Лундквист
27
14
Густафсон
18
Ригор
17
Чилуфья
24
Лаюни
6
8
Экдаль
14
Сабович
14
Сабович
8
Экдаль
15
Фаллениус
17
Теркильдсен
17
Теркильдсен
15
Фаллениус
11
20
Нгуэн
20
Нгуэн
11
5
Тенхо
9
Радетинац
9
Радетинац
5
Тенхо
6
7
Лаурсен
7
Лаурсен
6
18
Ригор
16
16
18
Ригор
4
Лоде
29
29
4
Лоде
Остались в запасе
Юргорден
Хэкен
4
Якоб Уне Ларссон
ЦЗ
7
Магнус Эрикссон
ЦП
22
Муса Гурбанлы
ЦФ
Главный тренер
Ким Бергстранд
13
Simon Sandberg
ЦЗ
8
Ишак Абдулразак
ПВ
20
B. Turgott
ЦФ
10
A. Youssef
ЦФ
26
Peter Abrahamsson
ЦФ
19
Срджан Хрстич
ЦФ
Главный тренер
Пако Йохансен
Остались в запасе
4
Якоб Уне Ларссон
ЦЗ
7
Магнус Эрикссон
ЦП
22
Муса Гурбанлы
ЦФ
Остались в запасе
13
Simon Sandberg
ЦЗ
8
Ишак Абдулразак
ПВ
20
B. Turgott
ЦФ
10
A. Youssef
ЦФ
26
Peter Abrahamsson
ЦФ
19
Срджан Хрстич
ЦФ
Главный тренер
Ким Бергстранд
Главный тренер
Пако Йохансен
Статистика матча Юргорден - Хэкен
1
2
Всего ударов по воротам
21
13
Удары в створ
8
5
Владение мячом %
54
46
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
14
3
Нарушения
9
11
Офсайды
3
2
Количество передач
499
452
Сейвы
2
5
Точность передач %
88
87
Удары мимо ворот
7
3
Блокированные удары
6
5
Удары из пределов штрафной
17
7
Удары из-за пределов штрафной
4
6
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Мохаммед Аль-Хаким
Стадион:
Tele2 Arena, Stockholm
Швеция. Аллсвенскан
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Текущие
Будущие
Швеция. Аллсвенскан, 7 тур
Кальмар
- : -
04.05.2024
Хальмстад
Швеция. Аллсвенскан, 7 тур
Мьеллбю
- : -
04.05.2024
Броммапойкарна
Швеция. Аллсвенскан, 7 тур
Сириус
- : -
04.05.2024
Хэкен
Швеция. Аллсвенскан, 7 тур
Эльфсборг
- : -
05.05.2024
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 7 тур
Вестерос
- : -
05.05.2024
Юргорден
Швеция. Аллсвенскан, 7 тур
Кальмар
- : -
04.05.2024
Хальмстад
Швеция. Аллсвенскан, 7 тур
Мьеллбю
- : -
04.05.2024
Броммапойкарна
Швеция. Аллсвенскан, 7 тур
Сириус
- : -
04.05.2024
Хэкен
Швеция. Аллсвенскан, 7 тур
Эльфсборг
- : -
05.05.2024
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 7 тур
Вестерос
- : -
05.05.2024
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