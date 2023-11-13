Интересная развязка чемпионской гонки в Швеции – «Мальме» вернул себе титул
Все голы Ибрагимовича с 1-й по 90-ю минуту матча: смотрим, когда забил больше всего
Хаджикадунич не вернулся в «Ростов», несмотря на окончание аренды в «Мальме»
Лига Европы. Победы «Арсенала», «Бетиса», ПСВ, поражение «Динамо» К и другие результаты
Лига Европы. «Буде-Глимт» Хайкина уступил «Цюриху», «Бетис» и «Лацио» выиграли
Интересная развязка чемпионской гонки в Швеции – «Мальме» вернул себе титул
Все голы Ибрагимовича с 1-й по 90-ю минуту матча: смотрим, когда забил больше всего
Хаджикадунич не вернулся в «Ростов», несмотря на окончание аренды в «Мальме»
Лига Европы. Победы «Арсенала», «Бетиса», ПСВ, поражение «Динамо» К и другие результаты
Лига Европы. «Буде-Глимт» Хайкина уступил «Цюриху», «Бетис» и «Лацио» выиграли
«Мальмe» впервые с 1989 года стал обладателем Кубка Швеции
«Хаммарбю»: «Мы не хотим отпускать Сведберга и других игроков в Россию. Это невозможно»
«Локомотив» согласовал трансфер Сведберга. Это рекордная продажа для «Хаммарбю» (Expressen)
«Хаммарбю» не отпустит Сведберга в «Локомотив» дешевле, чем за 6-7 миллионов («РБ Спорт»)
«Локомотив» оставит Сведберга в «Хаммарбю» до лета, если договорится о переходе («СЭ»)