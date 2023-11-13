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Мальме
Хаммарбю
Интересная развязка чемпионской гонки в Швеции – «Мальме» вернул себе титул
13 ноября 2023, 15:18
1
Все голы Ибрагимовича с 1-й по 90-ю минуту матча: смотрим, когда забил больше всего
27 апреля 2023, 12:04
6
Хаджикадунич не вернулся в «Ростов», несмотря на окончание аренды в «Мальме»
8 января 2023, 08:51
3
Лига Европы. Победы «Арсенала», «Бетиса», ПСВ, поражение «Динамо» К и другие результаты
4 ноября 2022, 01:01
1
Лига Европы. «Буде-Глимт» Хайкина уступил «Цюриху», «Бетис» и «Лацио» выиграли
27 октября 2022, 21:50
1
Интересная развязка чемпионской гонки в Швеции – «Мальме» вернул себе титул
13 ноября 2023, 15:18
1
Все голы Ибрагимовича с 1-й по 90-ю минуту матча: смотрим, когда забил больше всего
27 апреля 2023, 12:04
6
Хаджикадунич не вернулся в «Ростов», несмотря на окончание аренды в «Мальме»
8 января 2023, 08:51
3
Лига Европы. Победы «Арсенала», «Бетиса», ПСВ, поражение «Динамо» К и другие результаты
4 ноября 2022, 01:01
1
Лига Европы. «Буде-Глимт» Хайкина уступил «Цюриху», «Бетис» и «Лацио» выиграли
27 октября 2022, 21:50
1
«Мальмe» впервые с 1989 года стал обладателем Кубка Швеции
27 мая 2022, 00:31
1
«Хаммарбю»: «Мы не хотим отпускать Сведберга и других игроков в Россию. Это невозможно»
28 февраля 2022, 14:32
2
«Локомотив» согласовал трансфер Сведберга. Это рекордная продажа для «Хаммарбю» (Expressen)
22 февраля 2022, 11:08
2
«Хаммарбю» не отпустит Сведберга в «Локомотив» дешевле, чем за 6-7 миллионов («РБ Спорт»)
21 февраля 2022, 18:56
3
«Локомотив» оставит Сведберга в «Хаммарбю» до лета, если договорится о переходе («СЭ»)
21 февраля 2022, 15:20
1
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Последние матчи
Все
Мальме
Хаммарбю
Швеция. Аллсвенскан, 2 тур
Мальме
2 : 0
07.04.2024
Хаммарбю
Швеция. Аллсвенскан, 3 тур
Вернаму
0 : 4
15.04.2024
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 3 тур
Хаммарбю
3 : 0
15.04.2024
Эльфсборг
Швеция. Аллсвенскан, 4 тур
Мальме
1 : 0
20.04.2024
Вестерос
Швеция. Аллсвенскан, 4 тур
Хэкен
2 : 1
21.04.2024
Хаммарбю
Швеция. Аллсвенскан, 6 тур
Мальме
5 : 0
28.04.2024
АИК
Швеция. Аллсвенскан, 5 тур
Юргорден
0 : 1
25.04.2024
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 4 тур
Мальме
1 : 0
20.04.2024
Вестерос
Швеция. Аллсвенскан, 3 тур
Вернаму
0 : 4
15.04.2024
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 2 тур
Мальме
2 : 0
07.04.2024
Хаммарбю
Швеция. Аллсвенскан, 6 тур
Хаммарбю
2 : 1
29.04.2024
Вестерос
Швеция. Аллсвенскан, 5 тур
Хальмстад
2 : 1
25.04.2024
Хаммарбю
Швеция. Аллсвенскан, 4 тур
Хэкен
2 : 1
21.04.2024
Хаммарбю
Швеция. Аллсвенскан, 3 тур
Хаммарбю
3 : 0
15.04.2024
Эльфсборг
Швеция. Аллсвенскан, 2 тур
Мальме
2 : 0
07.04.2024
Хаммарбю

Мальме - Хаммарбю: обзор матча 07 апреля 2024

Мальме
07.04.2024, воскресенье, 15:00
Швеция. Аллсвенскан, 2 тур
2 : 0
Матч завершен
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Хаммарбю
34' И. Телин
48' И. Телин
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Мальме - Хаммарбю
Матч завершен
Замена
Себастьян Йоргенсен ️️️️➡️️ Себастьян Нанаси
84'
Замена
Стефано Веччиа ️️️️➡️️ Эрик Ботхейм
73'
66'
Замена
Markus Karlsson ️️️️➡️️ Эдвин Куртулуш
65'
Желтая карточка
Jusef Erabi
ГОЛ! 2:0
Исаак Телин
48'
43'
Желтая карточка
Эдвин Куртулуш
ГОЛ! 1:0
Исаак Телин
34'
Желтая карточка
Лассе-Берг Йонсен
18'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мальме
27
Йохан Далин
ВР
25
Бузанелло
ЛЗ
18
Понтус Янссон
(К) ЦЗ
19
Дерек Корнелиус
ЦЗ
17
Йенс Стригер Ларсен
ПЗ
23
Лассе-Берг Йонсен
ЦП
8
Серхио Пенья
АП
11
Себастьян Нанаси
ЛВ
20
Эрик Ботхейм
ЦФ
9
Исаак Телин
ЦФ
Главный тренер
Хенрик Ридстрем
Хаммарбю
30
Шакилль Пинас
ЦЗ
26
Фредерик Винтер
ЦЗ
4
Эдвин Куртулуш
ПЗ
9
Jusef Erabi
ЦФ
13
Mads Fenger
ЦФ
20
Nahir Besara
(К) ЦФ
8
Frederik Hammar
ЦФ
1
Oliver Dovin
ЦФ
Главный тренер
Ким Хелльберг
Мальме
1
Рикардо Фридрих
ВР
5
Серен Рикс
ЦП
14
Себастьян Йоргенсен
ПВ
21
Стефано Веччиа
ПВ
Хаммарбю
22
Markus Karlsson
ЦЗ
5
Тесфальдет Теки
ЦП
7
Виктор Джуканович
ЛВ
18
Монтадер Маджид
ПВ
21
Simon Strand
ЦФ
25
Davor Blažević
ЦФ
4-1-2-2
27
Далин
25
Бузанелло
18
Янссон
19
Корнелиус
17
Стригер Ларсен
23
Йонсен
11
Нанаси
8
Пенья
9
Телин
20
Ботхейм
3-5
4
Куртулуш
26
Винтер
30
Пинас
9
1
8
20
13
11
Нанаси
14
Йоргенсен
14
Йоргенсен
11
Нанаси
20
Ботхейм
21
Веччиа
21
Веччиа
20
Ботхейм
4
Куртулуш
22
22
4
Куртулуш
Остались в запасе
Мальме
Хаммарбю
1
Рикардо Фридрих
ВР
5
Серен Рикс
ЦП
Главный тренер
Хенрик Ридстрем
5
Тесфальдет Теки
ЦП
7
Виктор Джуканович
ЛВ
18
Монтадер Маджид
ПВ
21
Simon Strand
ЦФ
25
Davor Blažević
ЦФ
Главный тренер
Ким Хелльберг
Остались в запасе
1
Рикардо Фридрих
ВР
5
Серен Рикс
ЦП
Остались в запасе
5
Тесфальдет Теки
ЦП
7
Виктор Джуканович
ЛВ
18
Монтадер Маджид
ПВ
21
Simon Strand
ЦФ
25
Davor Blažević
ЦФ
Главный тренер
Хенрик Ридстрем
Главный тренер
Ким Хелльберг
Статистика матча Мальме - Хаммарбю
1
2
Всего ударов по воротам
23
7
Удары в створ
10
3
Владение мячом %
55
45
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
7
1
Нарушения
9
11
Офсайды
3
1
Количество передач
518
431
Сейвы
3
6
Точность передач %
80
80
Удары мимо ворот
9
3
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
14
3
Удары из-за пределов штрафной
9
4
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Adam Ladeback, Sweden
Стадион:
Stadion, Malmo
Швеция. Аллсвенскан
Все
Текущие
Будущие
Швеция. Аллсвенскан, 7 тур
Кальмар
- : -
04.05.2024
Хальмстад
Швеция. Аллсвенскан, 7 тур
Мьеллбю
- : -
04.05.2024
Броммапойкарна
Швеция. Аллсвенскан, 7 тур
Сириус
- : -
04.05.2024
Хэкен
Швеция. Аллсвенскан, 7 тур
Эльфсборг
- : -
05.05.2024
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 7 тур
Вестерос
- : -
05.05.2024
Юргорден
Швеция. Аллсвенскан, 7 тур
Кальмар
- : -
04.05.2024
Хальмстад
Швеция. Аллсвенскан, 7 тур
Мьеллбю
- : -
04.05.2024
Броммапойкарна
Швеция. Аллсвенскан, 7 тур
Сириус
- : -
04.05.2024
Хэкен
Швеция. Аллсвенскан, 7 тур
Эльфсборг
- : -
05.05.2024
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 7 тур
Вестерос
- : -
05.05.2024
Юргорден
Россия
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