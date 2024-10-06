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Расписание матчей
Южная Корея. Кей-лига
Инчхон Юнайтед - Канвон
Инчхон Юнайтед - Канвон: обзор матча 06 октября 2024
Инчхон Юнайтед
06.10.2024, воскресенье, 09:00
Южная Корея. Кей-лига, 33 тур
1 : 3
Завершен
Канвон
73'
S. Hong
34'
Y. Min-hyuk
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Инчхон Юнайтед - Канвон
Замена
D. Kim
️️️️
C. Woo-jin
90'
+3
88'
Желтая карточка
J. Jun-Seo
77'
Замена
J. Jun-Seo
️️️️
S. Jun-Seok
ГОЛ! 1:1!
S. Hong
Пас отдал
Y. Kim
73'
69'
Замена
В. Габриэль
️️️️
Ф. Ковачевич
60'
Замена
️️️️
I. Yu
Замена
G. Fernandes
️️️️
B. Kim
59'
Замена
S. Hong
️️️️
P. Mpoku
59'
56'
Желтая карточка
S. Jun-Seok
Красная карточка
M. Jonjić
53'
Замена
Y. Kim
️️️️
D. Kim
46'
Желтая карточка
G. Kim
37'
34'
ГОЛ! 0:1!
Y. Min-hyuk
Пас отдал
I. Yu
Желтая карточка
D. Kim
32'
10'
Пенальти не реализован!
Ф. Ковачевич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Инчхон Юнайтед
25
Beom-su Lee
ВР
82
Matej Jonjić
ЦЗ
4
Gun-hee Kim
ЦЗ
23
Dong-yun Jeong
ЦЗ
2
Kyeong-hyeon Min
ЦП
7
Do-hyeok Kim
ЦП
5
Myung Joo Lee
ЦП
66
Choi Woo-jin
ЦП
27
Bo-seob Kim
ЦФ
40
Paul-JosÃ© Mpoku
ЦФ
9
Стефан Мугоша
ЦФ
Главный тренер
Сун-Хван Чо
Канвон
1
Kwang-yeon Lee
ВР
2
Yeong-bin Kim
ЦЗ
13
Ли Ги-Хёк
ЦЗ
88
Hwang Mun-ki
ЦЗ
97
You-Hyeon Lee
ЦЗ
63
Song Jun-Seok
ЦЗ
23
Марко Тучи
ЦЗ
18
Kang-gook Kim
ЦП
47
Yang Min-hyuk
ЦФ
19
Франко Ковачевич
ЦФ
17
In-su Yu
ЦФ
Главный тренер
Чон-Хван Юн
Инчхон Юнайтед
1
Seong-jun Min
ВР
28
Yeon-su Kim
ЦЗ
47
Dong-min Kim
ЦЗ
17
Seong-min Kim
ЦЗ
66
Kim Se-hoon
ЦП
77
Park Seung-ho
ЦФ
24
Kim Min-Seok
ЦФ
11
Gerso Fernandes
ЦФ
42
Si-hoo Hong
ЦФ
Канвон
1
Park Cheong-hyo
ВР
20
Seok-yeong Yun
ЦЗ
47
Shin Min-Ha
ЦЗ
16
Uh-seok Kim
ЦЗ
6
Kim Dong-Hyun
ЦФ
15
Jin Jun-Seo
ЦФ
22
Sang-heon Lee
ЦФ
63
Витор Габриэль
ЦФ
37
Han-min Jung
ЦФ
3-4-3
25
82
4
23
2
5
66
7
9
Мугоша
40
27
3-2-1-3
1
97
63
23
Тучи
13
Ги-Хёк
88
18
17
19
Ковачевич
47
7
28
28
7
66
47
47
66
27
11
11
27
40
42
42
40
63
15
15
63
19
Ковачевич
63
Габриэль
63
Габриэль
19
Ковачевич
Остались в запасе
Инчхон Юнайтед
Канвон
1
Seong-jun Min
ВР
17
Seong-min Kim
ЦЗ
66
Kim Se-hoon
ЦП
77
Park Seung-ho
ЦФ
24
Kim Min-Seok
ЦФ
Главный тренер
Сун-Хван Чо
1
Park Cheong-hyo
ВР
20
Seok-yeong Yun
ЦЗ
47
Shin Min-Ha
ЦЗ
16
Uh-seok Kim
ЦЗ
6
Kim Dong-Hyun
ЦФ
22
Sang-heon Lee
ЦФ
37
Han-min Jung
ЦФ
Главный тренер
Чон-Хван Юн
Остались в запасе
1
Seong-jun Min
ВР
17
Seong-min Kim
ЦЗ
66
Kim Se-hoon
ЦП
77
Park Seung-ho
ЦФ
24
Kim Min-Seok
ЦФ
Остались в запасе
1
Park Cheong-hyo
ВР
20
Seok-yeong Yun
ЦЗ
47
Shin Min-Ha
ЦЗ
16
Uh-seok Kim
ЦЗ
6
Kim Dong-Hyun
ЦФ
22
Sang-heon Lee
ЦФ
37
Han-min Jung
ЦФ
Главный тренер
Сун-Хван Чо
Главный тренер
Чон-Хван Юн
Статистика матча Инчхон Юнайтед - Канвон
2
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Инчхон Юнайтед
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Инчхон Юнайтед
- : -
29.11.2026
Канвон
Южная Корея. Кей-лига, 36 тур
Инчхон Юнайтед
2 : 1
21.11.2026
Ульсан Хендэ
Южная Корея. Кей-лига, 35 тур
Тэджон
2 : 0
08.11.2026
Инчхон Юнайтед
Южная Корея. Кей-лига, 34 тур
Сеул
0 : 1
01.11.2026
Инчхон Юнайтед
Южная Корея. Кей-лига, 33 тур
Инчхон Юнайтед
3 : 1
24.10.2026
Чеджу
Южная Корея. Кей-лига, 32 тур
Канвон
1 : 1
18.10.2026
Инчхон Юнайтед
Канвон
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Инчхон Юнайтед
- : -
29.11.2026
Канвон
Южная Корея. Кей-лига, 36 тур
Канвон
1 : 3
21.11.2026
Тэджон
Южная Корея. Кей-лига, 35 тур
Канвон
3 : 2
08.11.2026
Чонбук Хендай Моторс
Южная Корея. Кей-лига, 34 тур
Ульсан Хендэ
2 : 1
01.11.2026
Канвон
Южная Корея. Кей-лига, 33 тур
Сеул
1 : 1
24.10.2026
Канвон
Южная Корея. Кей-лига, 32 тур
Канвон
1 : 1
18.10.2026
Инчхон Юнайтед
Информация о матче
Главный судья:
Yong-woo Kim, South Korea
Стадион:
Incheon Football Stadium, Incheon
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