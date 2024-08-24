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Расписание матчей
Южная Корея. Кей-лига
Инчхон Юнайтед - Чонбук Хендай Моторс
Инчхон Юнайтед - Чонбук Хендай Моторс: обзор матча 24 августа 2024
Инчхон Юнайтед
24.08.2024, суббота, 13:30
Южная Корея. Кей-лига, 28 тур
0 : 1
Завершен
Чонбук Хендай Моторс
8'
Д. Гю Ким
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Инчхон Юнайтед - Чонбук Хендай Моторс
90'
+7
Замена
J. Koo
️️️️
С. Мин-Кю
Замена
K. Min
️️️️
J. Sin
90'
+3
Замена
D. Kim
️️️️
B. Kim
90'
+3
Замена
J. Mun
️️️️
M. Joo Lee
90'
+3
87'
Замена
C. Park
️️️️
H. Ahn
85'
Желтая карточка
J. Hong
Замена
P. Seung-ho
️️️️
D. Kim
79'
68'
Замена
К. Чан Хун
️️️️
A.
46'
Замена
С. Мин-Кю
️️️️
H.
45'
+3
Желтая карточка
Д. Гю Ким
8'
ГОЛ! 0:1!
Д. Гю Ким
Пас отдал
H.
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Инчхон Юнайтед
1
Seong-jun Min
ВР
23
Dong-yun Jeong
ЦЗ
82
Matej Jonjić
ЦЗ
4
Gun-hee Kim
ЦЗ
17
Seong-min Kim
ЦЗ
66
Choi Woo-jin
ЦП
5
Myung Joo Lee
ЦП
8
Jin-ho Sin
ЦП
7
Do-hyeok Kim
ЦП
11
Gerso Fernandes
ЦФ
9
Стефан Мугоша
ЦФ
Главный тренер
Сун-Хван Чо
Чонбук Хендай Моторс
1
Jun-hong Kim
ВР
26
Jeong-ho Hong
ЦЗ
77
Tae-hyeon Kim
ЦЗ
4
Джин-Себ Пак
ОП
94
Hyeon-beom Ahn
ЦП
8
Guk-yeong Han
ЦП
97
Джин Гю Ким
ЦП
28
Yeong-jae Lee
ЦП
76
Hernandes
ЦП
9
T. Orobo
ЦФ
15
Andrigo
ЦФ
Инчхон Юнайтед
29
Yu-seong Kim
ВР
47
Dong-min Kim
ЦЗ
28
Yeon-su Kim
ЦЗ
6
Ji-hwan Mun
ЦЗ
2
Kyeong-hyeon Min
ЦП
77
Park Seung-ho
ЦФ
40
Paul-JosÃ© Mpoku
ЦФ
27
Bo-seob Kim
ЦФ
42
Si-hoo Hong
ЦФ
Чонбук Хендай Моторс
23
Jung-hoon Kim
ВР
21
Chang-woo Park
ЦЗ
15
Ja-ryong Koo
ЦЗ
22
Ким Чжин-Су
ЦЗ
19
Бисмарк Аджей-Боатенг
ЦЗ
12
Сон Мин-Кю
ЛВ
22
Квон Чан Хун
ПВ
10
Lee Seung-Woo
ЦФ
7
Jin-woo Jeon
ЦФ
4-4-2
1
23
4
17
82
66
8
7
5
9
Мугоша
11
2-1-5-2
1
26
77
4
Пак
94
97
Ким
28
76
8
15
9
47
47
5
6
6
5
8
2
2
8
7
77
77
7
27
27
94
21
21
94
Мин-Кю
15
15
Мин-Кю
76
12
Мин-Кю
12
Мин-Кю
76
15
22
Чан Хун
22
Чан Хун
15
Остались в запасе
Инчхон Юнайтед
Чонбук Хендай Моторс
29
Yu-seong Kim
ВР
28
Yeon-su Kim
ЦЗ
40
Paul-JosÃ© Mpoku
ЦФ
42
Si-hoo Hong
ЦФ
Главный тренер
Сун-Хван Чо
23
Jung-hoon Kim
ВР
22
Ким Чжин-Су
ЦЗ
19
Бисмарк Аджей-Боатенг
ЦЗ
10
Lee Seung-Woo
ЦФ
7
Jin-woo Jeon
ЦФ
Остались в запасе
29
Yu-seong Kim
ВР
28
Yeon-su Kim
ЦЗ
40
Paul-JosÃ© Mpoku
ЦФ
42
Si-hoo Hong
ЦФ
Остались в запасе
23
Jung-hoon Kim
ВР
22
Ким Чжин-Су
ЦЗ
19
Бисмарк Аджей-Боатенг
ЦЗ
10
Lee Seung-Woo
ЦФ
7
Jin-woo Jeon
ЦФ
Главный тренер
Сун-Хван Чо
Статистика матча Инчхон Юнайтед - Чонбук Хендай Моторс
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Инчхон Юнайтед
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Инчхон Юнайтед
- : -
29.11.2026
Канвон
Южная Корея. Кей-лига, 36 тур
Инчхон Юнайтед
2 : 1
21.11.2026
Ульсан Хендэ
Южная Корея. Кей-лига, 35 тур
Тэджон
2 : 0
08.11.2026
Инчхон Юнайтед
Южная Корея. Кей-лига, 34 тур
Сеул
0 : 1
01.11.2026
Инчхон Юнайтед
Южная Корея. Кей-лига, 33 тур
Инчхон Юнайтед
3 : 1
24.10.2026
Чеджу
Южная Корея. Кей-лига, 32 тур
Канвон
1 : 1
18.10.2026
Инчхон Юнайтед
Чонбук Хендай Моторс
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Ульсан Хендэ
- : -
29.11.2026
Чонбук Хендай Моторс
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Касима Антлерс
3 : 0
25.11.2026
Чонбук Хендай Моторс
Южная Корея. Кей-лига, 36 тур
Чонбук Хендай Моторс
0 : 1
21.11.2026
Сеул
Южная Корея. Кей-лига, 35 тур
Канвон
3 : 2
08.11.2026
Чонбук Хендай Моторс
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Чонбук Хендай Моторс
2 : 0
03.11.2026
Джохор
Южная Корея. Кей-лига, 34 тур
Чонбук Хендай Моторс
0 : 0
31.10.2026
Тэджон
Информация о матче
Главный судья:
Byungjin Park, South Korea
Стадион:
Incheon Football Stadium, Incheon
Новости команд
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Инчхон Юнайтед
Чонбук Хендай Моторс
Российский игрок из Лиги чемпионов может перейти в клуб из Китая или Южной Кореи
16 января
Определились все пары 1/4 финала азиатской Лиги чемпионов
2024.02.26 18:33
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