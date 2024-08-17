Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Южная Корея. Кей-лига
Чонбук Хендай Моторс - Пхохан Стилерс
Чонбук Хендай Моторс - Пхохан Стилерс: обзор матча 17 августа 2024
Чонбук Хендай Моторс
17.08.2024, суббота, 13:00
Южная Корея. Кей-лига, 27 тур
2 : 1
Завершен
Пхохан Стилерс
44'
A.
90+10'
К. Чан Хун
72'
W.
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Чонбук Хендай Моторс - Пхохан Стилерс
ГОЛ! 2:1!
К. Чан Хун
Пас отдал
T. Kim
90'
+10
Желтая карточка
J. Hong
90'
Замена
K. Ha-Jun
️️️️
Y. Lee
90'
Замена
С. Мин-Кю
️️️️
H.
90'
Замена
К. Чан Хун
️️️️
A.
76'
Замена
J. Jeon
️️️️
T. Orobo
76'
72'
ГОЛ! 1:1!
W.
68'
Замена
L. Ho-jae
️️️️
J. An
Желтая карточка
Д. Гю Ким
62'
Замена
S. Lee
️️️️
G. Han
61'
57'
Замена
J. Kim
️️️️
C. Han
46'
Замена
J. Jeong
️️️️
Т. Ли
ГОЛ! 1:0!
A.
44'
42'
Желтая карточка
Т. Ли
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чонбук Хендай Моторс
1
Jun-hong Kim
ВР
77
Tae-hyeon Kim
ЦЗ
26
Jeong-ho Hong
ЦЗ
4
Джин-Себ Пак
ОП
8
Guk-yeong Han
ЦП
97
Джин Гю Ким
ЦП
76
Hernandes
ЦП
94
Hyeon-beom Ahn
ЦП
28
Yeong-jae Lee
ЦП
9
T. Orobo
ЦФ
15
Andrigo
ЦФ
Пхохан Стилерс
21
In-jae Hwang
ВР
2
Jeong-won Eo
ЦЗ
17
Тхэ-Сок Ли
ЦЗ
77
Wanderson
ЦЗ
4
Min-kwang Jeon
ЦЗ
39
Sang-ki Min
ЦЗ
17
Kwang-hun Shin
ЦЗ
19
Min-ho Yoon
ЦП
18
Chan-hee Han
ЦП
9
Jaejun An
ЦФ
48
Yun-sang Hong
ЦФ
Главный тренер
Тэ-Ха Пак
Чонбук Хендай Моторс
23
Jung-hoon Kim
ВР
22
Ким Чжин-Су
ЦЗ
12
Сон Мин-Кю
ЛВ
17
Soo-bin Lee
ЦП
15
Kim Ha-Jun
ЦП
22
Квон Чан Хун
ПВ
7
Jin-woo Jeon
ЦФ
10
Lee Seung-Woo
ЦФ
16
Park Jae-yong
ЦФ
Пхохан Стилерс
23
Seung-hwan Lee
ВР
55
Hyeon-woong Choi
ЦЗ
27
Jae-hee Jeong
ЦП
14
Yong-jun Heo
ЦП
14
Jong-uh Kim
ЦП
16
Kim Dong-jin
ЦП
9
Lee Ho-jae
ЦФ
83
Seong-jun Jo
ЦФ
10
Sung-dong Baek
ЦФ
2-1-5-2
1
77
26
4
Пак
97
Ким
76
94
28
8
15
9
3-2-2-2
21
4
39
17
17
Ли
77
19
18
48
9
8
17
17
8
28
15
15
28
76
12
Мин-Кю
12
Мин-Кю
76
15
22
Чан Хун
22
Чан Хун
15
9
7
7
9
17
Ли
27
27
17
Ли
18
14
14
18
9
9
9
9
Остались в запасе
Чонбук Хендай Моторс
Пхохан Стилерс
23
Jung-hoon Kim
ВР
22
Ким Чжин-Су
ЦЗ
10
Lee Seung-Woo
ЦФ
16
Park Jae-yong
ЦФ
23
Seung-hwan Lee
ВР
55
Hyeon-woong Choi
ЦЗ
14
Yong-jun Heo
ЦП
16
Kim Dong-jin
ЦП
83
Seong-jun Jo
ЦФ
10
Sung-dong Baek
ЦФ
Главный тренер
Тэ-Ха Пак
Остались в запасе
23
Jung-hoon Kim
ВР
22
Ким Чжин-Су
ЦЗ
10
Lee Seung-Woo
ЦФ
16
Park Jae-yong
ЦФ
Остались в запасе
23
Seung-hwan Lee
ВР
55
Hyeon-woong Choi
ЦЗ
14
Yong-jun Heo
ЦП
16
Kim Dong-jin
ЦП
83
Seong-jun Jo
ЦФ
10
Sung-dong Baek
ЦФ
Главный тренер
Тэ-Ха Пак
Статистика матча Чонбук Хендай Моторс - Пхохан Стилерс
2
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Чонбук Хендай Моторс
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Ульсан Хендэ
- : -
29.11.2026
Чонбук Хендай Моторс
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Касима Антлерс
3 : 0
25.11.2026
Чонбук Хендай Моторс
Южная Корея. Кей-лига, 36 тур
Чонбук Хендай Моторс
0 : 1
21.11.2026
Сеул
Южная Корея. Кей-лига, 35 тур
Канвон
3 : 2
08.11.2026
Чонбук Хендай Моторс
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Чонбук Хендай Моторс
2 : 0
03.11.2026
Джохор
Южная Корея. Кей-лига, 34 тур
Чонбук Хендай Моторс
0 : 0
31.10.2026
Тэджон
Пхохан Стилерс
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Пхохан Стилерс
2 : 4
28.11.2026
Кванджу
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Пхохан Стилерс
2 : 4
28.11.2026
Кванджу
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Киото Санга
1 : 0
24.11.2026
Пхохан Стилерс
Южная Корея. Кей-лига, 36 тур
Пхохан Стилерс
1 : 1
21.11.2026
Аньянг
Южная Корея. Кей-лига, 35 тур
Пучхон
2 : 2
08.11.2026
Пхохан Стилерс
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Пхохан Стилерс
3 : 3
04.11.2026
Гамба Осака
Информация о матче
Главный судья:
Woosung Kim, South Korea
Стадион:
Чонджу Уорлд Кап Стэдиум
Новости команд
Все
Чонбук Хендай Моторс
Пхохан Стилерс
«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого стартовал в азиатской ЛЧ с крупной победы
2024.09.17 16:58
6
Определились все пары 1/4 финала азиатской Лиги чемпионов
2024.02.26 18:33
4
Товарищеский матч. «Зенит» разгромил «Чжонбук», 17-летний Педро вновь забил
2024.01.24 19:10
16
«Зенит» – «Чжонбук Хендай Моторс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 января 2024
2024.01.24 15:50
Итоги жеребьевки 1/8 финала азиатской Лиги чемпионов
2023.12.28 23:36
Определились все пары 1/4 финала азиатской Лиги чемпионов
2024.02.26 18:33
4
Товарищеский матч. «Зенит» разгромил «Чжонбук», 17-летний Педро вновь забил
2024.01.24 19:10
16
«Зенит» – «Чжонбук Хендай Моторс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 января 2024
2024.01.24 15:50
Итоги жеребьевки 1/8 финала азиатской Лиги чемпионов
2023.12.28 23:36
Экс-тренер «Челси» Ди Маттео получил должность в корейском клубе
2023.01.05 10:33
«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого стартовал в азиатской ЛЧ с крупной победы
2024.09.17 16:58
6
Итоги жеребьевки 1/8 финала азиатской Лиги чемпионов
2023.12.28 23:36
Чемпион Южной Кореи «Чжонбук Хендай Моторс» купил российского форварда Ильюченко
2021.01.18 19:43
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+