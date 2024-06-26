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Расписание матчей
Южная Корея. Кей-лига
Чонбук Хендай Моторс - Пхохан Стилерс
Чонбук Хендай Моторс - Пхохан Стилерс: обзор матча 26 июня 2024
Чонбук Хендай Моторс
26.06.2024, среда, 13:30
Южная Корея. Кей-лига, 19 тур
1 : 1
Завершен
Пхохан Стилерс
16'
T. Orobo
20'
O. Alionço
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Чонбук Хендай Моторс - Пхохан Стилерс
85'
Замена
J. Jeong
️️️️
K. In-Sung
Замена
Б. Аджей-Боатенг
️️️️
J. Koo
79'
Замена
H.
️️️️
T. Orobo
79'
Желтая карточка
T. Orobo
78'
Замена
М. Сон Мин
️️️️
С. Мин-Кю
65'
Замена
Y. Lee
️️️️
J. Byung-kwan
46'
46'
Замена
L. Ho-jae
️️️️
J. Teixeira
20'
ГОЛ! 1:1!
O. Alionço
ГОЛ! 1:0!
T. Orobo
Пас отдал
С. Мин-Кю
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чонбук Хендай Моторс
26
Jeong Min-ki
ВР
15
Ja-ryong Koo
ЦЗ
28
Jaeik Lee
ЦЗ
22
Ким Чжин-Су
ЦЗ
23
Ким Та-Хван
ПЗ
12
Сон Мин-Кю
ЛВ
14
Jeon Byung-kwan
ЦП
17
Soo-bin Lee
ЦП
94
Hyeon-beom Ahn
ЦП
9
T. Orobo
ЦФ
Пхохан Стилерс
21
In-jae Hwang
ВР
2
Jeong-won Eo
ЦЗ
3
Dong-hee Lee
ЦЗ
4
Min-kwang Jeon
ЦЗ
77
Wanderson
ЦЗ
19
Min-ho Yoon
ЦП
18
Chan-hee Han
ЦП
25
Jorge Teixeira
ЦП
80
Oberdan Alionço
ЦП
10
Sung-dong Baek
ЦФ
Главный тренер
Тэ-Ха Пак
Чонбук Хендай Моторс
23
Jung-hoon Kim
ВР
25
Tae-uk Jeong
ЦЗ
21
Chang-woo Park
ЦЗ
19
Бисмарк Аджей-Боатенг
ЦЗ
27
Мун Сон Мин
ЛВ
76
Hernandes
ЦП
28
Yeong-jae Lee
ЦП
16
Park Jae-yong
ЦФ
Пхохан Стилерс
23
Seung-hwan Lee
ВР
17
Kwang-hun Shin
ЦЗ
16
Kim Dong-jin
ЦП
27
Jae-hee Jeong
ЦП
14
Yong-jun Heo
ЦП
9
Lee Ho-jae
ЦФ
7
Kim In-Sung
ЦФ
48
Yun-sang Hong
ЦФ
4-3-1-1
26
15
28
22
Ким Чжин-Су
23
Та-Хван
14
17
94
12
Мин-Кю
9
4-4-1
21
3
4
77
2
18
25
80
19
10
15
19
Аджей-Боатенг
19
Аджей-Боатенг
15
9
76
76
9
14
28
28
14
12
Мин-Кю
27
Сон Мин
27
Сон Мин
12
Мин-Кю
27
27
25
9
9
25
7
7
Остались в запасе
Чонбук Хендай Моторс
Пхохан Стилерс
23
Jung-hoon Kim
ВР
25
Tae-uk Jeong
ЦЗ
21
Chang-woo Park
ЦЗ
16
Park Jae-yong
ЦФ
23
Seung-hwan Lee
ВР
17
Kwang-hun Shin
ЦЗ
16
Kim Dong-jin
ЦП
14
Yong-jun Heo
ЦП
48
Yun-sang Hong
ЦФ
Главный тренер
Тэ-Ха Пак
Остались в запасе
23
Jung-hoon Kim
ВР
25
Tae-uk Jeong
ЦЗ
21
Chang-woo Park
ЦЗ
16
Park Jae-yong
ЦФ
Остались в запасе
23
Seung-hwan Lee
ВР
17
Kwang-hun Shin
ЦЗ
16
Kim Dong-jin
ЦП
14
Yong-jun Heo
ЦП
48
Yun-sang Hong
ЦФ
Главный тренер
Тэ-Ха Пак
Статистика матча Чонбук Хендай Моторс - Пхохан Стилерс
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Чонбук Хендай Моторс
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Ульсан Хендэ
- : -
29.11.2026
Чонбук Хендай Моторс
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Касима Антлерс
3 : 0
25.11.2026
Чонбук Хендай Моторс
Южная Корея. Кей-лига, 36 тур
Чонбук Хендай Моторс
0 : 1
21.11.2026
Сеул
Южная Корея. Кей-лига, 35 тур
Канвон
3 : 2
08.11.2026
Чонбук Хендай Моторс
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Чонбук Хендай Моторс
2 : 0
03.11.2026
Джохор
Южная Корея. Кей-лига, 34 тур
Чонбук Хендай Моторс
0 : 0
31.10.2026
Тэджон
Пхохан Стилерс
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Пхохан Стилерс
2 : 4
28.11.2026
Кванджу
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Пхохан Стилерс
2 : 4
28.11.2026
Кванджу
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Киото Санга
1 : 0
24.11.2026
Пхохан Стилерс
Южная Корея. Кей-лига, 36 тур
Пхохан Стилерс
1 : 1
21.11.2026
Аньянг
Южная Корея. Кей-лига, 35 тур
Пучхон
2 : 2
08.11.2026
Пхохан Стилерс
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Пхохан Стилерс
3 : 3
04.11.2026
Гамба Осака
Информация о матче
Главный судья:
Dong Jun Lee, South Korea
Стадион:
Чонджу Уорлд Кап Стэдиум
Новости команд
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Чонбук Хендай Моторс
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