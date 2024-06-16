Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Южная Корея. Кей-лига
Чонбук Хендай Моторс - Инчхон Юнайтед
Чонбук Хендай Моторс - Инчхон Юнайтед: обзор матча 16 июня 2024
Чонбук Хендай Моторс
16.06.2024, воскресенье, 12:00
Южная Корея. Кей-лига, 17 тур
2 : 2
Завершен
Инчхон Юнайтед
9'
М. Сон Мин
71'
М. Сон Мин
77'
D. Kim
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Чонбук Хендай Моторс - Инчхон Юнайтед
90'
+13
Желтая карточка
J. Sin
Желтая карточка
С. Мин-Кю
90'
+13
Замена
J. Koo
️️️️
P. Jae-yong
90'
+5
81'
Замена
D. Jeong
️️️️
G. Fernandes
Замена
Б. Аджей-Боатенг
️️️️
Y. Lee
81'
77'
ГОЛ! 2:1!
D. Kim
Пас отдал
С. Мугоша
ГОЛ! 2:0!
М. Сон Мин
Пас отдал
H. Ahn
71'
Замена
K. Han
️️️️
J. Byung-kwan
68'
59'
Замена
С. Мугоша
️️️️
P. Seung-ho
59'
Замена
P. Mpoku
️️️️
K. Min
46'
Замена
B. Kim
️️️️
С. Чхон
ГОЛ! 1:0!
М. Сон Мин
Пас отдал
P. Jae-yong
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чонбук Хендай Моторс
26
Jeong Min-ki
ВР
25
Tae-uk Jeong
ЦЗ
28
Jaeik Lee
ЦЗ
22
Ким Чжин-Су
ЦЗ
27
Мун Сон Мин
ЛВ
12
Сон Мин-Кю
ЛВ
94
Hyeon-beom Ahn
ЦП
14
Jeon Byung-kwan
ЦП
17
Soo-bin Lee
ЦП
28
Yeong-jae Lee
ЦП
16
Park Jae-yong
ЦФ
Инчхон Юнайтед
25
Beom-su Lee
ВР
55
Kweon Hang-Jin
ЦЗ
4
Ban-suk Oh
ЦЗ
17
Jun-yeob Kim
ЦЗ
4
Gun-hee Kim
ЦЗ
8
Jin-ho Sin
ЦП
7
Do-hyeok Kim
ЦП
2
Kyeong-hyeon Min
ЦП
77
Park Seung-ho
ЦФ
19
Сон-Хун Чхон
ЦФ
11
Gerso Fernandes
ЦФ
Главный тренер
Сун-Хван Чо
Чонбук Хендай Моторс
23
Jung-hoon Kim
ВР
21
Chang-woo Park
ЦЗ
25
Chul-soon Choi
ЦЗ
15
Ja-ryong Koo
ЦЗ
19
Бисмарк Аджей-Боатенг
ЦЗ
71
Kyo-won Han
ЦП
9
T. Orobo
ЦФ
27
Kyu-dong Lee
ЦФ
18
Lee Joon-Ho
ЦФ
Инчхон Юнайтед
1
Seong-jun Min
ВР
2
Harrison Delbridge
ЦЗ
82
Matej Jonjić
ЦЗ
17
Seong-min Kim
ЦЗ
23
Dong-yun Jeong
ЦЗ
6
Ji-hwan Mun
ЦЗ
40
Paul-JosÃ© Mpoku
ЦФ
27
Bo-seob Kim
ЦФ
9
Стефан Мугоша
ЦФ
3-4-2-1
26
25
28
22
Ким Чжин-Су
94
17
28
14
12
Мин-Кю
27
Сон Мин
16
4-3-3
25
4
17
4
55
8
7
2
11
19
Чхон
77
16
15
15
16
28
19
Аджей-Боатенг
19
Аджей-Боатенг
28
14
71
71
14
11
23
23
11
2
40
40
2
19
Чхон
27
27
19
Чхон
77
9
Мугоша
9
Мугоша
77
Остались в запасе
Чонбук Хендай Моторс
Инчхон Юнайтед
23
Jung-hoon Kim
ВР
21
Chang-woo Park
ЦЗ
25
Chul-soon Choi
ЦЗ
9
T. Orobo
ЦФ
27
Kyu-dong Lee
ЦФ
18
Lee Joon-Ho
ЦФ
1
Seong-jun Min
ВР
2
Harrison Delbridge
ЦЗ
82
Matej Jonjić
ЦЗ
17
Seong-min Kim
ЦЗ
6
Ji-hwan Mun
ЦЗ
Главный тренер
Сун-Хван Чо
Остались в запасе
23
Jung-hoon Kim
ВР
21
Chang-woo Park
ЦЗ
25
Chul-soon Choi
ЦЗ
9
T. Orobo
ЦФ
27
Kyu-dong Lee
ЦФ
18
Lee Joon-Ho
ЦФ
Остались в запасе
1
Seong-jun Min
ВР
2
Harrison Delbridge
ЦЗ
82
Matej Jonjić
ЦЗ
17
Seong-min Kim
ЦЗ
6
Ji-hwan Mun
ЦЗ
Главный тренер
Сун-Хван Чо
Статистика матча Чонбук Хендай Моторс - Инчхон Юнайтед
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Чонбук Хендай Моторс
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Ульсан Хендэ
- : -
29.11.2026
Чонбук Хендай Моторс
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Касима Антлерс
3 : 0
25.11.2026
Чонбук Хендай Моторс
Южная Корея. Кей-лига, 36 тур
Чонбук Хендай Моторс
0 : 1
21.11.2026
Сеул
Южная Корея. Кей-лига, 35 тур
Канвон
3 : 2
08.11.2026
Чонбук Хендай Моторс
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Чонбук Хендай Моторс
2 : 0
03.11.2026
Джохор
Южная Корея. Кей-лига, 34 тур
Чонбук Хендай Моторс
0 : 0
31.10.2026
Тэджон
Инчхон Юнайтед
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Инчхон Юнайтед
- : -
29.11.2026
Канвон
Южная Корея. Кей-лига, 36 тур
Инчхон Юнайтед
2 : 1
21.11.2026
Ульсан Хендэ
Южная Корея. Кей-лига, 35 тур
Тэджон
2 : 0
08.11.2026
Инчхон Юнайтед
Южная Корея. Кей-лига, 34 тур
Сеул
0 : 1
01.11.2026
Инчхон Юнайтед
Южная Корея. Кей-лига, 33 тур
Инчхон Юнайтед
3 : 1
24.10.2026
Чеджу
Южная Корея. Кей-лига, 32 тур
Канвон
1 : 1
18.10.2026
Инчхон Юнайтед
Информация о матче
Главный судья:
Sang-Hyeop Chae, South Korea
Стадион:
Чонджу Уорлд Кап Стэдиум
Новости команд
Все
Чонбук Хендай Моторс
Инчхон Юнайтед
Российский игрок из Лиги чемпионов может перейти в клуб из Китая или Южной Кореи
16 января
Определились все пары 1/4 финала азиатской Лиги чемпионов
2024.02.26 18:33
4
Товарищеский матч. «Зенит» разгромил «Чжонбук», 17-летний Педро вновь забил
2024.01.24 19:10
16
«Зенит» – «Чжонбук Хендай Моторс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 января 2024
2024.01.24 15:50
Итоги жеребьевки 1/8 финала азиатской Лиги чемпионов
2023.12.28 23:36
Определились все пары 1/4 финала азиатской Лиги чемпионов
2024.02.26 18:33
4
Товарищеский матч. «Зенит» разгромил «Чжонбук», 17-летний Педро вновь забил
2024.01.24 19:10
16
«Зенит» – «Чжонбук Хендай Моторс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 января 2024
2024.01.24 15:50
Итоги жеребьевки 1/8 финала азиатской Лиги чемпионов
2023.12.28 23:36
Экс-тренер «Челси» Ди Маттео получил должность в корейском клубе
2023.01.05 10:33
Российский игрок из Лиги чемпионов может перейти в клуб из Китая или Южной Кореи
16 января
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+