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Расписание матчей
Южная Корея. Кей-лига
Кимчхон Сангму - Кванджу
Кимчхон Сангму - Кванджу: обзор матча 28 сентября 2024
Кимчхон Сангму
28.09.2024, суббота, 13:00
Южная Корея. Кей-лига, 32 тур
2 : 0
Завершен
Кванджу
48'
M. Jae-hyeon
74'
Д. Ли
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кимчхон Сангму - Кванджу
Замена
D. Park
️️️️
S. Park
79'
Замена
K. Hyun Yu
️️️️
P. Sang-Hyeok
79'
ГОЛ! 2:0!
Д. Ли
Пас отдал
D. Kim
74'
71'
Замена
Y. Heo
️️️️
K. Lee
Замена
D. Kim
️️️️
S. Kim
62'
Замена
S. Maeng
️️️️
S. Won Lee
62'
ГОЛ! 1:0!
M. Jae-hyeon
Пас отдал
K. Bong-Soo
48'
Желтая карточка
C. Park
33'
Замена
M. Jae-hyeon
️️️️
Л. Дон-Жун
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кимчхон Сангму
1
Dong-heon Kim
ВР
20
Kim Kang-San
ЦЗ
30
Kim Bong-Soo
ЦЗ
66
Su-il Park
ЦЗ
14
Seung-wook Park
ЦЗ
20
Chan-yong Park
ЦЗ
8
Seung Won Lee
ЦП
10
Дон-Ген Ли
АП
7
Ли Дон-Жун
ПВ
19
Park Sang-Hyeok
ЦФ
11
Seung-seob Kim
ЦФ
Главный тренер
Чжун-Ен Чун
Кванджу
1
Kyeong-min Kim
ВР
6
Yeong-kyu Ahn
ЦЗ
23
Kyeong-jae Kim
ЦЗ
62
Jin-ho Kim
ЦЗ
4
Jo Seong-Kwon
ЦЗ
22
Jung Ho-Yeon
ЦП
19
Ahn Hyeok-Ju
ЦП
10
Kyoung-Rok Choi
ЦП
7
Ясир Асани
ПВ
10
Kun-hee Lee
ЦФ
8
Heui-kyun Lee
ЦФ
Главный тренер
Джун-Хе Ли
Кимчхон Сангму
32
Joung Myung-jae
ВР
33
Daewon Park
ЦЗ
26
Hyun-taek Cho
ЦЗ
13
Inpyo Oh
ЦЗ
6
Seong-ung Maeng
ЦП
30
Sang-min Lee
ЦП
10
Mo Jae-hyeon
ЦФ
7
Dae-won Kim
ЦФ
99
Kang Hyun Yu
ЦФ
Кванджу
21
Noh Hee-Dong
ВР
45
Byeon Jun-soo
ЦЗ
3
Min-ki Lee
ЦЗ
7
Hu-sung Oh
ЦП
55
Tae-jun Park
ЦП
11
Gabriel Tigrão
ЦП
40
Chang-mu Shin
ЦФ
68
Yool Heo
ЦФ
25
Kim Yun-Ho
ЦФ
3-2-1-2-2
1
66
14
20
30
20
8
10
Ли
7
Дон-Жун
11
19
4-3-1-2
1
23
62
4
6
22
19
10
7
Асани
8
10
66
33
33
66
8
6
6
8
7
Дон-Жун
10
10
7
Дон-Жун
11
7
7
11
19
99
99
19
10
68
68
10
Остались в запасе
Кимчхон Сангму
Кванджу
32
Joung Myung-jae
ВР
26
Hyun-taek Cho
ЦЗ
13
Inpyo Oh
ЦЗ
30
Sang-min Lee
ЦП
Главный тренер
Чжун-Ен Чун
21
Noh Hee-Dong
ВР
45
Byeon Jun-soo
ЦЗ
3
Min-ki Lee
ЦЗ
7
Hu-sung Oh
ЦП
55
Tae-jun Park
ЦП
11
Gabriel Tigrão
ЦП
40
Chang-mu Shin
ЦФ
25
Kim Yun-Ho
ЦФ
Главный тренер
Джун-Хе Ли
Остались в запасе
32
Joung Myung-jae
ВР
26
Hyun-taek Cho
ЦЗ
13
Inpyo Oh
ЦЗ
30
Sang-min Lee
ЦП
Остались в запасе
21
Noh Hee-Dong
ВР
45
Byeon Jun-soo
ЦЗ
3
Min-ki Lee
ЦЗ
7
Hu-sung Oh
ЦП
55
Tae-jun Park
ЦП
11
Gabriel Tigrão
ЦП
40
Chang-mu Shin
ЦФ
25
Kim Yun-Ho
ЦФ
Главный тренер
Чжун-Ен Чун
Главный тренер
Джун-Хе Ли
Статистика матча Кимчхон Сангму - Кванджу
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Кимчхон Сангму
Южная Корея. Кей-лига, 38 тур
Кимчхон Сангму
- : -
05.12.2026
Пхохан Стилерс
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Пучхон
1 : 2
28.11.2026
Кимчхон Сангму
Южная Корея. Кей-лига, 36 тур
Кимчхон Сангму
0 : 1
22.11.2026
Чеджу
Южная Корея. Кей-лига, 35 тур
Кимчхон Сангму
1 : 0
07.11.2026
Аньянг
Южная Корея. Кей-лига, 34 тур
Кванджу
1 : 1
31.10.2026
Кимчхон Сангму
Южная Корея. Кей-лига, 33 тур
Кимчхон Сангму
1 : 2
24.10.2026
Тэджон
Кванджу
Южная Корея. Кей-лига, 38 тур
Аньянг
- : -
05.12.2026
Кванджу
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Пхохан Стилерс
2 : 4
28.11.2026
Кванджу
Южная Корея. Кей-лига, 36 тур
Кванджу
4 : 2
22.11.2026
Пучхон
Южная Корея. Кей-лига, 35 тур
Чеджу
1 : 1
07.11.2026
Кванджу
Южная Корея. Кей-лига, 34 тур
Кванджу
1 : 1
31.10.2026
Кимчхон Сангму
Южная Корея. Кей-лига, 33 тур
Пучхон
0 : 3
24.10.2026
Кванджу
Информация о матче
Стадион:
Gimcheon Stadium, Gimcheon
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