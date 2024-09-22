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Расписание матчей
Южная Корея. Кей-лига
Тэджон - Чонбук Хендай Моторс
Тэджон - Чонбук Хендай Моторс: обзор матча 22 сентября 2024
Тэджон
22.09.2024, воскресенье, 13:00
Южная Корея. Кей-лига, 31 тур
0 : 0
Завершен
Чонбук Хендай Моторс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Тэджон - Чонбук Хендай Моторс
Желтая карточка
С. Ли
90'
+7
Красная карточка
В. Гутковскис
90'
+4
Замена
D. Lim
️️️️
S. Kim
90'
+1
86'
Желтая карточка
Б. Аджей-Боатенг
Желтая карточка
А. Кривоцюк
86'
83'
Замена
T. Orobo
️️️️
A.
Желтая карточка
L. Sang-min
78'
Замена
M. Ishida
️️️️
K. Jun-Beom
73'
72'
Замена
Д. Гю Ким
️️️️
С. Мин-Кю
68'
Желтая карточка
T. Kim
63'
Замена
J. Jeon
️️️️
J. Byung-kwan
63'
Замена
L. Seung-Woo
️️️️
Y. Lee
Замена
В. Гутковскис
️️️️
K. Hyeon-uk
59'
46'
Замена
С. Мин-Кю
️️️️
H.
Желтая карточка
В. Бобсин
26'
24'
Желтая карточка
H.
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тэджон
1
Lee Chang-geun
ВР
4
Hyeon-uh Kim
ЦЗ
92
Lee Sang-min
ЦЗ
33
Ким Мун-Хван
ПЗ
8
Виктор Бобсин
ОП
12
Seung-dae Kim
ЦП
44
Сун-Мин Ли
ЦП
14
Kim Jun-Beom
ЦП
70
Kim Hyeon-uk
ЦФ
98
Антон Кривоцюк
ЦФ
27
Geon-Joo Choi
ЦФ
Главный тренер
Ми-Сун Ли
Чонбук Хендай Моторс
1
Jun-hong Kim
ВР
26
Jeong-ho Hong
ЦЗ
77
Tae-hyeon Kim
ЦЗ
19
Бисмарк Аджей-Боатенг
ЦЗ
4
Джин-Себ Пак
ОП
76
Hernandes
ЦП
94
Hyeon-beom Ahn
ЦП
8
Guk-yeong Han
ЦП
14
Jeon Byung-kwan
ЦП
28
Yeong-jae Lee
ЦП
15
Andrigo
ЦФ
Тэджон
25
Lee Jun-Seo
ВР
22
Jae Suk Oh
ЦЗ
26
Jung-taek Lee
ЦЗ
15
Deok-geun Lim
ЦЗ
7
Masatoshi Ishida
ЦП
8
Se-jong Ju
ЦП
71
Келвин
ПВ
21
In-kyun Kim
ЦФ
19
Владислав Гутковскис
ЦФ
Чонбук Хендай Моторс
23
Jung-hoon Kim
ВР
21
Chang-woo Park
ЦЗ
12
Сон Мин-Кю
ЛВ
15
Kim Ha-Jun
ЦП
97
Джин Гю Ким
ЦП
22
Квон Чан Хун
ПВ
9
T. Orobo
ЦФ
7
Jin-woo Jeon
ЦФ
10
Lee Seung-Woo
ЦФ
3-1-3-3
1
4
92
33
Мун-Хван
8
Бобсин
12
44
Ли
14
27
98
Кривоцюк
70
3-1-5-1
1
26
77
19
Аджей-Боатенг
4
Пак
76
8
14
28
94
15
12
15
15
12
14
7
7
14
70
19
Гутковскис
19
Гутковскис
70
Мин-Кю
97
Ким
97
Ким
Мин-Кю
76
12
Мин-Кю
12
Мин-Кю
76
15
9
9
15
14
7
7
14
28
10
10
28
Остались в запасе
Тэджон
Чонбук Хендай Моторс
25
Lee Jun-Seo
ВР
22
Jae Suk Oh
ЦЗ
26
Jung-taek Lee
ЦЗ
8
Se-jong Ju
ЦП
71
Келвин
ПВ
21
In-kyun Kim
ЦФ
Главный тренер
Ми-Сун Ли
23
Jung-hoon Kim
ВР
21
Chang-woo Park
ЦЗ
15
Kim Ha-Jun
ЦП
22
Квон Чан Хун
ПВ
Остались в запасе
25
Lee Jun-Seo
ВР
22
Jae Suk Oh
ЦЗ
26
Jung-taek Lee
ЦЗ
8
Se-jong Ju
ЦП
71
Келвин
ПВ
21
In-kyun Kim
ЦФ
Остались в запасе
23
Jung-hoon Kim
ВР
21
Chang-woo Park
ЦЗ
15
Kim Ha-Jun
ЦП
22
Квон Чан Хун
ПВ
Главный тренер
Ми-Сун Ли
Статистика матча Тэджон - Чонбук Хендай Моторс
4
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Тэджон
Лига чемпионов АФК Элит, 6 тур
Джохор
- : -
01.12.2026
Тэджон
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Сеул
4 : 1
28.11.2026
Тэджон
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Тэджон
3 : 2
24.11.2026
Бейджин Гуоань
Южная Корея. Кей-лига, 36 тур
Канвон
1 : 3
21.11.2026
Тэджон
Южная Корея. Кей-лига, 35 тур
Тэджон
2 : 0
08.11.2026
Инчхон Юнайтед
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Касива Рейсол
2 : 0
03.11.2026
Тэджон
Чонбук Хендай Моторс
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Ульсан Хендэ
0 : 0
29.11.2026
Чонбук Хендай Моторс
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Касима Антлерс
3 : 0
25.11.2026
Чонбук Хендай Моторс
Южная Корея. Кей-лига, 36 тур
Чонбук Хендай Моторс
0 : 1
21.11.2026
Сеул
Южная Корея. Кей-лига, 35 тур
Канвон
3 : 2
08.11.2026
Чонбук Хендай Моторс
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Чонбук Хендай Моторс
2 : 0
03.11.2026
Джохор
Южная Корея. Кей-лига, 34 тур
Чонбук Хендай Моторс
0 : 0
31.10.2026
Тэджон
Информация о матче
Стадион:
Daejeon World Cup Stadium, Daejeon
Новости команд
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2024.01.24 15:50
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