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Расписание матчей
Южная Корея. Кей-лига
Кванджу - Чеджу
Кванджу - Чеджу: обзор матча 22 сентября 2024
Кванджу
22.09.2024, воскресенье, 10:30
Южная Корея. Кей-лига, 31 тур
0 : 2
Завершен
Чеджу
67'
K. Yoshio
90+2'
S. Jin-Su
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кванджу - Чеджу
90'
+3
Замена
T. Kim
️️️️
G. Kim
90'
+2
ГОЛ! 0:2!
S. Jin-Su
67'
ГОЛ! 0:1!
K. Yoshio
Пас отдал
Y.
60'
Замена
S. Jin-Su
️️️️
J.
60'
Замена
J. Kim
️️️️
R.
Желтая карточка
B. Jun-soo
59'
Замена
Я. Асани
️️️️
H. Kim
55'
Желтая карточка
J. Kim
43'
43'
Желтая карточка
C. Im
43'
Желтая карточка
J. Lee
Замена
G. Tigrão
️️️️
J. Jung
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кванджу
1
Kyeong-min Kim
ВР
62
Jin-ho Kim
ЦЗ
3
Min-ki Lee
ЦЗ
6
Yeong-kyu Ahn
ЦЗ
45
Byeon Jun-soo
ЦЗ
22
Han-gil Kim
ЦП
56
Lee Kang-Hyeon
ЦП
22
Jung Ho-Yeon
ЦП
16
Ji-Hun Jung
ЦП
40
Chang-mu Shin
ЦФ
Главный тренер
Джун-Хе Ли
Чеджу
1
Dong-jun Kim
ВР
26
Chae-min Im
ЦЗ
4
Joo-Hoon Song
ЦЗ
32
Ju-yong Lee
ЦЗ
26
Tae-hyeon Ahn
ЦЗ
28
Geon-ung Kim
ЦП
47
Kaina Yoshio
ЦП
30
Han Jong-Mu
ЦП
17
Reis
ЦП
9
Yuri
ЦФ
11
Jefferson
ЦФ
Главный тренер
Ким Хак-Бум
Кванджу
21
Jun Lee
ВР
4
Jo Seong-Kwon
ЦЗ
7
Hu-sung Oh
ЦП
10
Kyoung-Rok Choi
ЦП
11
Gabriel Tigrão
ЦП
7
Ясир Асани
ПВ
8
Heui-kyun Lee
ЦФ
68
Yool Heo
ЦФ
99
Бека Микелтадзе
ЦФ
Чеджу
21
Chan-gi Ahn
ВР
15
Jun-ho Hong
ЦЗ
71
Tae-hwan Kim
ЦЗ
20
Hong Jae-seok
ЦЗ
5
Italo
ЦП
17
Park Ju-Yeong
ЦП
6
J. Kim
ЦФ
77
Ju-kong Kim
ЦФ
19
Seo Jin-Su
ЦФ
4-4-1
1
62
6
45
3
22
22
16
56
40
4-4-2
1
4
32
26
26
47
30
17
28
11
9
16
11
11
16
22
7
Асани
7
Асани
22
28
71
71
28
17
77
77
17
11
19
19
11
Остались в запасе
Кванджу
Чеджу
21
Jun Lee
ВР
4
Jo Seong-Kwon
ЦЗ
7
Hu-sung Oh
ЦП
10
Kyoung-Rok Choi
ЦП
8
Heui-kyun Lee
ЦФ
68
Yool Heo
ЦФ
99
Бека Микелтадзе
ЦФ
Главный тренер
Джун-Хе Ли
21
Chan-gi Ahn
ВР
15
Jun-ho Hong
ЦЗ
20
Hong Jae-seok
ЦЗ
5
Italo
ЦП
17
Park Ju-Yeong
ЦП
6
J. Kim
ЦФ
Главный тренер
Ким Хак-Бум
Остались в запасе
21
Jun Lee
ВР
4
Jo Seong-Kwon
ЦЗ
7
Hu-sung Oh
ЦП
10
Kyoung-Rok Choi
ЦП
8
Heui-kyun Lee
ЦФ
68
Yool Heo
ЦФ
99
Бека Микелтадзе
ЦФ
Остались в запасе
21
Chan-gi Ahn
ВР
15
Jun-ho Hong
ЦЗ
20
Hong Jae-seok
ЦЗ
5
Italo
ЦП
17
Park Ju-Yeong
ЦП
6
J. Kim
ЦФ
Главный тренер
Джун-Хе Ли
Главный тренер
Ким Хак-Бум
Статистика матча Кванджу - Чеджу
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Кванджу
Южная Корея. Кей-лига, 38 тур
Аньянг
- : -
05.12.2026
Кванджу
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Пхохан Стилерс
2 : 4
28.11.2026
Кванджу
Южная Корея. Кей-лига, 36 тур
Кванджу
4 : 2
22.11.2026
Пучхон
Южная Корея. Кей-лига, 35 тур
Чеджу
1 : 1
07.11.2026
Кванджу
Южная Корея. Кей-лига, 34 тур
Кванджу
1 : 1
31.10.2026
Кимчхон Сангму
Южная Корея. Кей-лига, 33 тур
Пучхон
0 : 3
24.10.2026
Кванджу
Чеджу
Южная Корея. Кей-лига, 38 тур
Чеджу
- : -
05.12.2026
Пучхон
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Аньянг
1 : 0
28.11.2026
Чеджу
Южная Корея. Кей-лига, 36 тур
Кимчхон Сангму
0 : 1
22.11.2026
Чеджу
Южная Корея. Кей-лига, 35 тур
Чеджу
1 : 1
07.11.2026
Кванджу
Южная Корея. Кей-лига, 34 тур
Пхохан Стилерс
1 : 1
01.11.2026
Чеджу
Южная Корея. Кей-лига, 33 тур
Инчхон Юнайтед
3 : 1
24.10.2026
Чеджу
Информация о матче
Главный судья:
Yong-woo Kim, South Korea
Стадион:
Gwangju Football Stadium, Gwangju
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