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Расписание матчей
Южная Корея. Кей-лига
Пхохан Стилерс - Тэгу
Пхохан Стилерс - Тэгу: обзор матча 24 августа 2024
Пхохан Стилерс
24.08.2024, суббота, 13:00
Южная Корея. Кей-лига, 28 тур
1 : 2
Завершен
Тэгу
72'
S. Baek
45+6'
C. Marcelo
51'
J. Won Hwang
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Пхохан Стилерс - Тэгу
90'
+7
Желтая карточка
P. Yong-hui
88'
Замена
Х. Чхоль
️️️️
C.
87'
Замена
P. Yong-hui
️️️️
P. Se-jin
75'
Замена
C. Lee
️️️️
K. Yoshino
ГОЛ! 1:2!
S. Baek
Пас отдал
Т. Ли
72'
64'
Желтая карточка
K. Yoshino
Замена
J. An
️️️️
Y. Heo
54'
51'
ГОЛ! 0:2!
J. Won Hwang
Замена
W.
️️️️
K. In-Sung
46'
Замена
J. Kim
️️️️
K. Dong-jin
46'
45'
+6
ГОЛ! 0:1!
C. Marcelo
Пас отдал
C.
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Пхохан Стилерс
23
Seung-hwan Lee
ВР
2
Jeong-won Eo
ЦЗ
5
Jonathan Aspropotamitis
ЦЗ
4
Min-kwang Jeon
ЦЗ
17
Тхэ-Сок Ли
ЦЗ
19
Min-ho Yoon
ЦП
16
Kim Dong-jin
ЦП
80
Oberdan Alionço
ЦП
14
Yong-jun Heo
ЦП
10
Sung-dong Baek
ЦФ
7
Kim In-Sung
ЦФ
Главный тренер
Тэ-Ха Пак
Тэгу
21
Seung-hun Oh
ВР
7
Jin-hyeok Kim
ЦЗ
40
Park Jin-Young
ЦЗ
4
Caio Marcelo
ЦЗ
22
Seong-won Jang
ЦЗ
2
Jae Won Hwang
ЦП
14
Park Se-jin
ЦП
35
Kyohei Yoshino
ЦП
11
Cesinha
ЦФ
7
Jae-hyeon Go
ЦФ
23
Chi-in Jeong
ЦФ
Главный тренер
Вон-Квон Чой
Пхохан Стилерс
21
In-jae Hwang
ВР
77
Wanderson
ЦЗ
39
Sang-ki Min
ЦЗ
18
Chan-hee Han
ЦП
14
Jong-uh Kim
ЦП
27
Jae-hee Jeong
ЦП
9
Jaejun An
ЦФ
48
Yun-sang Hong
ЦФ
83
Seong-jun Jo
ЦФ
Тэгу
1
Yeong-eun Choi
ВР
29
Jae-Hyun Park
ЦЗ
22
Go Myeong Seok
ЦЗ
33
Хон Чхоль
ЦЗ
8
Chan-dong Lee
ЦП
99
Lucas Barcellos
ЦФ
17
Ítalo
ЦФ
9
Edgar Silva
ЦФ
58
Park Yong-hui
ЦФ
4-4-2
23
2
4
17
Ли
5
19
80
14
16
7
10
4-3-3
21
40
4
22
7
2
14
35
23
7
11
7
77
77
7
16
14
14
16
14
9
9
14
11
33
Чхоль
33
Чхоль
11
35
8
8
35
9
9
14
58
58
14
Остались в запасе
Пхохан Стилерс
Тэгу
21
In-jae Hwang
ВР
39
Sang-ki Min
ЦЗ
18
Chan-hee Han
ЦП
27
Jae-hee Jeong
ЦП
48
Yun-sang Hong
ЦФ
83
Seong-jun Jo
ЦФ
Главный тренер
Тэ-Ха Пак
1
Yeong-eun Choi
ВР
29
Jae-Hyun Park
ЦЗ
22
Go Myeong Seok
ЦЗ
99
Lucas Barcellos
ЦФ
17
Ítalo
ЦФ
Главный тренер
Вон-Квон Чой
Остались в запасе
21
In-jae Hwang
ВР
39
Sang-ki Min
ЦЗ
18
Chan-hee Han
ЦП
27
Jae-hee Jeong
ЦП
48
Yun-sang Hong
ЦФ
83
Seong-jun Jo
ЦФ
Остались в запасе
1
Yeong-eun Choi
ВР
29
Jae-Hyun Park
ЦЗ
22
Go Myeong Seok
ЦЗ
99
Lucas Barcellos
ЦФ
17
Ítalo
ЦФ
Главный тренер
Тэ-Ха Пак
Главный тренер
Вон-Квон Чой
Статистика матча Пхохан Стилерс - Тэгу
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Пхохан Стилерс
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Пхохан Стилерс
2 : 4
28.11.2026
Кванджу
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Пхохан Стилерс
2 : 4
28.11.2026
Кванджу
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Киото Санга
1 : 0
24.11.2026
Пхохан Стилерс
Южная Корея. Кей-лига, 36 тур
Пхохан Стилерс
1 : 1
21.11.2026
Аньянг
Южная Корея. Кей-лига, 35 тур
Пучхон
2 : 2
08.11.2026
Пхохан Стилерс
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Пхохан Стилерс
3 : 3
04.11.2026
Гамба Осака
Тэгу
Южная Корея. Кей-лига, 38 тур
Тэгу
2 : 2
30.11.2025
Аньянг
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Чеджу
1 : 1
23.11.2025
Тэгу
Южная Корея. Кей-лига, 36 тур
Тэгу
1 : 0
08.11.2025
Кванджу
Южная Корея. Кей-лига, 35 тур
Сувон
1 : 1
02.11.2025
Тэгу
Южная Корея. Кей-лига, 34 тур
Ульсан Хендэ
1 : 1
26.10.2025
Тэгу
Информация о матче
Главный судья:
Dong sik Jeong, South Korea
Стадион:
Pohang Steel Yard, Pohang
Новости команд
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Пхохан Стилерс
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