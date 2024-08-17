Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Южная Корея. Кей-лига
Тэджон - Инчхон Юнайтед
Тэджон - Инчхон Юнайтед: обзор матча 17 августа 2024
Тэджон
17.08.2024, суббота, 13:30
Южная Корея. Кей-лига, 27 тур
2 : 1
Завершен
Инчхон Юнайтед
36'
J. Kim
90+6'
В. Гутковскис
61'
С. Мугоша
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Тэджон - Инчхон Юнайтед
90'
+6
Желтая карточка
D. Kim
ГОЛ! 2:1!
В. Гутковскис
90'
+6
Замена
J. Woo-Bin
️️️️
K. Hyeon-uk
90'
+3
81'
Замена
E. Ji
️️️️
D. Kim
Замена
В. Гутковскис
️️️️
M. Ishida
76'
Замена
K. Jun-Beom
️️️️
L. Sang-min
76'
74'
Замена
D. Kim
️️️️
M. Joo Lee
61'
ГОЛ! 1:1!
С. Мугоша
Пас отдал
D. Jeong
59'
Замена
G. Fernandes
️️️️
P. Mpoku
Замена
S. Kim
️️️️
С. Чхон
46'
46'
Замена
B. Kim
️️️️
P. Seung-ho
ГОЛ! 1:0!
J. Kim
Пас отдал
В. Бобсин
36'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тэджон
1
Lee Chang-geun
ВР
41
Jae-uh Kim
ЦЗ
4
Hyeon-uh Kim
ЦЗ
92
Lee Sang-min
ЦЗ
33
Ким Мун-Хван
ПЗ
8
Виктор Бобсин
ОП
23
Min-woo Kim
ЦП
7
Masatoshi Ishida
ЦП
71
Келвин
ПВ
70
Kim Hyeon-uk
ЦФ
19
Сон-Хун Чхон
ЦФ
Главный тренер
Ми-Сун Ли
Инчхон Юнайтед
25
Beom-su Lee
ВР
82
Matej Jonjić
ЦЗ
4
Gun-hee Kim
ЦЗ
23
Dong-yun Jeong
ЦЗ
66
Choi Woo-jin
ЦП
5
Myung Joo Lee
ЦП
8
Jin-ho Sin
ЦП
7
Do-hyeok Kim
ЦП
9
Стефан Мугоша
ЦФ
40
Paul-JosÃ© Mpoku
ЦФ
77
Park Seung-ho
ЦФ
Главный тренер
Сун-Хван Чо
Тэджон
25
Lee Jun-Seo
ВР
26
Jung-taek Lee
ЦЗ
15
Deok-geun Lim
ЦЗ
7
Yoon Do-young
ЦП
44
Сун-Мин Ли
ЦП
14
Kim Jun-Beom
ЦП
12
Seung-dae Kim
ЦП
26
Jung Woo-Bin
ЦФ
19
Владислав Гутковскис
ЦФ
Инчхон Юнайтед
1
Seong-jun Min
ВР
47
Dong-min Kim
ЦЗ
28
Yeon-su Kim
ЦЗ
6
Ji-hwan Mun
ЦЗ
17
Jun-yeob Kim
ЦЗ
27
Bo-seob Kim
ЦФ
22
Eon-hak Ji
ЦФ
11
Gerso Fernandes
ЦФ
42
Si-hoo Hong
ЦФ
4-1-2-1-2
1
41
4
92
33
Мун-Хван
8
Бобсин
23
7
71
Келвин
19
Чхон
70
3-4-3
25
82
4
23
5
8
7
66
77
40
9
Мугоша
92
14
14
92
19
Чхон
12
12
19
Чхон
70
26
26
70
7
19
Гутковскис
19
Гутковскис
7
1
1
5
47
47
5
77
27
27
77
7
22
22
7
40
11
11
40
Остались в запасе
Тэджон
Инчхон Юнайтед
25
Lee Jun-Seo
ВР
26
Jung-taek Lee
ЦЗ
15
Deok-geun Lim
ЦЗ
7
Yoon Do-young
ЦП
44
Сун-Мин Ли
ЦП
Главный тренер
Ми-Сун Ли
28
Yeon-su Kim
ЦЗ
6
Ji-hwan Mun
ЦЗ
17
Jun-yeob Kim
ЦЗ
42
Si-hoo Hong
ЦФ
Главный тренер
Сун-Хван Чо
Остались в запасе
25
Lee Jun-Seo
ВР
26
Jung-taek Lee
ЦЗ
15
Deok-geun Lim
ЦЗ
7
Yoon Do-young
ЦП
44
Сун-Мин Ли
ЦП
Остались в запасе
28
Yeon-su Kim
ЦЗ
6
Ji-hwan Mun
ЦЗ
17
Jun-yeob Kim
ЦЗ
42
Si-hoo Hong
ЦФ
Главный тренер
Ми-Сун Ли
Главный тренер
Сун-Хван Чо
Статистика матча Тэджон - Инчхон Юнайтед
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Тэджон
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Сеул
4 : 1
28.11.2026
Тэджон
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Сеул
4 : 1
28.11.2026
Тэджон
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Тэджон
3 : 2
24.11.2026
Бейджин Гуоань
Южная Корея. Кей-лига, 36 тур
Канвон
1 : 3
21.11.2026
Тэджон
Южная Корея. Кей-лига, 35 тур
Тэджон
2 : 0
08.11.2026
Инчхон Юнайтед
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Касива Рейсол
2 : 0
03.11.2026
Тэджон
Инчхон Юнайтед
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Инчхон Юнайтед
- : -
29.11.2026
Канвон
Южная Корея. Кей-лига, 36 тур
Инчхон Юнайтед
2 : 1
21.11.2026
Ульсан Хендэ
Южная Корея. Кей-лига, 35 тур
Тэджон
2 : 0
08.11.2026
Инчхон Юнайтед
Южная Корея. Кей-лига, 34 тур
Сеул
0 : 1
01.11.2026
Инчхон Юнайтед
Южная Корея. Кей-лига, 33 тур
Инчхон Юнайтед
3 : 1
24.10.2026
Чеджу
Южная Корея. Кей-лига, 32 тур
Канвон
1 : 1
18.10.2026
Инчхон Юнайтед
Информация о матче
Главный судья:
Sang-Hyeop Chae, South Korea
Стадион:
Daejeon World Cup Stadium, Daejeon
Новости команд
Все
Тэджон
Инчхон Юнайтед
Российский игрок из Лиги чемпионов может перейти в клуб из Китая или Южной Кореи
16 января
Российский игрок из Лиги чемпионов может перейти в клуб из Китая или Южной Кореи
16 января
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+