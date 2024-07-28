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Расписание матчей
Южная Корея. Кей-лига
Пхохан Стилерс - Кимчхон Сангму
Пхохан Стилерс - Кимчхон Сангму: обзор матча 28 июля 2024
Пхохан Стилерс
28.07.2024, воскресенье, 13:00
Южная Корея. Кей-лига, 25 тур
1 : 1
Завершен
Кимчхон Сангму
86'
L. Ho-jae (П)
55'
K. Hyun Yu
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Пхохан Стилерс - Кимчхон Сангму
88'
Желтая карточка
S. Park
ГОЛ с пенальти! 1:1!
L. Ho-jae
86'
82'
Замена
M. Kim
️️️️
C. Park
63'
Замена
S. Maeng
️️️️
K. Hyun Yu
55'
ГОЛ! 0:1!
K. Hyun Yu
Замена
J. Jeong
️️️️
K. In-Sung
46'
Замена
J. Teixeira
️️️️
Y. Heo
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Пхохан Стилерс
21
In-jae Hwang
ВР
17
Kwang-hun Shin
ЦЗ
3
Dong-hee Lee
ЦЗ
4
Min-kwang Jeon
ЦЗ
77
Wanderson
ЦЗ
2
Jeong-won Eo
ЦЗ
80
Oberdan Alionço
ЦП
14
Yong-jun Heo
ЦП
7
Kim In-Sung
ЦФ
48
Yun-sang Hong
ЦФ
9
Lee Ho-jae
ЦФ
Главный тренер
Тэ-Ха Пак
Кимчхон Сангму
1
Dong-heon Kim
ВР
14
Seung-wook Park
ЦЗ
20
Kim Kang-San
ЦЗ
66
Su-il Park
ЦЗ
20
Chan-yong Park
ЦЗ
30
Kim Bong-Soo
ЦЗ
4
Min-woo Seo
ЦП
99
Kang Hyun Yu
ЦФ
7
Dae-won Kim
ЦФ
19
Park Sang-Hyeok
ЦФ
10
Mo Jae-hyeon
ЦФ
Главный тренер
Чжун-Ен Чун
Пхохан Стилерс
23
Seung-hwan Lee
ВР
39
Sang-ki Min
ЦЗ
23
Lee Dong-hyeop
ЦЗ
16
Kim Dong-jin
ЦП
27
Jae-hee Jeong
ЦП
19
Min-ho Yoon
ЦП
25
Jorge Teixeira
ЦП
10
Sung-dong Baek
ЦФ
83
Seong-jun Jo
ЦФ
Кимчхон Сангму
21
Kim Tae-hoon
ВР
3
Min-deok Kim
ЦЗ
13
Inpyo Oh
ЦЗ
33
Daewon Park
ЦЗ
6
Seong-ung Maeng
ЦП
29
Choi Gi-Yun
ЦП
10
Дон-Ген Ли
АП
7
Ли Дон-Жун
ПВ
15
Chan Kim
ЦФ
3-2-2-3
21
4
77
2
3
17
80
14
9
48
7
3-2-1-4
1
66
20
30
14
20
4
10
19
7
99
16
16
7
27
27
7
14
25
25
14
20
3
3
20
99
6
6
99
Остались в запасе
Пхохан Стилерс
Кимчхон Сангму
23
Seung-hwan Lee
ВР
39
Sang-ki Min
ЦЗ
23
Lee Dong-hyeop
ЦЗ
19
Min-ho Yoon
ЦП
10
Sung-dong Baek
ЦФ
83
Seong-jun Jo
ЦФ
Главный тренер
Тэ-Ха Пак
21
Kim Tae-hoon
ВР
13
Inpyo Oh
ЦЗ
33
Daewon Park
ЦЗ
29
Choi Gi-Yun
ЦП
10
Дон-Ген Ли
АП
7
Ли Дон-Жун
ПВ
15
Chan Kim
ЦФ
Главный тренер
Чжун-Ен Чун
Остались в запасе
23
Seung-hwan Lee
ВР
39
Sang-ki Min
ЦЗ
23
Lee Dong-hyeop
ЦЗ
19
Min-ho Yoon
ЦП
10
Sung-dong Baek
ЦФ
83
Seong-jun Jo
ЦФ
Остались в запасе
21
Kim Tae-hoon
ВР
13
Inpyo Oh
ЦЗ
33
Daewon Park
ЦЗ
29
Choi Gi-Yun
ЦП
10
Дон-Ген Ли
АП
7
Ли Дон-Жун
ПВ
15
Chan Kim
ЦФ
Главный тренер
Тэ-Ха Пак
Главный тренер
Чжун-Ен Чун
Статистика матча Пхохан Стилерс - Кимчхон Сангму
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Пхохан Стилерс
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Пхохан Стилерс
2 : 4
28.11.2026
Кванджу
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Пхохан Стилерс
2 : 4
28.11.2026
Кванджу
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Киото Санга
1 : 0
24.11.2026
Пхохан Стилерс
Южная Корея. Кей-лига, 36 тур
Пхохан Стилерс
1 : 1
21.11.2026
Аньянг
Южная Корея. Кей-лига, 35 тур
Пучхон
2 : 2
08.11.2026
Пхохан Стилерс
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Пхохан Стилерс
3 : 3
04.11.2026
Гамба Осака
Кимчхон Сангму
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Пучхон
1 : 2
28.11.2026
Кимчхон Сангму
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Пучхон
1 : 2
28.11.2026
Кимчхон Сангму
Южная Корея. Кей-лига, 36 тур
Кимчхон Сангму
0 : 1
22.11.2026
Чеджу
Южная Корея. Кей-лига, 35 тур
Кимчхон Сангму
1 : 0
07.11.2026
Аньянг
Южная Корея. Кей-лига, 34 тур
Кванджу
1 : 1
31.10.2026
Кимчхон Сангму
Южная Корея. Кей-лига, 33 тур
Кимчхон Сангму
1 : 2
24.10.2026
Тэджон
Информация о матче
Главный судья:
Sang-Hyeop Chae, South Korea
Стадион:
Pohang Steel Yard, Pohang
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