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Расписание матчей
Южная Корея. Кей-лига
Канвон - Чонбук Хендай Моторс
Канвон - Чонбук Хендай Моторс: обзор матча 26 июля 2024
Канвон
26.07.2024, пятница, 13:30
Южная Корея. Кей-лига, 25 тур
3 : 2
Завершен
Чонбук Хендай Моторс
33'
Y. Min-hyuk
55'
K. Kim
64'
K. Kim
62'
С. Мин-Кю
71'
Д. Гю Ким
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Канвон - Чонбук Хендай Моторс
90'
Замена
H. Ahn
️️️️
М. Сон Мин
82'
Желтая карточка
С. Мин-Кю
73'
Желтая карточка
S. Lee
71'
ГОЛ! 3:2!
Д. Гю Ким
ГОЛ! 3:1!
K. Kim
64'
62'
ГОЛ! 2:1!
С. Мин-Кю
57'
Замена
М. Сон Мин
️️️️
A.
ГОЛ! 2:0!
K. Kim
Пас отдал
Y. Min-hyuk
55'
Желтая карточка
I. Yu
48'
46'
Замена
C. Park
️️️️
К. Чжин-Су
ГОЛ! 1:0!
Y. Min-hyuk
33'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Канвон
1
Kwang-yeon Lee
ВР
97
You-Hyeon Lee
ЦЗ
13
Ли Ги-Хёк
ЦЗ
23
Марко Тучи
ЦЗ
88
Hwang Mun-ki
ЦЗ
22
Sang-heon Lee
ЦФ
17
In-su Yu
ЦФ
6
Kim Dong-Hyun
ЦФ
47
Yang Min-hyuk
ЦФ
Главный тренер
Чон-Хван Юн
Чонбук Хендай Моторс
1
Jun-hong Kim
ВР
28
Jaeik Lee
ЦЗ
26
Jeong-ho Hong
ЦЗ
22
Ким Чжин-Су
ЦЗ
23
Ким Та-Хван
ПЗ
12
Сон Мин-Кю
ЛВ
97
Джин Гю Ким
ЦП
9
T. Orobo
ЦФ
15
Andrigo
ЦФ
Канвон
1
Park Cheong-hyo
ВР
63
Song Jun-Seok
ЦЗ
18
Kang-gook Kim
ЦП
79
Kyeong-min Kim
ЦФ
9
Ирфан Хаджич
ЦФ
Чонбук Хендай Моторс
23
Jung-hoon Kim
ВР
4
Томаш Петрашек
ЦЗ
21
Chang-woo Park
ЦЗ
19
Бисмарк Аджей-Боатенг
ЦЗ
27
Мун Сон Мин
ЛВ
94
Hyeon-beom Ahn
ЦП
17
Soo-bin Lee
ЦП
16
Park Jae-yong
ЦФ
10
Lee Seung-Woo
ЦФ
4-4
1
97
23
Тучи
88
13
Ги-Хёк
22
47
6
17
4-1-1-2
1
23
Та-Хван
26
22
Ким Чжин-Су
28
97
Ким
12
Мин-Кю
15
9
22
Ким Чжин-Су
21
21
22
Ким Чжин-Су
Сон Мин
94
94
Сон Мин
15
27
Сон Мин
27
Сон Мин
15
Остались в запасе
Канвон
Чонбук Хендай Моторс
1
Park Cheong-hyo
ВР
63
Song Jun-Seok
ЦЗ
18
Kang-gook Kim
ЦП
79
Kyeong-min Kim
ЦФ
9
Ирфан Хаджич
ЦФ
Главный тренер
Чон-Хван Юн
23
Jung-hoon Kim
ВР
4
Томаш Петрашек
ЦЗ
19
Бисмарк Аджей-Боатенг
ЦЗ
17
Soo-bin Lee
ЦП
16
Park Jae-yong
ЦФ
10
Lee Seung-Woo
ЦФ
Остались в запасе
1
Park Cheong-hyo
ВР
63
Song Jun-Seok
ЦЗ
18
Kang-gook Kim
ЦП
79
Kyeong-min Kim
ЦФ
9
Ирфан Хаджич
ЦФ
Остались в запасе
23
Jung-hoon Kim
ВР
4
Томаш Петрашек
ЦЗ
19
Бисмарк Аджей-Боатенг
ЦЗ
17
Soo-bin Lee
ЦП
16
Park Jae-yong
ЦФ
10
Lee Seung-Woo
ЦФ
Главный тренер
Чон-Хван Юн
Статистика матча Канвон - Чонбук Хендай Моторс
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Канвон
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Инчхон Юнайтед
- : -
29.11.2026
Канвон
Южная Корея. Кей-лига, 36 тур
Канвон
1 : 3
21.11.2026
Тэджон
Южная Корея. Кей-лига, 35 тур
Канвон
3 : 2
08.11.2026
Чонбук Хендай Моторс
Южная Корея. Кей-лига, 34 тур
Ульсан Хендэ
2 : 1
01.11.2026
Канвон
Южная Корея. Кей-лига, 33 тур
Сеул
1 : 1
24.10.2026
Канвон
Южная Корея. Кей-лига, 32 тур
Канвон
1 : 1
18.10.2026
Инчхон Юнайтед
Чонбук Хендай Моторс
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Ульсан Хендэ
- : -
29.11.2026
Чонбук Хендай Моторс
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Касима Антлерс
3 : 0
25.11.2026
Чонбук Хендай Моторс
Южная Корея. Кей-лига, 36 тур
Чонбук Хендай Моторс
0 : 1
21.11.2026
Сеул
Южная Корея. Кей-лига, 35 тур
Канвон
3 : 2
08.11.2026
Чонбук Хендай Моторс
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Чонбук Хендай Моторс
2 : 0
03.11.2026
Джохор
Южная Корея. Кей-лига, 34 тур
Чонбук Хендай Моторс
0 : 0
31.10.2026
Тэджон
Информация о матче
Стадион:
Chuncheon Songam Sports Town, Chuncheon
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