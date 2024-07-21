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Расписание матчей
Южная Корея. Кей-лига
Тэгу - Кванджу
Тэгу - Кванджу: обзор матча 21 июля 2024
Тэгу
21.07.2024, воскресенье, 13:00
Южная Корея. Кей-лига, 24 тур
0 : 1
Завершен
Кванджу
34'
Б. Микелтадзе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Тэгу - Кванджу
90'
+10
Желтая карточка
Я. Асани
Желтая карточка
J. Won Hwang
90'
+8
Вторая желтая
Х. Чхоль
90'
+7
Желтая карточка
Х. Чхоль
90'
+6
88'
Замена
K. Lee
️️️️
Б. Микелтадзе
64'
Замена
H. Kim
️️️️
G. Tigrão
Замена
️️️️
P. Yong-hui
46'
34'
ГОЛ! 0:1!
Б. Микелтадзе
15'
Желтая карточка
Y. Ahn
4'
Желтая карточка
S. Lee
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тэгу
21
Seung-hun Oh
ВР
33
Хон Чхоль
ЦЗ
22
Go Myeong Seok
ЦЗ
40
Park Jin-Young
ЦЗ
14
Park Se-jin
ЦП
35
Kyohei Yoshino
ЦП
2
Jae Won Hwang
ЦП
9
Edgar Silva
ЦФ
11
Cesinha
ЦФ
58
Park Yong-hui
ЦФ
Главный тренер
Вон-Квон Чой
Кванджу
1
Kyeong-min Kim
ВР
6
Yeong-kyu Ahn
ЦЗ
62
Jin-ho Kim
ЦЗ
3
Sang-ki Lee
ЦЗ
22
Jung Ho-Yeon
ЦП
19
Ahn Hyeok-Ju
ЦП
10
Kyoung-Rok Choi
ЦП
11
Gabriel Tigrão
ЦП
99
Бека Микелтадзе
ЦФ
68
Yool Heo
ЦФ
8
Heui-kyun Lee
ЦФ
Главный тренер
Джун-Хе Ли
Тэгу
1
Yeong-eun Choi
ВР
22
Seong-won Jang
ЦЗ
7
Jin-hyeok Kim
ЦЗ
74
Yong Rae Lee
ЦП
23
Chi-in Jeong
ЦФ
7
Jae-hyeon Go
ЦФ
99
Lucas Barcellos
ЦФ
Кванджу
56
Lee Kang-Hyeon
ЦП
22
Han-gil Kim
ЦП
7
Ясир Асани
ПВ
10
Kun-hee Lee
ЦФ
9
Joao Magno
ЦФ
3-3-3
21
33
Чхоль
22
40
14
35
2
58
11
9
3-4-3
1
6
62
3
19
10
11
22
8
68
99
Микелтадзе
11
22
22
11
99
Микелтадзе
10
10
99
Микелтадзе
Остались в запасе
Тэгу
Кванджу
1
Yeong-eun Choi
ВР
22
Seong-won Jang
ЦЗ
7
Jin-hyeok Kim
ЦЗ
74
Yong Rae Lee
ЦП
23
Chi-in Jeong
ЦФ
7
Jae-hyeon Go
ЦФ
99
Lucas Barcellos
ЦФ
Главный тренер
Вон-Квон Чой
56
Lee Kang-Hyeon
ЦП
7
Ясир Асани
ПВ
9
Joao Magno
ЦФ
Главный тренер
Джун-Хе Ли
Остались в запасе
1
Yeong-eun Choi
ВР
22
Seong-won Jang
ЦЗ
7
Jin-hyeok Kim
ЦЗ
74
Yong Rae Lee
ЦП
23
Chi-in Jeong
ЦФ
7
Jae-hyeon Go
ЦФ
99
Lucas Barcellos
ЦФ
Остались в запасе
56
Lee Kang-Hyeon
ЦП
7
Ясир Асани
ПВ
9
Joao Magno
ЦФ
Главный тренер
Вон-Квон Чой
Главный тренер
Джун-Хе Ли
Статистика матча Тэгу - Кванджу
2
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Тэгу
Южная Корея. Кей-лига, 38 тур
Тэгу
2 : 2
30.11.2025
Аньянг
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Чеджу
1 : 1
23.11.2025
Тэгу
Южная Корея. Кей-лига, 36 тур
Тэгу
1 : 0
08.11.2025
Кванджу
Южная Корея. Кей-лига, 35 тур
Сувон
1 : 1
02.11.2025
Тэгу
Южная Корея. Кей-лига, 34 тур
Ульсан Хендэ
1 : 1
26.10.2025
Тэгу
Кванджу
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Пхохан Стилерс
2 : 4
28.11.2026
Кванджу
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Пхохан Стилерс
2 : 4
28.11.2026
Кванджу
Южная Корея. Кей-лига, 36 тур
Кванджу
4 : 2
22.11.2026
Пучхон
Южная Корея. Кей-лига, 35 тур
Чеджу
1 : 1
07.11.2026
Кванджу
Южная Корея. Кей-лига, 34 тур
Кванджу
1 : 1
31.10.2026
Кимчхон Сангму
Южная Корея. Кей-лига, 33 тур
Пучхон
0 : 3
24.10.2026
Кванджу
Информация о матче
Главный судья:
Ен-Хюк Ким
(Сеул)
Стадион:
DGB Daegu Bank Park, Daegu
Новости команд
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Тэгу
Кванджу
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1
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2025.08.04 17:54
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