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Расписание матчей
Южная Корея. Кей-лига
Кванджу - Инчхон Юнайтед
Кванджу - Инчхон Юнайтед: обзор матча 14 июля 2024
Кванджу
14.07.2024, воскресенье, 13:00
Южная Корея. Кей-лига, 23 тур
0 : 2
Завершен
Инчхон Юнайтед
44'
M. Jonjić
83'
G. Tigrão (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кванджу - Инчхон Юнайтед
83'
ГОЛ в свои ворота! 0:2!
G. Tigrão
Замена
K. Lee
️️️️
Б. Микелтадзе
82'
80'
Замена
C. Woo-jin
️️️️
D. Jeong
80'
Замена
E. Ji
️️️️
С. Мугоша
61'
Замена
M. Joo Lee
️️️️
S. Hong
44'
ГОЛ! 0:1!
M. Jonjić
25'
Желтая карточка
J. Mun
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кванджу
1
Kyeong-min Kim
ВР
3
Sang-ki Lee
ЦЗ
6
Yeong-kyu Ahn
ЦЗ
62
Jin-ho Kim
ЦЗ
19
Ahn Hyeok-Ju
ЦП
22
Jung Ho-Yeon
ЦП
22
Han-gil Kim
ЦП
99
Бека Микелтадзе
ЦФ
68
Yool Heo
ЦФ
Главный тренер
Джун-Хе Ли
Инчхон Юнайтед
25
Beom-su Lee
ВР
82
Matej Jonjić
ЦЗ
28
Yeon-su Kim
ЦЗ
4
Gun-hee Kim
ЦЗ
17
Jun-yeob Kim
ЦЗ
6
Ji-hwan Mun
ЦЗ
23
Dong-yun Jeong
ЦЗ
8
Jin-ho Sin
ЦП
9
Стефан Мугоша
ЦФ
42
Si-hoo Hong
ЦФ
27
Bo-seob Kim
ЦФ
Главный тренер
Сун-Хван Чо
Кванджу
21
Jun Lee
ВР
11
Gabriel Tigrão
ЦП
56
Lee Kang-Hyeon
ЦП
10
Kyoung-Rok Choi
ЦП
10
Kun-hee Lee
ЦФ
9
Joao Magno
ЦФ
8
Heui-kyun Lee
ЦФ
Инчхон Юнайтед
1
Seong-jun Min
ВР
4
Ban-suk Oh
ЦЗ
55
Kweon Hang-Jin
ЦЗ
17
Seong-min Kim
ЦЗ
2
Kyeong-hyeon Min
ЦП
66
Choi Woo-jin
ЦП
5
Myung Joo Lee
ЦП
22
Eon-hak Ji
ЦФ
3-3-2
1
3
6
62
19
22
22
68
99
Микелтадзе
3-2-1-3
25
17
6
23
28
4
8
27
42
9
Мугоша
99
Микелтадзе
10
10
99
Микелтадзе
23
66
66
23
42
5
5
42
9
Мугоша
22
22
9
Мугоша
Остались в запасе
Кванджу
Инчхон Юнайтед
21
Jun Lee
ВР
11
Gabriel Tigrão
ЦП
56
Lee Kang-Hyeon
ЦП
10
Kyoung-Rok Choi
ЦП
9
Joao Magno
ЦФ
8
Heui-kyun Lee
ЦФ
Главный тренер
Джун-Хе Ли
1
Seong-jun Min
ВР
4
Ban-suk Oh
ЦЗ
55
Kweon Hang-Jin
ЦЗ
17
Seong-min Kim
ЦЗ
2
Kyeong-hyeon Min
ЦП
Главный тренер
Сун-Хван Чо
Остались в запасе
21
Jun Lee
ВР
11
Gabriel Tigrão
ЦП
56
Lee Kang-Hyeon
ЦП
10
Kyoung-Rok Choi
ЦП
9
Joao Magno
ЦФ
8
Heui-kyun Lee
ЦФ
Остались в запасе
1
Seong-jun Min
ВР
4
Ban-suk Oh
ЦЗ
55
Kweon Hang-Jin
ЦЗ
17
Seong-min Kim
ЦЗ
2
Kyeong-hyeon Min
ЦП
Главный тренер
Джун-Хе Ли
Главный тренер
Сун-Хван Чо
Статистика матча Кванджу - Инчхон Юнайтед
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Кванджу
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Пхохан Стилерс
2 : 4
28.11.2026
Кванджу
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Пхохан Стилерс
2 : 4
28.11.2026
Кванджу
Южная Корея. Кей-лига, 36 тур
Кванджу
4 : 2
22.11.2026
Пучхон
Южная Корея. Кей-лига, 35 тур
Чеджу
1 : 1
07.11.2026
Кванджу
Южная Корея. Кей-лига, 34 тур
Кванджу
1 : 1
31.10.2026
Кимчхон Сангму
Южная Корея. Кей-лига, 33 тур
Пучхон
0 : 3
24.10.2026
Кванджу
Инчхон Юнайтед
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Инчхон Юнайтед
- : -
29.11.2026
Канвон
Южная Корея. Кей-лига, 36 тур
Инчхон Юнайтед
2 : 1
21.11.2026
Ульсан Хендэ
Южная Корея. Кей-лига, 35 тур
Тэджон
2 : 0
08.11.2026
Инчхон Юнайтед
Южная Корея. Кей-лига, 34 тур
Сеул
0 : 1
01.11.2026
Инчхон Юнайтед
Южная Корея. Кей-лига, 33 тур
Инчхон Юнайтед
3 : 1
24.10.2026
Чеджу
Южная Корея. Кей-лига, 32 тур
Канвон
1 : 1
18.10.2026
Инчхон Юнайтед
Информация о матче
Главный судья:
Go Hyeong-jin, South Korea
Стадион:
Gwangju Football Stadium, Gwangju
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Инчхон Юнайтед
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