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Расписание матчей
Южная Корея. Кей-лига
Чеджу - Пхохан Стилерс
Чеджу - Пхохан Стилерс: обзор матча 13 июля 2024
Чеджу
13.07.2024, суббота, 13:30
Южная Корея. Кей-лига, 23 тур
2 : 0
Завершен
Пхохан Стилерс
64'
R.
90+12'
Y. (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Чеджу - Пхохан Стилерс
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Y.
90'
+12
Замена
Y.
️️️️
R.
82'
76'
Желтая карточка
Y. Heo
76'
Замена
️️️️
D. Lee
ГОЛ! 1:0!
R.
Пас отдал
T. Kim
64'
46'
Замена
J. Jeong
️️️️
S. Jo
46'
Замена
L. Ho-jae
️️️️
J. Teixeira
46'
Замена
O. Alionço
️️️️
K. Dong-jin
Замена
J.
️️️️
H. Jong-Mu
46'
10'
Желтая карточка
K. Dong-jin
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чеджу
1
Dong-jun Kim
ВР
71
Tae-hwan Kim
ЦЗ
3
Je-un Yeon
ЦЗ
13
Chung Woon
ЦЗ
26
Tae-hyeon Ahn
ЦЗ
47
Kaina Yoshio
ЦП
17
Reis
ЦП
5
Italo
ЦП
30
Han Jong-Mu
ЦП
Главный тренер
Ким Хак-Бум
Пхохан Стилерс
21
In-jae Hwang
ВР
4
Min-kwang Jeon
ЦЗ
3
Dong-hee Lee
ЦЗ
5
Jonathan Aspropotamitis
ЦЗ
2
Jeong-won Eo
ЦЗ
16
Kim Dong-jin
ЦП
14
Yong-jun Heo
ЦП
25
Jorge Teixeira
ЦП
48
Yun-sang Hong
ЦФ
83
Seong-jun Jo
ЦФ
Главный тренер
Тэ-Ха Пак
Чеджу
21
Chan-gi Ahn
ВР
32
Ju-yong Lee
ЦЗ
39
Kim Jae-Min
ЦП
19
Seo Jin-Su
ЦФ
6
J. Kim
ЦФ
18
Seong-uk Jin
ЦФ
9
Yuri
ЦФ
11
Jefferson
ЦФ
Пхохан Стилерс
23
Seung-hwan Lee
ВР
17
Kwang-hun Shin
ЦЗ
77
Wanderson
ЦЗ
19
Min-ho Yoon
ЦП
80
Oberdan Alionço
ЦП
27
Jae-hee Jeong
ЦП
9
Lee Ho-jae
ЦФ
10
Sung-dong Baek
ЦФ
7
Kim In-Sung
ЦФ
4-4
1
71
13
26
3
47
5
30
17
4-3-2
21
3
5
2
4
16
14
25
83
48
17
9
9
17
30
11
11
30
16
80
80
16
83
27
27
83
25
9
9
25
Остались в запасе
Чеджу
Пхохан Стилерс
19
Seo Jin-Su
ЦФ
21
Chan-gi Ahn
ВР
32
Ju-yong Lee
ЦЗ
39
Kim Jae-Min
ЦП
6
J. Kim
ЦФ
18
Seong-uk Jin
ЦФ
Главный тренер
Ким Хак-Бум
23
Seung-hwan Lee
ВР
17
Kwang-hun Shin
ЦЗ
77
Wanderson
ЦЗ
19
Min-ho Yoon
ЦП
10
Sung-dong Baek
ЦФ
7
Kim In-Sung
ЦФ
Главный тренер
Тэ-Ха Пак
Остались в запасе
19
Seo Jin-Su
ЦФ
21
Chan-gi Ahn
ВР
32
Ju-yong Lee
ЦЗ
39
Kim Jae-Min
ЦП
6
J. Kim
ЦФ
18
Seong-uk Jin
ЦФ
Остались в запасе
23
Seung-hwan Lee
ВР
17
Kwang-hun Shin
ЦЗ
77
Wanderson
ЦЗ
19
Min-ho Yoon
ЦП
10
Sung-dong Baek
ЦФ
7
Kim In-Sung
ЦФ
Главный тренер
Ким Хак-Бум
Главный тренер
Тэ-Ха Пак
Статистика матча Чеджу - Пхохан Стилерс
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Чеджу
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Аньянг
1 : 0
28.11.2026
Чеджу
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Аньянг
1 : 0
28.11.2026
Чеджу
Южная Корея. Кей-лига, 36 тур
Кимчхон Сангму
0 : 1
22.11.2026
Чеджу
Южная Корея. Кей-лига, 35 тур
Чеджу
1 : 1
07.11.2026
Кванджу
Южная Корея. Кей-лига, 34 тур
Пхохан Стилерс
1 : 1
01.11.2026
Чеджу
Южная Корея. Кей-лига, 33 тур
Инчхон Юнайтед
3 : 1
24.10.2026
Чеджу
Пхохан Стилерс
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Пхохан Стилерс
2 : 4
28.11.2026
Кванджу
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Пхохан Стилерс
2 : 4
28.11.2026
Кванджу
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Киото Санга
1 : 0
24.11.2026
Пхохан Стилерс
Южная Корея. Кей-лига, 36 тур
Пхохан Стилерс
1 : 1
21.11.2026
Аньянг
Южная Корея. Кей-лига, 35 тур
Пучхон
2 : 2
08.11.2026
Пхохан Стилерс
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Пхохан Стилерс
3 : 3
04.11.2026
Гамба Осака
Информация о матче
Главный судья:
Yong-woo Kim, South Korea
Стадион:
Jeju World Cup Stadium, Seogwipo
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