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Расписание матчей
Южная Корея. Кей-лига
Тэджон - Канвон
Тэджон - Канвон: обзор матча 13 июля 2024
Тэджон
13.07.2024, суббота, 13:30
Южная Корея. Кей-лига, 23 тур
1 : 1
Завершен
Канвон
78'
I. Yu
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Тэджон - Канвон
90'
+3
Желтая карточка
K. Lee
78'
ГОЛ! 0:1!
I. Yu
Пас отдал
H. Mun-ki
65'
Замена
Ф. Ковачевич
️️️️
S. Jun-Seok
Замена
С. Чхон
️️️️
P. Mlapa
58'
Замена
D. Lim
️️️️
А. Кривоцюк
46'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тэджон
1
Lee Chang-geun
ВР
28
Aaron Calver
ЦЗ
33
Ким Мун-Хван
ПЗ
14
Kim Jun-Beom
ЦП
44
Сун-Мин Ли
ЦП
98
Антон Кривоцюк
ЦФ
20
Peniel Mlapa
ЦФ
Главный тренер
Ми-Сун Ли
Канвон
1
Kwang-yeon Lee
ВР
88
Hwang Mun-ki
ЦЗ
97
You-Hyeon Lee
ЦЗ
63
Song Jun-Seok
ЦЗ
13
Ли Ги-Хёк
ЦЗ
18
Kang-gook Kim
ЦП
47
Yang Min-hyuk
ЦФ
22
Sang-heon Lee
ЦФ
Главный тренер
Чон-Хван Юн
Тэджон
25
Lee Jun-Seo
ВР
26
Jung-taek Lee
ЦЗ
15
Deok-geun Lim
ЦЗ
8
Se-jong Ju
ЦП
6
Kang Yoon-Sung
ЦФ
19
Сон-Хун Чхон
ЦФ
Канвон
1
Park Cheong-hyo
ВР
20
Seok-yeong Yun
ЦЗ
13
Henry Hore
ЦП
33
Kamiya Yuta
ЦП
17
In-su Yu
ЦФ
79
Kyeong-min Kim
ЦФ
19
Франко Ковачевич
ЦФ
2-2-2
1
28
33
Мун-Хван
14
44
Ли
20
98
Кривоцюк
4-1-2
1
97
63
13
Ги-Хёк
88
18
22
47
98
Кривоцюк
15
15
98
Кривоцюк
20
19
Чхон
19
Чхон
20
20
20
63
19
Ковачевич
19
Ковачевич
63
Остались в запасе
Тэджон
Канвон
25
Lee Jun-Seo
ВР
26
Jung-taek Lee
ЦЗ
8
Se-jong Ju
ЦП
6
Kang Yoon-Sung
ЦФ
Главный тренер
Ми-Сун Ли
1
Park Cheong-hyo
ВР
13
Henry Hore
ЦП
33
Kamiya Yuta
ЦП
17
In-su Yu
ЦФ
79
Kyeong-min Kim
ЦФ
Главный тренер
Чон-Хван Юн
Остались в запасе
25
Lee Jun-Seo
ВР
26
Jung-taek Lee
ЦЗ
8
Se-jong Ju
ЦП
6
Kang Yoon-Sung
ЦФ
Остались в запасе
1
Park Cheong-hyo
ВР
13
Henry Hore
ЦП
33
Kamiya Yuta
ЦП
17
In-su Yu
ЦФ
79
Kyeong-min Kim
ЦФ
Главный тренер
Ми-Сун Ли
Главный тренер
Чон-Хван Юн
Статистика матча Тэджон - Канвон
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Тэджон
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Сеул
4 : 1
28.11.2026
Тэджон
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Сеул
4 : 1
28.11.2026
Тэджон
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Тэджон
3 : 2
24.11.2026
Бейджин Гуоань
Южная Корея. Кей-лига, 36 тур
Канвон
1 : 3
21.11.2026
Тэджон
Южная Корея. Кей-лига, 35 тур
Тэджон
2 : 0
08.11.2026
Инчхон Юнайтед
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Касива Рейсол
2 : 0
03.11.2026
Тэджон
Канвон
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Инчхон Юнайтед
- : -
29.11.2026
Канвон
Южная Корея. Кей-лига, 36 тур
Канвон
1 : 3
21.11.2026
Тэджон
Южная Корея. Кей-лига, 35 тур
Канвон
3 : 2
08.11.2026
Чонбук Хендай Моторс
Южная Корея. Кей-лига, 34 тур
Ульсан Хендэ
2 : 1
01.11.2026
Канвон
Южная Корея. Кей-лига, 33 тур
Сеул
1 : 1
24.10.2026
Канвон
Южная Корея. Кей-лига, 32 тур
Канвон
1 : 1
18.10.2026
Инчхон Юнайтед
Информация о матче
Главный судья:
Dae-Yong Kim, South Korea
Стадион:
Daejeon World Cup Stadium, Daejeon
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