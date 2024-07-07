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Расписание матчей
Южная Корея. Кей-лига
Канвон - Кванджу
Канвон - Кванджу: обзор матча 07 июля 2024
Канвон
07.07.2024, воскресенье, 13:00
Южная Корея. Кей-лига, 21 тур
1 : 0
Завершен
Кванджу
82'
J. Kim (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Канвон - Кванджу
Желтая карточка
K. Lee
90'
84'
Желтая карточка
J. Kim
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
J. Kim
82'
77'
Замена
H. Du
️️️️
S. Lee
63'
Замена
K. Lee
️️️️
Б. Микелтадзе
63'
Замена
G. Tigrão
️️️️
H. Kim
Желтая карточка
S. Jun-Seok
37'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Канвон
1
Kwang-yeon Lee
ВР
97
You-Hyeon Lee
ЦЗ
63
Song Jun-Seok
ЦЗ
23
Марко Тучи
ЦЗ
88
Hwang Mun-ki
ЦЗ
18
Kang-gook Kim
ЦП
22
Sang-heon Lee
ЦФ
47
Yang Min-hyuk
ЦФ
Главный тренер
Чон-Хван Юн
Кванджу
1
Kyeong-min Kim
ВР
3
Sang-ki Lee
ЦЗ
62
Jin-ho Kim
ЦЗ
55
Tae-jun Park
ЦП
22
Jung Ho-Yeon
ЦП
22
Han-gil Kim
ЦП
99
Бека Микелтадзе
ЦФ
68
Yool Heo
ЦФ
Главный тренер
Джун-Хе Ли
Канвон
1
Park Cheong-hyo
ВР
13
Ли Ги-Хёк
ЦЗ
33
Kamiya Yuta
ЦП
13
Henry Hore
ЦП
79
Kyeong-min Kim
ЦФ
17
In-su Yu
ЦФ
Кванджу
21
Jun Lee
ВР
13
Hyeon-seok Du
ЦЗ
6
Yeong-kyu Ahn
ЦЗ
11
Gabriel Tigrão
ЦП
56
Lee Kang-Hyeon
ЦП
10
Kun-hee Lee
ЦФ
9
Joao Magno
ЦФ
8
Heui-kyun Lee
ЦФ
4-1-2
1
97
23
Тучи
88
63
18
47
22
2-3-2
1
3
62
55
22
22
68
99
Микелтадзе
13
13
3
13
13
3
22
11
11
22
99
Микелтадзе
10
10
99
Микелтадзе
Остались в запасе
Канвон
Кванджу
1
Park Cheong-hyo
ВР
13
Ли Ги-Хёк
ЦЗ
33
Kamiya Yuta
ЦП
79
Kyeong-min Kim
ЦФ
17
In-su Yu
ЦФ
Главный тренер
Чон-Хван Юн
21
Jun Lee
ВР
6
Yeong-kyu Ahn
ЦЗ
56
Lee Kang-Hyeon
ЦП
9
Joao Magno
ЦФ
8
Heui-kyun Lee
ЦФ
Главный тренер
Джун-Хе Ли
Остались в запасе
1
Park Cheong-hyo
ВР
13
Ли Ги-Хёк
ЦЗ
33
Kamiya Yuta
ЦП
79
Kyeong-min Kim
ЦФ
17
In-su Yu
ЦФ
Остались в запасе
21
Jun Lee
ВР
6
Yeong-kyu Ahn
ЦЗ
56
Lee Kang-Hyeon
ЦП
9
Joao Magno
ЦФ
8
Heui-kyun Lee
ЦФ
Главный тренер
Чон-Хван Юн
Главный тренер
Джун-Хе Ли
Статистика матча Канвон - Кванджу
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Канвон
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Инчхон Юнайтед
- : -
29.11.2026
Канвон
Южная Корея. Кей-лига, 36 тур
Канвон
1 : 3
21.11.2026
Тэджон
Южная Корея. Кей-лига, 35 тур
Канвон
3 : 2
08.11.2026
Чонбук Хендай Моторс
Южная Корея. Кей-лига, 34 тур
Ульсан Хендэ
2 : 1
01.11.2026
Канвон
Южная Корея. Кей-лига, 33 тур
Сеул
1 : 1
24.10.2026
Канвон
Южная Корея. Кей-лига, 32 тур
Канвон
1 : 1
18.10.2026
Инчхон Юнайтед
Кванджу
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Пхохан Стилерс
2 : 4
28.11.2026
Кванджу
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Пхохан Стилерс
2 : 4
28.11.2026
Кванджу
Южная Корея. Кей-лига, 36 тур
Кванджу
4 : 2
22.11.2026
Пучхон
Южная Корея. Кей-лига, 35 тур
Чеджу
1 : 1
07.11.2026
Кванджу
Южная Корея. Кей-лига, 34 тур
Кванджу
1 : 1
31.10.2026
Кимчхон Сангму
Южная Корея. Кей-лига, 33 тур
Пучхон
0 : 3
24.10.2026
Кванджу
Информация о матче
Главный судья:
Woosung Kim, South Korea
Стадион:
Chuncheon Songam Sports Town, Chuncheon
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