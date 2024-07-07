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Расписание матчей
Южная Корея. Кей-лига
Тэджон - Чонбук Хендай Моторс
Тэджон - Чонбук Хендай Моторс: обзор матча 07 июля 2024
Тэджон
07.07.2024, воскресенье, 13:00
Южная Корея. Кей-лига, 21 тур
2 : 2
Завершен
Чонбук Хендай Моторс
68'
С. Чхон (П)
90'
K. Jun-Beom
21'
С. Мин-Кю
54'
T. Orobo
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Тэджон - Чонбук Хендай Моторс
ГОЛ! 2:2!
K. Jun-Beom
90'
85'
Замена
U. Jeong
️️️️
C. Park
85'
Замена
H. Ahn
️️️️
T. Orobo
73'
Замена
H.
️️️️
К. Та-Хван
73'
Замена
Б. Аджей-Боатенг
️️️️
S. Lee
ГОЛ с пенальти! 1:2!
С. Чхон
68'
63'
Желтая карточка
J. Lee
Замена
К. Мун-Хван
️️️️
A. Calver
60'
54'
ГОЛ! 0:2!
T. Orobo
Пас отдал
J. Byung-kwan
Желтая карточка
С. Ли
49'
Замена
K. Jun-Beom
️️️️
S. Ju
46'
21'
ГОЛ! 0:1!
С. Мин-Кю
Пас отдал
C. Park
8'
Желтая карточка
S. Lee
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тэджон
1
Lee Chang-geun
ВР
26
Jung-taek Lee
ЦЗ
15
Deok-geun Lim
ЦЗ
28
Aaron Calver
ЦЗ
44
Сун-Мин Ли
ЦП
8
Se-jong Ju
ЦП
19
Сон-Хун Чхон
ЦФ
6
Kang Yoon-Sung
ЦФ
98
Антон Кривоцюк
ЦФ
Главный тренер
Ми-Сун Ли
Чонбук Хендай Моторс
23
Jung-hoon Kim
ВР
21
Chang-woo Park
ЦЗ
28
Jaeik Lee
ЦЗ
26
Jeong-ho Hong
ЦЗ
23
Ким Та-Хван
ПЗ
12
Сон Мин-Кю
ЛВ
14
Jeon Byung-kwan
ЦП
28
Yeong-jae Lee
ЦП
17
Soo-bin Lee
ЦП
9
T. Orobo
ЦФ
Тэджон
25
Lee Jun-Seo
ВР
33
Ким Мун-Хван
ПЗ
14
Kim Jun-Beom
ЦП
20
Peniel Mlapa
ЦФ
Чонбук Хендай Моторс
31
Si-hyeon Gong
ВР
15
Ja-ryong Koo
ЦЗ
3
Uh-jae Jeong
ЦЗ
19
Бисмарк Аджей-Боатенг
ЦЗ
27
Мун Сон Мин
ЛВ
4
Джин-Себ Пак
ОП
94
Hyeon-beom Ahn
ЦП
71
Kyo-won Han
ЦП
76
Hernandes
ЦП
3-2-3
1
26
15
28
44
Ли
8
98
Кривоцюк
6
19
Чхон
4-3-1-1
23
23
Та-Хван
28
26
21
14
28
17
12
Мин-Кю
9
8
14
14
8
28
33
Мун-Хван
33
Мун-Хван
28
21
3
3
21
17
19
Аджей-Боатенг
19
Аджей-Боатенг
17
9
94
94
9
23
Та-Хван
76
76
23
Та-Хван
Остались в запасе
Тэджон
Чонбук Хендай Моторс
25
Lee Jun-Seo
ВР
20
Peniel Mlapa
ЦФ
Главный тренер
Ми-Сун Ли
31
Si-hyeon Gong
ВР
15
Ja-ryong Koo
ЦЗ
4
Джин-Себ Пак
ОП
71
Kyo-won Han
ЦП
27
Мун Сон Мин
ЛВ
Остались в запасе
25
Lee Jun-Seo
ВР
20
Peniel Mlapa
ЦФ
Остались в запасе
31
Si-hyeon Gong
ВР
15
Ja-ryong Koo
ЦЗ
4
Джин-Себ Пак
ОП
71
Kyo-won Han
ЦП
27
Мун Сон Мин
ЛВ
Главный тренер
Ми-Сун Ли
Статистика матча Тэджон - Чонбук Хендай Моторс
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Тэджон
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Сеул
4 : 1
28.11.2026
Тэджон
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Сеул
4 : 1
28.11.2026
Тэджон
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Тэджон
3 : 2
24.11.2026
Бейджин Гуоань
Южная Корея. Кей-лига, 36 тур
Канвон
1 : 3
21.11.2026
Тэджон
Южная Корея. Кей-лига, 35 тур
Тэджон
2 : 0
08.11.2026
Инчхон Юнайтед
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Касива Рейсол
2 : 0
03.11.2026
Тэджон
Чонбук Хендай Моторс
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Ульсан Хендэ
- : -
29.11.2026
Чонбук Хендай Моторс
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Касима Антлерс
3 : 0
25.11.2026
Чонбук Хендай Моторс
Южная Корея. Кей-лига, 36 тур
Чонбук Хендай Моторс
0 : 1
21.11.2026
Сеул
Южная Корея. Кей-лига, 35 тур
Канвон
3 : 2
08.11.2026
Чонбук Хендай Моторс
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Чонбук Хендай Моторс
2 : 0
03.11.2026
Джохор
Южная Корея. Кей-лига, 34 тур
Чонбук Хендай Моторс
0 : 0
31.10.2026
Тэджон
Информация о матче
Главный судья:
Hyun Jae Choi, South Korea
Стадион:
Daejeon World Cup Stadium, Daejeon
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