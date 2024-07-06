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Расписание матчей
Южная Корея. Кей-лига
Тэгу - Пхохан Стилерс
Тэгу - Пхохан Стилерс: обзор матча 06 июля 2024
Тэгу
06.07.2024, суббота, 13:30
Южная Корея. Кей-лига, 21 тур
3 : 3
Завершен
Пхохан Стилерс
29'
C.
62'
E. Silva
87'
C.
45+6'
J. Jeong
68'
L. Ho-jae
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Тэгу - Пхохан Стилерс
Желтая карточка
C.
87'
ГОЛ! 3:2!
C.
87'
83'
Замена
J. Teixeira
️️️️
L. Ho-jae
68'
ГОЛ! 2:2!
L. Ho-jae
Пас отдал
O. Alionço
Замена
J. Go
️️️️
P. Yong-hui
63'
ГОЛ! 2:1!
E. Silva
Пас отдал
P. Yong-hui
62'
61'
Замена
K. In-Sung
️️️️
J. Jeong
46'
Замена
K. Dong-jin
️️️️
C. Han
Замена
Y. Choi
️️️️
S. Oh
46'
45'
+6
ГОЛ! 1:1!
J. Jeong
Красная карточка
K. Yoshino
45'
+3
42'
Вторая желтая
Y. Heo
42'
Желтая карточка
Y. Heo
ГОЛ! 1:0!
C.
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тэгу
21
Seung-hun Oh
ВР
7
Jin-hyeok Kim
ЦЗ
40
Park Jin-Young
ЦЗ
22
Go Myeong Seok
ЦЗ
33
Хон Чхоль
ЦЗ
2
Jae Won Hwang
ЦП
14
Park Se-jin
ЦП
35
Kyohei Yoshino
ЦП
9
Edgar Silva
ЦФ
58
Park Yong-hui
ЦФ
11
Cesinha
ЦФ
Главный тренер
Вон-Квон Чой
Пхохан Стилерс
21
In-jae Hwang
ВР
77
Wanderson
ЦЗ
17
Kwang-hun Shin
ЦЗ
3
Dong-hee Lee
ЦЗ
4
Min-kwang Jeon
ЦЗ
80
Oberdan Alionço
ЦП
18
Chan-hee Han
ЦП
27
Jae-hee Jeong
ЦП
14
Yong-jun Heo
ЦП
48
Yun-sang Hong
ЦФ
9
Lee Ho-jae
ЦФ
Главный тренер
Тэ-Ха Пак
Тэгу
1
Yeong-eun Choi
ВР
15
Won-woo Lee
ЦЗ
22
Seong-won Jang
ЦЗ
74
Yong Rae Lee
ЦП
7
Jae-hyeon Go
ЦФ
Пхохан Стилерс
1
Pyeong-guk Yun
ВР
2
Jeong-won Eo
ЦЗ
16
Kim Dong-jin
ЦП
19
Min-ho Yoon
ЦП
25
Jorge Teixeira
ЦП
10
Sung-dong Baek
ЦФ
7
Kim In-Sung
ЦФ
83
Seong-jun Jo
ЦФ
4-3-3
21
7
22
33
Чхоль
40
2
14
35
11
58
9
4-4-2
21
17
3
4
77
18
27
14
80
9
48
21
1
1
21
58
7
7
58
18
16
16
18
9
25
25
9
27
7
7
27
Остались в запасе
Тэгу
Пхохан Стилерс
15
Won-woo Lee
ЦЗ
22
Seong-won Jang
ЦЗ
74
Yong Rae Lee
ЦП
Главный тренер
Вон-Квон Чой
1
Pyeong-guk Yun
ВР
2
Jeong-won Eo
ЦЗ
19
Min-ho Yoon
ЦП
10
Sung-dong Baek
ЦФ
83
Seong-jun Jo
ЦФ
Главный тренер
Тэ-Ха Пак
Остались в запасе
15
Won-woo Lee
ЦЗ
22
Seong-won Jang
ЦЗ
74
Yong Rae Lee
ЦП
Остались в запасе
1
Pyeong-guk Yun
ВР
2
Jeong-won Eo
ЦЗ
19
Min-ho Yoon
ЦП
10
Sung-dong Baek
ЦФ
83
Seong-jun Jo
ЦФ
Главный тренер
Вон-Квон Чой
Главный тренер
Тэ-Ха Пак
Статистика матча Тэгу - Пхохан Стилерс
2
1
1
1
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Тэгу
Южная Корея. Кей-лига, 38 тур
Тэгу
2 : 2
30.11.2025
Аньянг
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Чеджу
1 : 1
23.11.2025
Тэгу
Южная Корея. Кей-лига, 36 тур
Тэгу
1 : 0
08.11.2025
Кванджу
Южная Корея. Кей-лига, 35 тур
Сувон
1 : 1
02.11.2025
Тэгу
Южная Корея. Кей-лига, 34 тур
Ульсан Хендэ
1 : 1
26.10.2025
Тэгу
Пхохан Стилерс
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Пхохан Стилерс
2 : 4
28.11.2026
Кванджу
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Пхохан Стилерс
2 : 4
28.11.2026
Кванджу
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Киото Санга
1 : 0
24.11.2026
Пхохан Стилерс
Южная Корея. Кей-лига, 36 тур
Пхохан Стилерс
1 : 1
21.11.2026
Аньянг
Южная Корея. Кей-лига, 35 тур
Пучхон
2 : 2
08.11.2026
Пхохан Стилерс
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Пхохан Стилерс
3 : 3
04.11.2026
Гамба Осака
Информация о матче
Главный судья:
Ен-Хюк Ким
(Сеул)
Стадион:
DGB Daegu Bank Park, Daegu
Новости команд
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Тэгу
Пхохан Стилерс
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2023.12.28 23:36
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